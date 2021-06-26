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Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней, - волонтер Петреня. ФОТО

Возникает много вопросов к процессу организации питания 54-й отдельной механизированной бригадой в стационарной столовой на полигоне Широкий лан.

Об этом сообщила волонтер Диана Петреня на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что вы видите на фотках, - завтрак и ужин 54-й отдельной механизированной бригады. То, что вы видите - это хряпа, хряпой кормят свиней. А 54-я бригада так кормит людей. Кормит в стационарной столовой на Широком лане. В столовой, где есть холодильники, места для хранения продуктов, и нормальная посуда в нормальном количестве", - возмущается она.

Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней, - волонтер Петреня 01
Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней, - волонтер Петреня 02

Она также подчеркивает, что когда в фб разместили фото предыдущего кормления (много раз, не только вчерашний ужин и завтрак сегодня), руководство бригады приняло решение написать в фб отмазку.

"Ну, типа, вы вообще не понимаете, как у нас здесь все происходит, и вообще мы кормим консервами, потому что полевой выход и негде хранить", - пишет она.

"Так вот, я понимаю, как у них все происходит, ну как-то так сложились обстоятельства. Вы кого лечите здесь? Вы хотите поиграть в эту игру? Ну хорошо, начнем. Где ваша раскладка продуктов? Почему она не вывешена в столовой? Как бойцы могут контролировать количество порции?", - отмечает волонтер.

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Она напоминает, что заявка на продукты подается раз в неделю.

"Даже если вы привезли какой-то запас консервов из ООС - вы должны были их съесть где-то за пару дней. Не более. Иначе у меня вопрос к вашему заказу продуктов - кто так составляет заявку, что у вас лишние продукты? Почему в заявке, вы же знали куда и когда идет ваша бригада заранее, а не в последний день, нет свежего мяса или рыбы? Вы не умеете считать? Вы не умеете составлять раскладку? Ну так у вас есть программа специальная для этого. У вас в договорах прописано, что место поставки выбираете вы. Вы не могли тащить с собой свежее мясо из ООС? Верю. Но вы могли заказать свежее мясо прямо на Широкий лан. Напоминаю - у вас там есть холодильники", - пишет Петреня.

"Вы в курсе, что все сваливать в одну тарелку при наличии посуды - это, мягко говоря, странно. У вас там есть посуда. Вот даже на фотках видно, что это же не одноразовая посуда, а нормальная. И запас там есть. Если вы не в курсе - почитайте приказ об обеспечении посудой столовых. Еще интересуют сертификаты качества на некоторые продукты, например на сыр. Отзыв был таким, что несколько человек не смогли его удержать в себе после того, как съели. Я могу продолжать. Долго. Вы может лучше занялись бы вашими прямыми обязанностями вместо того, чтобы отмазываться? Прекратите кормить людей, как свиней. Работайте, а не отмазывайтесь, и будет вам почет и уважение. Мы делали именно так", - подытожила она.

Автор: 

армия (8497) еда (353) 54 отдельная мехбригада (183) ВСУ (6616) Петреня Диана (7)


