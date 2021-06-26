Первая всеукраинская церемония награждения по случаю празднования Дня отца состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первая всеукраинская церемония награждения по случаю празднования Дня отца прошла в Киеве, в Доме архитектора. Почетную награду за отцовство получили представители разнообразных отраслей из всех уголков Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на uainfo.org.

Организаторы церемонии - Международное женское движение "За семейные ценности", - отмечают важность роли отца в жизни каждого человека. Говорят: идея отличия заключается в 3-х принципах, которые движение "За семейные ценности" заложило в нее: ценность отца в жизни ребенка, поэтому отличие изготовлено ​​из драгоценных металлов - золота и серебра одним из лучших ювелиров страны, уникальность каждого родителя-номинанта, который воспитывает детей своим примером и формирует благоприятную среду для страны, и содержательность - ведь лучший отец дает толчок мечтам и устремлениям ребенка.

"Нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что каждый папа - это архитектор своей семьи. Конечно, пап очень много, все они заслуживают хорошего внимания. Наши отцы, которых мы отмечали - они собраны из всех уголков Украины, они представители разных отраслей, здесь педагоги, ученые, медики, журналисты, творческая интеллигенция, бизнес и духовенство - почему, отец хороший - стержень семьи, дух своего ребенка. Тот, кто помогает идти в жизнь. Пусть все отцы будут со спокойным родительским сердцем, - говорит Наталья Федорчук, председатель ВОО "За семейные ценности".

День отца - ежегодный праздник в честь отцов. Отмечается более чем 100-и странах мира. В Украине День отца отмечают в третье воскресенье июня, в этом году - только в третий раз. Праздник официально определен с 8 мая 2019 года соответствующим указом президента. Номинанты - а в этом году премией отмечены 30 лучших пап - подчеркивают о важности такого праздника, в первую очередь, для сохранения семьи и украинской нации в целом.

"Удержать людей на своей земле - иначе, если мы променяем свою землю на блага городские, какие-то вещи типа машины, а затем ее уничтожить за 8 лет, продав ее и плакать, что я это сделал? Поэтому важно, что есть праздник, сегодня - будут преветствоваться те люди, которые цементируют семью. Но очень важно, на что следует обращать внимание - какая это семья? Воспитываем ли мы семьи патриотов, или воспитываем семьи, которые, к сожалению, станут предателями своей земли", - убежден общественный деятель, актер театра и кино Богдан Бенюк.

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"Это прекрасная возможность для молодого поколения понять роль отца, глубже почувствовать роль матери, осознать, насколько важна семья для сегодняшнего дня и для будущего. Мы должны научить своих детей чему-то важному. Но обучение - это не насилие. Важно детей вдохновить", - считает украинский политик, народный депутат 6-го созыва, меценат и благотворитель Михаил Ливинский.

Александр Клименко - победитель шоу "Голос страны" - отец четверых детей говорит, что день пап - возможность осмыслить роль отца в современной семье.

"Понимаете, папа очень легко и быстро согласился на роль работника, который приносит в семью деньги, а дальше его очень мало. Все же такая история есть. Именно поэтому его присутствие как активного участника семейных процессов - оно ​​необходимо. Кроме любви не работает ничего - не работает кнут, хотя он может быть, но он не работает просто. Работает любовь. Она, правда, играет в длинную - надо подождать, может быть, год или два. Дети точно вырастают. Они меняются. И тогда у них остается радостный налет, послевкусие после собственной семьи и они не боятся заводить новую и они не боятся рожать детей, воспитывать их", - говорит Клименко.



























Современный отец - это, грубо говоря, человек, на передовой, он всегда должен быть на 2-3 шага впереди. Он вожак стаи. Он должен смотреть, какая может быть опасность, неприятности. Это не тот человек, который лежит на диване", - убеждены Андрей и Святослав Зброй, основатели холдинга Module 5, компаний ODESD2, Zbroy drones и продакшена Zbroy films.

В то же время отец, что перед телевизором на диване - это не всегда плохо, - говорят победители премии. Если все делается сообща и на общую пользу.

"Футбол и я смотрю с сыновьями. Но как мы смотрим футбол - у нас своеобразная фан-зона, с флагами, с украинской атрибутикой. Первое, разговаривать с детьми, уделять как можно больше внимания им. И заниматься, конечно, воспитанием, проводить свободное время - это неотъемлемая часть отцовства", - убежден Михаил Зубкович, протоиерей и настоятель храма Рождества пресвятой Богородицы в селе Ходовичи Львовской области.

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Быть достойным отцом, воспитать из сына и дочери настоящего человека - задача непростая, крайне ответственная. Дать советы или универсальный рецепт - невозможно, но каждый номинант имеет свои стратегии, тактики и секреты.

Председатель ГО "ВВЦО" БОЕВОЕ БРАТСТВО УКРАИНЫ "- Павел Жебривский - говорит, был шестым в семье и единственным сыном. Вспоминает своего отца, уверяет, что его секрет был крайне простым:" Отцу уже много было лет, и он особого воспитания не делал. Так как он жил - это тот пример, который должен быть. Живи вежливо, и это будет лучшим воспитанием".

Любовь и уважение - главные компоненты в воспитании будущего достойного человека, - в один голос уверены победители.

"Нет секретов. Может, у Макаренко, у Сухомлинского были секреты, которыми они делились, но тогда времена были другие. Много беспризорных было. Не знаю, любовь. Это является совет. Любовь - это совет для всех. Поэтому надо жить с любовью" и относиться к ближним с любовью ", - советует Народный артист Украины, актер и телеведущий Остап Ступка.

"Я посоветовал всем, чтобы мы своих детей воспитывали в любви - воспитывали и воспитываем - в любви. И это важно, потому что мы им ничего не запрещаем. Воспитание в любовь дает возможность им правильно относиться ко всем вещам", - говорит народный депутат Украины, засновний БО "МБФ" Европа "Валерий Дубиль.

"С большим уважением, я все время наставляю своих детей, я им объясняю, чтобы они относились ко всем взрослым, кто старше них, с большим уважением", - говорит Ибрагимов Рауф Рагиф Оглы, заслуженный тренер по боевым искусствам, трехкратный чемпион мира по кэмпо, почетный президент Федерации кэмпо-кэмпо в Украине.

Оксана Билозир - член ВОО "За семейные ценности" - уверена, победители номинации - настоящие примеры для детей и среды. Мать и отец - неразрывны в воспитании детей.

"Нам важно показать фундаментальную роль отца в семье. Когда ребенок живет в семье. Где видно - отец ответственен за свою работу, является гарантом стабильности в семье, основой в семье, мужской настоящей силой, потому что такая настоящая хорошая мягкая родительская сила - не заменима, ее невозможно ничем - ни успехами, ни карьерой - ничем заменить, потому что каждый ребенок нуждается в родительских объятиях. Это будет большой прогресс, и именно традиция уважения отца, как фундамента, как основы, как безопасности - она ​​будет подниматься волной, и на это думаю, что каждый обратит внимание", - считает Билозир.

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