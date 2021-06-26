Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней, - волонтер Петреня. ФОТО
Возникает много вопросов к процессу организации питания 54-й отдельной механизированной бригадой в стационарной столовой на полигоне Широкий лан.
Об этом сообщила волонтер Диана Петреня на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что вы видите на фотках, - завтрак и ужин 54-й отдельной механизированной бригады. То, что вы видите - это хряпа, хряпой кормят свиней. А 54-я бригада так кормит людей. Кормит в стационарной столовой на Широком лане. В столовой, где есть холодильники, места для хранения продуктов, и нормальная посуда в нормальном количестве", - возмущается она.
Она также подчеркивает, что когда в фб разместили фото предыдущего кормления (много раз, не только вчерашний ужин и завтрак сегодня), руководство бригады приняло решение написать в фб отмазку.
"Ну, типа, вы вообще не понимаете, как у нас здесь все происходит, и вообще мы кормим консервами, потому что полевой выход и негде хранить", - пишет она.
"Так вот, я понимаю, как у них все происходит, ну как-то так сложились обстоятельства. Вы кого лечите здесь? Вы хотите поиграть в эту игру? Ну хорошо, начнем. Где ваша раскладка продуктов? Почему она не вывешена в столовой? Как бойцы могут контролировать количество порции?", - отмечает волонтер.
Она напоминает, что заявка на продукты подается раз в неделю.
"Даже если вы привезли какой-то запас консервов из ООС - вы должны были их съесть где-то за пару дней. Не более. Иначе у меня вопрос к вашему заказу продуктов - кто так составляет заявку, что у вас лишние продукты? Почему в заявке, вы же знали куда и когда идет ваша бригада заранее, а не в последний день, нет свежего мяса или рыбы? Вы не умеете считать? Вы не умеете составлять раскладку? Ну так у вас есть программа специальная для этого. У вас в договорах прописано, что место поставки выбираете вы. Вы не могли тащить с собой свежее мясо из ООС? Верю. Но вы могли заказать свежее мясо прямо на Широкий лан. Напоминаю - у вас там есть холодильники", - пишет Петреня.
"Вы в курсе, что все сваливать в одну тарелку при наличии посуды - это, мягко говоря, странно. У вас там есть посуда. Вот даже на фотках видно, что это же не одноразовая посуда, а нормальная. И запас там есть. Если вы не в курсе - почитайте приказ об обеспечении посудой столовых. Еще интересуют сертификаты качества на некоторые продукты, например на сыр. Отзыв был таким, что несколько человек не смогли его удержать в себе после того, как съели. Я могу продолжать. Долго. Вы может лучше занялись бы вашими прямыми обязанностями вместо того, чтобы отмазываться? Прекратите кормить людей, как свиней. Работайте, а не отмазывайтесь, и будет вам почет и уважение. Мы делали именно так", - подытожила она.
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Вои армію за баранів тримають ???
А м"со - є!
Риба - є!
Сир голандський - є!
Гречка - є!
тебе жінка набагато ліпше котмить
Но можно будет громко говорить...смотрите зебилов красной икрой кормят..😁
"Над Украиной безоблачное небо !"
Просто позор какой-то.
А вот повар и поварёшки - болваны если насыпают всё в одну тару.
Второе фото похоже каша пшеничная и сверху мясо с подливой - стандартно в столовых всегда так клали. Вот справа еще лежит похоже икра кабачковая. Насчет ее согласен что можно и в отдельную. Но в столовых обычно если раскладка со стойки по ходу (ну когда берешь поднос и по мере движения набираешь блюда) есть некоторые и специально просят положить в ту же тарелку сбоку. Такой ли тут ужас? Ну не еда свиней точно.
де все в купі, аби тільки пахло рибою або м'ясом
ЖриТЕ.
Думаю, лучше, чем то чем они кормят Украинских Воинов, им на них вообще плевать.
(старый анекдот СА СССР)
за любу ціну, бо так сказали спонсори Зе які його зробили преЗедентом.
Ви ще досі вірити що люди самі додумались вибрати це чудо у президенти, а це
зробило не Г+Г з його власником які всі п ять років Пороха пропагандували Зе
і "КАКАЯ РАЗНІЦА".
Телевізор це страшна зброя, нажаль Порох не взяв це до уваги, але нічого, Порох
свої висновки зробив і друге президентство буде без Коломойш з Ахметовими і
різними руцкомірцями у владі і головне - без Голобородька ))
нормальная армейская еда.
Поэтому объясню нюансы:
1. Качество жрачки, как ее накладывают - это зависит от командования бригады и наряда по кухне. В одну тарелку все складывают, чтоб потом было меньше мыть посуды, а не потому что за Зе проголосовали.
2. На полигоне жрачка всегда хуже, потому что приходится использовать продукты, которые можно хранить в условиях полигона, где нет холодильных помещений.
3. На полигоне у хитрых продовольственных есть больше возможности украсть. Да, друзья, как это ни печально звучит, но воруют до сих пор в армии.
4. Порохоботам, прежде чем писать, как обжирались солдаты при гетьмане, рекомендуюьспросить у тех, кто был на Ширлане в 14-19 годах. Единственные времена, когда там хорошо кормили - когда волонтеры привозили хавку. В остальном - ничего не изменилось.
- Потому, что армией Украины руководят свиньи.
Вам шашечки или ехать?