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Топ комментарии
+50
вроде как в ВСУ был похожий рассклад по голосованиям!
всем очень не нравилось как их кормил кондитер!
ну жрите теперь новую вкусную насыщенную протеинами хавку, которую хотели
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26.06.2021 13:49
+46
по результату 2х последних лет, нарид напоминает мне одних африканских дикарей, которые никак не могли связать воедино факт секса и рождением ребёнка! вот у наших дикарей тоже полное непонимание, какая может быть связь между выборами и кормёжкой
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26.06.2021 13:51
+36
Армію на хліб не намажеш, да, зебуїни?
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26.06.2021 13:49
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Страница 3 из 3
Привет,я розумію на що Ви нарікаєте-на вигляд,на подачу їди на стіл.Звичайно,Ви маєте рацію,бо від цих важливих компонентів під час прийому їжі залежить процес травлення.Якщо я свому чоловіку візьму і хляпну з черпака в тарілку-то він мені той таріль,разом з тим їдлом на голову засаде.Але ми не говорим про цивільне життя,ми говорим про воєнних.Так як я ніколи не була в армії,але навіть до такої як я доходе,що армія-це важка фізична і психологічна нагрузка,то перше,що мені бачиться на цьому фото,це не манера подачі їди,а те,що солдати-недоїдають.І якщо манера подачі цілком залежить від кухаря,то що кладеться в тарілку-від воєнного начальства.
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26.06.2021 16:40 Ответить
А де м'ясо ? Що це за овес ?
Вои армію за баранів тримають ???
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26.06.2021 15:48 Ответить
Де ти там вівсяну зобачив
А м"со - є!
Риба - є!
Сир голандський - є!
Гречка - є!
тебе жінка набагато ліпше котмить
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26.06.2021 15:56 Ответить
А если тебе в тарелку борща баночку красной икры,высыпать...ты много удовольствия от еды получишь??
Но можно будет громко говорить...смотрите зебилов красной икрой кормят..😁
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26.06.2021 15:58 Ответить
я тебе открою страшную тайну- то греча из сухпайка
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26.06.2021 16:17 Ответить
СКІЛЬКИ ВЖЕ БУДУТЬ ИЗМИВАТЬСЯ НАД АРМІЙЦЯМИ??? ЦЕ ПРОСТО ПРИНИЖЕННЯ А НЕ ЇЖА!!! ЧОМУ НАШ ГОЛОВНОКОМАДУВАЧ НЕ ПОЇСТЬ ОЦІЄЇ БАЛАНДИ З СОЛДАТАМИ??? ЧОМУ ДОСІ АРМІЮ КОРМИТЬ ОДИН ПОСТАВЩИК??? ЧОМУ ЙОМУ НЕ ВІДМОВЛЯТЬ В ПОСТАВКАХ???
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26.06.2021 15:57 Ответить
Тому що він клоун. Кортоко і ясно.
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26.06.2021 23:43 Ответить
гречка, шпроты, сыр, вафли... чем вы недовольны? люди на пенсию в 1800 так себе питаться позволить не могут
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26.06.2021 16:00 Ответить
Так у пенсов калорий расходуется в десять раз меньше чем у солдат..На полигонах должно быть усиленное питание в виде доппайка..И где оно?
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26.06.2021 16:37 Ответить
А давайте вам это все свалят в одну тарелку как свинье - и жрите! А гречка с рыбной консервой - это вообще хит! Есть же правила совместимости продуктов! Но жажда денег у ЗЕ-генералов закрывает глаза на что угодно! Главное навороваться! И как можно больше!
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27.06.2021 01:04 Ответить
А при По эти генералы были рядовыми что ли?
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27.06.2021 07:50 Ответить
канечно!!!....при По у нас два солнца было....))
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27.06.2021 12:33 Ответить
кажется, уже пришло время для команды

"Над Украиной безоблачное небо !"
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26.06.2021 16:14 Ответить
Только почему тогда при Порохе сделали нормальное армейское питание?
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26.06.2021 16:35 Ответить
Фу, ну вот это реально есть невозможно(даже смотреть). Такое можно съесть, только будучи голодным несколько дней. Никто не требует еду как в ресторане(как в том же НАТО), но хотя бы уровень обычной коммерческой столовой можно же обеспечить!? Чтобы бойцы чувствовали себя достойно, а не животными. Правильно говорят- "государство кинет тебя всегда"! Строго(очень) наказать главного по полигону, и главного по снабжению".
Просто позор какой-то.
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26.06.2021 16:49 Ответить
"уровень обычной коммерческой столовой" - Пишите проще: "пиццу с моцареллой, ну ладно не Италия, но хотя бы Польша"

