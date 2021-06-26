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Новости Фото Оккупация Крыма
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Крымскотатарский флаг - наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину, - Офис Президента. ФОТО

Крымскотатарский флаг - наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину, - Офис Президента. ФОТО

С 2010 года в Украине 26 июня празднуют День крымскотатарского флага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Золотая тамга на голубом полотнище - это символ нового рождения политической жизни крымских татар. Так сказал муфтий Крыма Номан Челебиджихан на открытии первого Курултая в Бахчисарайском дворце в ноябре 1917 года, когда был утвержден национальный флаг крымскотатарского народа. В его основу положена тарак-тамга - родовой знак династии Гиреев, основанной в XV веке первым крымским ханом Хаджи I Гиреем, который добился независимости Крыма от Золотой Орды", - следует из сообщения.

Подчеркивается также, что в течение десятилетий крымскотатарский народ мужественно боролся за право на свое существование, идентичность, право жить на своей земле. В 1918 году большевики разогнали Курултай, арестовали и расстреляли сотни крымских татар и признали голубой флаг с тамгой "буржуазно-националистическим" символом. А в 1944 году советский режим устроил депортации крымских татар с их исторической родины, что превратилось в настоящий геноцид. И свыше 20 лет советская власть отрицала преступный характер насильственной депортации.

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"Крымскотатарский флаг снова официально появился на крымской земле в 1991 году, когда с обретением Украиной независимости в Симферополе состоялся второй Курултай. А с 2010 года в Украине 26 июня празднуем День крымскотатарского флага", - отмечают в ОП.

Также напоминается, что с началом оккупации Крымского полуострова Россией в 2014 году крымских татар снова начали преследовать, как и 77 лет назад. В их дома врываются ночью, их бросают за решетку по надуманным обвинениям без возможности защитить себя и даже не предоставляют надлежащей медицинской помощи.

Крымскотатарский флаг - наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину, - Офис Президента 01
Крымскотатарский флаг - наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину, - Офис Президента 02
Крымскотатарский флаг - наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину, - Офис Президента 03
Крымскотатарский флаг - наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину, - Офис Президента 04

"В таких условиях голубой флаг с золотой тамгой - синоним чистоты и свободы, честности и верности, безупречности и силы - снова стал символом борьбы крымскотатарского народа за свои права. Символом сопротивления захватчикам, символом духа свободы, заложенных многими поколениями. Это наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину. Ведь украинцы и крымские татары последние восемь лет ведут совместную борьбу - за украденный у нас родной Крым", - отмечают в Офисе Президента.

"Именно с этой целью президент Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот документ среди прочего предусматривает восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа. Во исполнение этого положения 18 мая 2021 года, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины". Это должны были сделать еще 30 лет назад, но откладывали. Действующий глава государства совершил этот важный шаг", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения". ДОКУМЕНТ

"26 июня в Украине вспоминаем тех, кто под крымскотатарским флагом боролся за право своего народа на самоидентификацию, кто поставил возвращение в родной дом высшей целью своей жизни и кто принял мученическую смерть. Восстановление прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины станет настоящим проявлением исторической справедливости. Будем делать все возможное для этого!", - подытожили в Офисе главы государства.

В свою очередь 5-й президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отметил, что крымскотатарский флаг это символ несокрушимости и любви к родной земле.

Как подчеркивает пресс-служба партии, Порошенко поздравил всех с Днем крымскотатарского флага. Он напомнил, что 30 лет назад возобновил свою работу Курултай крымскотатарского народа, а вместе с тем был восстановлен и голубой флаг с золотой тамгой. Сегодня уже традиционно активисты поднимут огромное знамя в небо над временно оккупированным украинским Крымом.

"От Краматорска в Херсон - крымскотатарский флаг за десять дней прошел десять городов. Сотни рук украинцев написали слова поддержки и пожелания: "Крым - это Украина! Мы любим! "," Вернем Крым домой! "," Оккупанты, вон из Крыма! ", - пишет Порошенко.

"Этот флаг поднимется над крымским небом как символ того, что наша борьба продолжается. И мы не остановимся, пока Крым не вернется в украинский дом, а российский агрессор не заплатит высокую цену за оккупацию полуострова", - отмечает Порошенко.

