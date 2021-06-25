Слив спецоперации, след Порошенко в истории с британским эсминцем, пикантная деолигархизация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Какая разница?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский признался, что они с Ермаком ранее солгали, отрицая спецоперацию: что сказал и чего не сказал президент Украины накануне встречи с Байденом

Попросили...

Старий мем на новий лад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

О чем молчит МИД РФ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о ситуации с британским эсминцем: "Это была сознательная и подготовленная провокация"

Он виноват во всем!

Момент бомбометания

Оружие, которого нет ни у кого в мире ...

Скоро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым пресс-секретарем Зеленского станет Никифоров, - Подоляк



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