А вот повар и поварёшки - болваны если насыпают всё в одну тару.
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26.06.2021 20:29 Ответить
Повара болваны, но и не только проблема что в одной посуде всё смешанно. Сама приготовленная пища отвращает. А в остальном, почему? Обычная ком. столовая, совсем неплохая. Не шик, но вполне аппетитно- борщ, салатики, пельмени, котлеты, чай, компот. Всё выглядит пристойно и съедобно.
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26.06.2021 20:37 Ответить
Ну первое фото где гречка с рыбой из консервы, конечно странноватое сочетание продуктов, хотя смотря как гречка приготовлена и сорт ее. Может быть и вкусно. Вы предлагаете рыбу в отдельной тарелке тут подавать?
Второе фото похоже каша пшеничная и сверху мясо с подливой - стандартно в столовых всегда так клали. Вот справа еще лежит похоже икра кабачковая. Насчет ее согласен что можно и в отдельную. Но в столовых обычно если раскладка со стойки по ходу (ну когда берешь поднос и по мере движения набираешь блюда) есть некоторые и специально просят положить в ту же тарелку сбоку. Такой ли тут ужас? Ну не еда свиней точно.
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27.06.2021 01:12 Ответить
Єдиний притомний коментар. А пані "волонтер", схоже, відпрацьовує чиєсь замовлення. І звідки інформація, що кілька з кількох сотень військових не втримали в собі саме сир, а не зелені, приміром, вишні?
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27.06.2021 04:40 Ответить
Ще не зрозуміло: для чого треба поспішати за пару днів з"їдати консерви, термін зберігання яких 2 роки?
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27.06.2021 04:59 Ответить
За кого голосовали- то и получили..В ВСУ больше 70% проголосовали за зеленского. Так чего теперь жаловаться?
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26.06.2021 17:11 Ответить
Пані, ви скільки відслужили в арміїї? Я особисто 5 років в різних частинах і можу відповідально заявити: якість харчування військових, як і інші показники: порядок, стан матеріальних засобів та озброєння, боєготовність, професіоналізм та виучка особового складу, в окремо взятій будь-якій військовій частині на 99% залежить тільки від командування цієї частини, але аж ніяк не від президента...
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27.06.2021 04:51 Ответить
Найбільша проблема українців у тому, що зазвичай вони впевнено коментують речі, на яких не знаються. Людина ніколи не служила, але точно впевнена, що це президент дав команду накладати усе в рдну тарілку
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27.06.2021 07:52 Ответить
баланду буде жерти Зеля Неймовірна та її свита
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26.06.2021 17:14 Ответить
За что кормить армию, если все деньги ушли на з/п (по 4000у.е.) учителям?
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26.06.2021 17:29 Ответить
більше схоже на мішанку для тваринок,
де все в купі, аби тільки пахло рибою або м'ясом
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26.06.2021 18:43 Ответить
АРМИЯ - ПРОСНИСЬ!!!!!!!
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26.06.2021 19:07 Ответить
То ли ещё будет:дождётесь, выбравшие зелёную погань.
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26.06.2021 19:28 Ответить
Наголосовали в 2019 году?
ЖриТЕ.
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26.06.2021 19:45 Ответить
А гауляйтер Украины от руSSкого мира,- ермак-Козырь вместе со своим помощником Зе, как питаются?
Думаю, лучше, чем то чем они кормят Украинских Воинов, им на них вообще плевать.
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26.06.2021 20:12 Ответить
А шо за истерика, я не понял!??! Нормальный солдатский полевой хавчик! Какого ему деликатеса надо, волюнтеру этому?
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26.06.2021 20:14 Ответить
Ей видать виднее, солдат ведь в рестораны не ходит в поле...
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26.06.2021 20:21 Ответить
Закупила через третьи страны Советская Армия СССР у своего противника Армии США машинку которая качает говно, а выдаёт шоколад. Привезли в мотострелковый полк, шланг опустили в солдатский сортир. Качает она говно, а на выходе вместо шоколада то же говно. Непорядок. Проверили настройки по инструкции, запустили. Говно качает говно выдаёт. Обратились Академии Наук СССР. Приехали профессора и доценты с кандидатами. Месяц настраивали, перепроверяли. Запустили. Опять говно качает и говно выдаёт. ШпиЁны ГРУ выкрали генерального конструктора этой чудо машины. Он посмотрел на её работу. Попросил меню-раскладку из столовой солдатской полка. Прочёл и говорит, - что вы от машины хотите? Говном солдат кормите, говно она вам и выдаёт.
(старый анекдот СА СССР)
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26.06.2021 20:33 Ответить
родрігес, тобі вистачає така порція какашки з двома кусчками чогось подібного на рибу? Ти або героічний "зольдат", або дистрофік.
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26.06.2021 21:54 Ответить
Або москаль.
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27.06.2021 06:34 Ответить
на ширлане всегда плохо кормили в той столовке. Хорошо хоть магазинчик был. Ну и полевая наше все.
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26.06.2021 21:14 Ответить
там местные куховарят.
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26.06.2021 21:15 Ответить
А что не так в гречке с сардинами? Корона на голове требует ресторанного меню и с шефповарской подачей???
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26.06.2021 21:40 Ответить
Коли командування кормиться окремо, то не дивно, що солдатів годують "хряпою для свиней".
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26.06.2021 21:50 Ответить
Направду - таким у нас кормили свиней, коли я служив строкову (1995/96 рр.). Для збору того, що солдати не доїли, в нас була пристосована розполовинена зверху донизу ракета (вийшло таке собі гігантське корито). Потім по мірі необхідності солдати з наряду по свинарнику (був і такий наряд - як правило, для зальотчиків) черпали вміст "ракетного корита" для годування свиней. Тому бійці називали той... вторинний продукт ракетою.
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26.06.2021 21:53 Ответить
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26.06.2021 22:09 Ответить
Скабеева - Мосейчукча сегодня своему стаду пл Г+Г обьяснит что именно так и выглядит конец эпохи бедности
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26.06.2021 23:07 Ответить
Гребана Зе влада (Квартал 95) тягнуть Україну у 2013 рік, тягнуть дуже наполегливо,
за любу ціну, бо так сказали спонсори Зе які його зробили преЗедентом.
Ви ще досі вірити що люди самі додумались вибрати це чудо у президенти, а це