"В этом году День крымскотатарского флага особый. Ровно тридцать лет назад продолжил работать Первый Курултай после долгого перерыва, связанного с российско-большевитским террором против крымскотатарского народа. Тогда же был восстановлен и крымскотатарский флаг", - напоминает он.

"За эти годы золотая тамга на голубом флаге стала синонимом борьбы, несокрушимости, верности и любви к родной земле. Символом, который объединил украинцев различных национальностей вокруг ценностей свободы и права мирно жить в собственном доме, в украинском Крыму", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Наше единство, твердость и непреклонность приближают день, когда крымскотатарский флаг снова будет поднят рядом с украинским в освобожденном от агрессора Крыму. Иначе не может и быть, ведь Крым - это Украина! ", - пишет пятый президент.

Автор: 

Крым (26410) курултай (53) оккупация (10166) татары (656) флаг (937) крымские татары (2718) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+5
Флаг это хорошо,
а вот как быть с подонком, объявившим невиновных в убийстве
и отправившим их гнить в застенках ?
или ему просто аваков денег дал и ничего личного ?
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26.06.2021 10:05
+4
А можно поинтересоваться,в чем именно заключается "борьба" татар с оккупантами?Если борьба-это торговля фруктиками и известняком,то -да,борются.
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26.06.2021 10:09
+4
Флагом Крым не вернуть а вот СИЛЬНАЯ АРМИЯ И ФЛОТ это могут сделать !
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26.06.2021 10:12
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Правила форума Совет форумчан
Флаг это хорошо,
а вот как быть с подонком, объявившим невиновных в убийстве
и отправившим их гнить в застенках ?
или ему просто аваков денег дал и ничего личного ?
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26.06.2021 10:05 Ответить
Это о ком речь?
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26.06.2021 10:07 Ответить
и правда, кто объявил Антоненко и Кузьменко убийцами ?
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26.06.2021 10:10 Ответить
А при чем ЭТО к татарскому флагу?
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26.06.2021 10:26 Ответить
а при чём офис клована к татарскому флагу ?
а, зеленский собирался в угоду путину воду
в Крым подавать, а оправдать это помощью
народу, понятно ....
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26.06.2021 12:32 Ответить
Мда уж...Тема новости-день татарского флага.При чем тут Антоненко и Кузьменко?Про поставки воды он тебе лично сообщил?
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26.06.2021 12:46 Ответить
А можно поинтересоваться,в чем именно заключается "борьба" татар с оккупантами?Если борьба-это торговля фруктиками и известняком,то -да,борются.
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26.06.2021 10:09 Ответить
Тебе в прошлый раз непонятны объяснения были, когда ты про крымско-татарские дивизии спрашивал?
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26.06.2021 12:59 Ответить
Это ты о чем?
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26.06.2021 19:09 Ответить
А можно поинтересоваться,в чем именно заключается "борьба" татар с оккупантами?Если борьба-это торговля фруктиками и известняком,то -да,борются.

