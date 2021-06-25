Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Какая разница?
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Оружие, которого нет ни у кого в мире ...
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Уявили?
Уявили.
А тепер давайте спробуємо втілити це у реальність.
Ми збираємося під Офісом президента у День Конституції - 28 червня, у понеділок, о 19-00. Ми подивимось, скільки нас - тих, хто розуміє, що там, на Банковій, сидить ворог. Тих, хто розуміє, що Зеленський - зрадник. Тих, хто готовий вийти на вулицю і показати, що він - проти.
І нехай нас буде багато. Від цього залежить все.
28 червня.
19:00.
Офіс Президента України.
Подія - https://www.facebook.com/events/941489496671655/ Зеленський сидітиме в тюрмі
Каждый, каждый следующий думает:
"Ну со мной же такого случится НЕ МОЖЕТ!"
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А-да МОЛОДЦА !
Взагалі-то зі зрадниками і ворогами не домовляються.Їх знищують.
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ЭТО ВСЕ !!!.
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Але нiчого, цю хуцпату гниду буде з часом розчавлено, як i бородату бабу каломойшу.
Никаих путаных следов, никаких дъявольских раскладов!
Зеленский слил операцию по вагнеровцам потому что узнал, что её ОДОБРИЛ ПОРОШЕНКО !!!
«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», - розповів він.
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.