зробило не Г+Г з його власником які всі п ять років Пороха пропагандували Зе
і "КАКАЯ РАЗНІЦА".
Телевізор це страшна зброя, нажаль Порох не взяв це до уваги, але нічого, Порох
свої висновки зробив і друге президентство буде без Коломойш з Ахметовими і
різними руцкомірцями у владі і головне - без Голобородька ))
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26.06.2021 23:50 Ответить
зе попробовал?
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27.06.2021 00:41 Ответить
на фото: гречка, сардины, тушёное мясо, каша, икра кабачковая, сыр, масло, чай, вафли.
нормальная армейская еда.
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27.06.2021 01:09 Ответить
А что оно всё такое редкое?
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27.06.2021 01:19 Ответить
2 ударная армия генерала Власова разгромленная немцами,но это не так...кремлевские Хмыри оставили людей без пропитания и боеприпасов,люди прости умирали пачками от истощения...,какая нафиг могла быть Любаньская наступательная операция,в ходе которой армия просто передохла от голода?
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27.06.2021 04:03 Ответить
Треба членокомандуючого і його кодлу посадити на таку дієту - через неділю всі вимруть
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27.06.2021 07:08 Ответить
ну нічо, нічо... ось ввійдемо в нато! ось тоді! УХ!!
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27.06.2021 07:14 Ответить
ИМХО, тем, кто не служил и не знает, что такое полигон - как бы неправильно комментить ситуацию.
Поэтому объясню нюансы:
1. Качество жрачки, как ее накладывают - это зависит от командования бригады и наряда по кухне. В одну тарелку все складывают, чтоб потом было меньше мыть посуды, а не потому что за Зе проголосовали.
2. На полигоне жрачка всегда хуже, потому что приходится использовать продукты, которые можно хранить в условиях полигона, где нет холодильных помещений.
3. На полигоне у хитрых продовольственных есть больше возможности украсть. Да, друзья, как это ни печально звучит, но воруют до сих пор в армии.
4. Порохоботам, прежде чем писать, как обжирались солдаты при гетьмане, рекомендуюьспросить у тех, кто был на Ширлане в 14-19 годах. Единственные времена, когда там хорошо кормили - когда волонтеры привозили хавку. В остальном - ничего не изменилось.
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27.06.2021 08:01 Ответить
Это стационарная столовая и там есть холодильники. А остальное так зависит от командира и службы тыла.
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27.06.2021 09:13 Ответить
В 14-19 годах Ширлан был одной большой палаткой если у зебила память, как у рыбки гуппи.
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27.06.2021 09:44 Ответить
Почему бы не устроить кормёжникам "тёмную" ? Они же без охраны.
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27.06.2021 10:31 Ответить
Кому ты это впариешь? Все в курсе не хуже тебя что и как. Есть промеры из других мест, где шикарное питание в полях. А есть «вот это» из ширлана
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28.06.2021 10:00 Ответить
Всё как обычно
Сніданок і вечеря 54-ї ОМБр - це хряпа, якою годують свиней, - волонтерка Петреня - Цензор.НЕТ 6055
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27.06.2021 10:09 Ответить
- Байден, почему Украина не в НАТО ?
- Потому, что армией Украины руководят свиньи.
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27.06.2021 10:29 Ответить
А державою - ЗРАДНИКИ!!!
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27.06.2021 10:46 Ответить
