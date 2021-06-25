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В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба. ФОТОрепортаж

В Харькове более 500 курсанов получили диплом об окончании обучения в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба 01

Среди выпускников почти 450 магистров и около 60 бакалавров, которые учились по 9 специальностям и 18 специализациям на 6 факультетах вуза.

В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба 02
В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба 03

Среди выпускников 12 лейтенантов закончили обучение с золотой медалью, из которых 5 представительниц слабого пола. Также 13 юношей и 4 девушки смогли получить дипломы с отличием, около 200 лейтенантов или 35% с пяти факультетов выпускаются с классной классификации "3 класс".

В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба 04
В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба 05

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В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба 06

Харьковские выпускники защищали магистерские работы на английском, а 25% процентов молодых лейтенантов получили уровень знания английского языка СМР-1, еще 4% - СМР-2.

В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба 07
В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба 08
В Харькове состоялся выпуск молодых офицеров Нацуниверситета Воздушных Сил им. Кожедуба 09

Среди выпускников более 100 человек участвовали в российско-украинской войне, а один из них награжден орденом "За мужество". 38 лейтенантов при обучении достигли значительных результатов в спорте, получив спортивные звания мастера спорта и кандидат в мастера спорта. Более 80 человек являются представителями военных династий.

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Автор: 

оборона (5212) Харьков (7509) офицер (146) ВСУ (6610)


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Топ комментарии
+12
пусть количество взлетов совпадет с количеством посадок!
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25.06.2021 19:23
+7
кому как . УНР сражалась с кацапско комуняцкиой ордой. СССР подох вместе с российско советським режимом ,а независимое государство Украина возродилось шеврон. та что для вас кацапоидов точно перемогы никакой нет и не будет. действительно замечательный
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25.06.2021 19:09
+5
А про Авдеевку где 72 ОМБр накормила хуjями ихтамнетов и орков ваторогое решило скромно умолчать?
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25.06.2021 19:38
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72-га бригада. "Чорні запорожці".
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25.06.2021 19:07 Ответить
гірше кацапа може бути тільки упоротий комуняка будь якого етносу і раси
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25.06.2021 19:16 Ответить
Что, не дают покоя тяжелые раны в боях в составе 72 дивизии?
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25.06.2021 19:25 Ответить
Конечно на героях-пенсионерах, успешно служивших при совке и не менее успешно дравшихся за плюшки в виде квартир и разграбление ГСМ и ЗиПов к технике.
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25.06.2021 19:35 Ответить
А про Авдеевку где 72 ОМБр накормила хуjями ихтамнетов и орков ваторогое решило скромно умолчать?
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25.06.2021 19:38 Ответить
кому как . УНР сражалась с кацапско комуняцкиой ордой. СССР подох вместе с российско советським режимом ,а независимое государство Украина возродилось шеврон. та что для вас кацапоидов точно перемогы никакой нет и не будет. действительно замечательный
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25.06.2021 19:09 Ответить
пусть количество взлетов совпадет с количеством посадок!
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25.06.2021 19:23 Ответить
Почитал тут биографию Ивана Никитовича что то тухловато с Кореей и сбитьіми Мустангами.Не пора ли декоммуизировать название нацунивирситета?
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25.06.2021 19:37 Ответить
Советский ихтамнет
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25.06.2021 19:47 Ответить
а почему у курсантов совковые ремни и аксельбанты?
где НАТОвский стандарт?
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25.06.2021 19:53 Ответить
Слава Украине!
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25.06.2021 19:55 Ответить
Героям Слава!
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25.06.2021 21:58 Ответить
Доброе начало и счастливого продолжения ! Защищайте небо Украины и пусть вас Бог бережет! С выпуском ,сынки!
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25.06.2021 19:58 Ответить
Цих випускників зі знанням англійської мови направити на стажування в США і Англію на пілотування та обслуговування літаків F--16, F--35 .
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25.06.2021 20:03 Ответить
Не буду утверждать, но есть такая информация из освидомлённых источников, что в этом году до 15 поступающих на 1 место. Если это правда, то выходит, что ХНУПС лидер среди ВУЗов в Украине?!
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26.06.2021 09:31 Ответить
На чому літати ?
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26.06.2021 09:59 Ответить
Навіть тренажерів на всіх не вистачить "політати". Кожен на своєму компутері буде?
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26.06.2021 13:18 Ответить
 
 