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350 тыс. грн "отката" за расчеты по договору, - директор коммунального предприятия на Житомирщине задержан на взятке. ФОТО

Вчера, 25 июня, оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили чиновника при получении неправомерной выгоды в размере 175 тыс. грн. Ранее, в марте этого года, было задокументировано получение аналогичной суммы - первого транша.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Установлено, что при заключении договора поставки товара, а также за быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов предприниматель должен был предоставить руководителю коммунального предприятия 350 тыс. грн "отката".

Решается вопрос о задержании директора коммунального предприятия в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

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350 тыс. грн отката за расчеты по договору, - директор коммунального предприятия на Житомирщине задержан на взятке 01
350 тыс. грн отката за расчеты по договору, - директор коммунального предприятия на Житомирщине задержан на взятке 02

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ГУНП Украины в Житомирской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

взятка (6166) коррупция (8562) Нацполиция (16490) Житомирская область (1396)


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Новиє літса. Нє?
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26.06.2021 12:15 Ответить
А яке це в березні вже ловили цього директора на хабарі, а зараз знову зловили? Це що жарт? А чому його не посадили ще в березні? У правоохоронних органів якийсь особливий підхід до корупціонерів? Хабарники діляться з ментами хабарями, що їх знову випускають дозбирати хабарі?
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26.06.2021 12:22 Ответить
если предприятие коммунальное, то его деньги - из казны
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26.06.2021 12:21 Ответить
Дать денег и отпустить.
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26.06.2021 12:23 Ответить
шо надо повышать коммуналку, а то дворникам нечем платить?
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26.06.2021 12:28 Ответить
Та ви шо не може бути, нового напевно пропихнути не могли
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26.06.2021 12:40 Ответить
Это дело полиции. А вот дела по измене Родине господа из департамету страти/млять/гиццких расследаваниев не жалають порасследовать? Про мутки Геруса и послегерусные схемы? Ковидный фонд, в асфальт закатанный и на откаты попиленный? Дело вагнеровцев?
Шо, не настолько стратигиццкий ваш департамент? Да мы так и думали, в принципе...
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26.06.2021 12:41 Ответить
очень переживаю что бы его не расстреляли как хапугу. Мало ли щто.
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26.06.2021 12:53 Ответить
вєрєщсучці те розкажіть. не відає бідолашна де тая карупція
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26.06.2021 13:04 Ответить
По украински
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26.06.2021 14:38 Ответить
 
 