Ну, выглядит не аккуратно, да. НО!
Вам шашечки или ехать?
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27.06.2021 10:41 Ответить
Ехать, но шобы шашечки были как в нате!
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27.06.2021 10:57 Ответить
Если в одну тарелку был свален натовский рацион, никто бы не возмущался.
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27.06.2021 11:10 Ответить
Что-то есть подозрение, что если натовский рацион свалить в одну тарелку, то вид был бы еще менее презентабельным, ибо выглядел бы еще более помойно
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27.06.2021 12:46 Ответить
Ото "Велюр" - і "ГЕТЬМАНА" на роздачу, і "фейсом об тейбл" - наука така була і до усіх доходила!!!
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27.06.2021 10:59 Ответить
Такий свинячий хавчик буде їсти Янелох зі своєю **********, коли сядуть у в'язницю за державну зраду та усі інші свої злочини.
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27.06.2021 11:07 Ответить
Это целенаправленное уничтожение ВСУ,это я Вам говорю,как действующий военнослужащий ВСУ!К этому можно добавить,ещё не выплату в полном объёме денежного довольствия!Я к примеру был в марте в отпуске,а оздоровительных не получил до сих пор!А ребята с моей бригады ещё некоторые даже за январь не получили!И нет абсолютно никакой информации по этому поводу!Мой оклад солдата(17-ОТБр),10273!За последние более чем 2 года ни КОПЕЙКИ повышения!Сам с Родины клоуна,и честно говоря за этого балабола не голосовал!! Горите в аду зелёные неподобства! Слава ВСУ!!!
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27.06.2021 11:57 Ответить
Я Вам всем секрет открою.....продукты заходят туда как и во все части нормальные,а вот куда они деваются ето вопрос со звёздочкой)))и вот такие Вы все интересные.....патриоты....когда армия до войны нахер никому не нужная была и на ней никто не пиарился..ели ещё хуже....сардины ето был деликатес как собственно и греча...поскольку кроме перловки и самых дешёвых макарон с килькой солдаты толком ничего не ели...зампотыла закройте и всех лиц кто крышует воровство продуктов и все будет гуд))))))
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27.06.2021 13:32 Ответить
А я Вам ещё один секрет открою,что сейчас ни Вторая мировая война,и ни щи да каша пища наша+наркомовские сто грамм!!Мужику,что,бы где-то силы и сноровку брать надо мясо кушать! Не даёте в столовой подымите до приемлемого уровня наши нищенские зарплаты в ВСУ!!А то вон уже умудрились накопить перед нами военнослужащими миллиард долгов,и они кстати растут дальше!До конца года страшно подумать сколько эти шмаркли зелёные могут задолжать на отпускных и разного рода подъёмных в ВСУ
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27.06.2021 14:02 Ответить
Бойцы, закройте хлебела, и жрите. Как голосовали, так и питайтесь и получайте жалование. Одним словом - руские вас всё равно всех посадят и отправят отстраивать сибирь - только всего два года - на третий поедете. Бинго.
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27.06.2021 19:29 Ответить
"Аби не Порох" і "Гірше не буде" в одній посуді.
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27.06.2021 23:40 Ответить
КОРРУПЦИЯ, сэр...
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28.06.2021 01:46 Ответить
А я думаю что это норм, пусть даже еще овса подкинут. Выбирали ведь вояки зелю тоже, им и отвечать за это, точнее на желудке прочувствовать
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28.06.2021 09:57 Ответить
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