про это
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26.06.2021 19:10 Ответить
Та я понял,что не о проблемах популяризации черного шаманизма в отдаленных районах крайнего севера
"крымско-татарские дивизии"-это о чем и что,по-твоему,я не понял?
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26.06.2021 22:02 Ответить
Флагом Крым не вернуть а вот СИЛЬНАЯ АРМИЯ И ФЛОТ это могут сделать !
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26.06.2021 10:12 Ответить
И какой флот нужен? Для войны или просто для присутствия? Конкретно в цифрах ответь сколько чего.
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26.06.2021 11:08 Ответить
Всего побольше ,всё современное ,оснащённое ракетами желательно с ядерными боеголовками .
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26.06.2021 12:03 Ответить
скорее для присутствия , десяток-полтора сверхбыстроходных, 50 узлов+корабликов, всевидящих и хорошо начиненных класса корвет, и катеров ракетных класса айленд таких же скоростных, десятков 5 и достаточно...остальное ракеты умные и шустрые СД берегового базирования, вот тут чем больше тем лучше и с разной начинкой, как стационарные так и мобильные, вторых много, много сотен нужно...ну и СИСТЕМЫ ПВО, вот тут работы непочатый край...вот тогда ни одна винторогая псина и смотреть в сторону Украины бояться будет....РСМД сюрпризами- ГЛАВНОЕ И ОСНОВНОЕ средство для оберега Украины от каких либо и кого либо агрессивных желаний !
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26.06.2021 15:17 Ответить
Я вот подумал над тем сколько это будет стоить, сколько десятков лет понадобится это все купить, запустить и обслуживать. И ради чего? Охраны в Азовском море пары барж в месяц плывущих с зерном и металлоломом? Та там затрат будет на 100 млрд а чистой прибыли от груза на 20.
И тем более сейчас с появлением высокоточных ракет и беспилотников вообще все уже меняется.
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26.06.2021 17:38 Ответить
Лучше эти деньги направить в основное направление - для наземных войск, где сейчас конфликт и идет.
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26.06.2021 17:43 Ответить
соседушко ипонутый на всю голову, маскировку миротворца скинул наконец и нутро свое вурдалацкое оголил, а там кроме крови, душ убиенных млн.ами уже и тени погостов, ничего больше и нет...а это надолго..это как израиль и арабы примерно будет, поэтому военных и военную промышленность под жесткий контроль и в приоритет, все остальное пока побоку..если сохраниться есть желание...андрофак болотный, почуял запах крови, а это может быть опасно..трусливая старая европа плечо точно не подставит, а амеры далеко...
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26.06.2021 19:40 Ответить
я не только о морской защите выше писал, там все...примерно на лярдов зелени-100+
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26.06.2021 19:51 Ответить
При ограниченных ресурсах надо концентрироваться на самое основное. При такой сухопутной границе с моря не нападут для захвата суши, но даже теоретически если и нападут то уже важна будет линия обороны и оснащения именно на суше. И вцелом дешевле и практичнее держать ракетные комплексы на берегу, благо точность и дальность ракет на 300 км позволяет простреливать акваторию Азовского моря. А корабли по сути надо иметь больше чтобы с браконьерами бороться.
Но мне кажется когда сейчас напирают что сначала надо флот заиметь, то тут больше для отвлечения внимания и дать ложную иллюзию - что как только так все и решится. Но не решится имхо, и время потянется и деньги потратятся а практического толка будет очень мало. Зато на суше конфликт идет уже сейчас и вот где нужно оснащение уже сейчас.
Повторюсь что возможно этот информационный перевод внимания в заиметь мини флот не случаен а спланированная ложная надежда на потом, но в ущерб действительно необходимого. Вот например давно нужен свой патронный завод, по многим причинам. Турция недавно построила такой завод за 25 млн $. У Украины что нет 25 млн долларов ? Та это же копейки учитывая все расходы на войну.
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26.06.2021 20:40 Ответить
все это имеет право на жизнь, но море свое, в смысле шельф, нужно хорошо защитить....все требуется делать паралельно, по мере поступления средств на покупки лучшей техники и собственных разработок..
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26.06.2021 20:59 Ответить
Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский/ Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно. /Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский/ Кукарекает тот, который : Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России.
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26.06.2021 10:16 Ответить
После продажи кодланом Коломойского Украины Израилю и РФ украинцы тоже будут будут отмечать день флага. Украинского. Нелегально. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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26.06.2021 10:35 Ответить
Вот в чем поднаторела эта власть так это делать красивые и патриотические заявления - чувствуется опыт сцены 95 епанутого квартала!!!! Пистеть не мешки ворочать!!!!!
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26.06.2021 10:42 Ответить
Желания много, а возможности ноль. И так со всем, что происходит в стране.
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26.06.2021 11:23 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1408681187967647747 1 ч

Санкції РНБО проти Фірташа в дії!
Субота, День кримськотатарського прапора,
ТБ Фірташа:
Интер: А зорі здєсь тіхіє, Завтра била война, Офіцери,
концерт-бенефіс з колаборантами і кримнашистами;
НТН: Совєцькі фільми + Нєуловімиє мстітєлі;
К 1: Орьол і рєшка.
Все - мовою окупантів.
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26.06.2021 11:36 Ответить
А татари ведуть таку боротьбу?.........
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26.06.2021 11:56 Ответить
 
 