350 тыс. грн "отката" за расчеты по договору, - директор коммунального предприятия на Житомирщине задержан на взятке. ФОТО
Вчера, 25 июня, оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили чиновника при получении неправомерной выгоды в размере 175 тыс. грн. Ранее, в марте этого года, было задокументировано получение аналогичной суммы - первого транша.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Установлено, что при заключении договора поставки товара, а также за быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов предприниматель должен был предоставить руководителю коммунального предприятия 350 тыс. грн "отката".
Решается вопрос о задержании директора коммунального предприятия в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ГУНП Украины в Житомирской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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Шо, не настолько стратигиццкий ваш департамент? Да мы так и думали, в принципе...