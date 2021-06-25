В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба. ФОТОрепортаж

В Харькове более 500 курсанов получили диплом об окончании обучения в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Среди выпускников почти 450 магистров и около 60 бакалавров, которые учились по 9 специальностям и 18 специализациям на 6 факультетах вуза.





Среди выпускников 12 лейтенантов закончили обучение с золотой медалью, из которых 5 представительниц слабого пола. Также 13 юношей и 4 девушки смогли получить дипломы с отличием, около 200 лейтенантов или 35% с пяти факультетов выпускаются с классной классификации "3 класс".





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Харьковские выпускники защищали магистерские работы на английском, а 25% процентов молодых лейтенантов получили уровень знания английского языка СМР-1, еще 4% - СМР-2.







Среди выпускников более 100 человек участвовали в российско-украинской войне, а один из них награжден орденом "За мужество". 38 лейтенантов при обучении достигли значительных результатов в спорте, получив спортивные звания мастера спорта и кандидат в мастера спорта. Более 80 человек являются представителями военных династий.

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