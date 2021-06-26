Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней, - волонтер Петреня. ФОТО

Возникает много вопросов к процессу организации питания 54-й отдельной механизированной бригадой в стационарной столовой на полигоне Широкий лан.

Об этом сообщила волонтер Диана Петреня на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что вы видите на фотках, - завтрак и ужин 54-й отдельной механизированной бригады. То, что вы видите - это хряпа, хряпой кормят свиней. А 54-я бригада так кормит людей. Кормит в стационарной столовой на Широком лане. В столовой, где есть холодильники, места для хранения продуктов, и нормальная посуда в нормальном количестве", - возмущается она.





Она также подчеркивает, что когда в фб разместили фото предыдущего кормления (много раз, не только вчерашний ужин и завтрак сегодня), руководство бригады приняло решение написать в фб отмазку.

"Ну, типа, вы вообще не понимаете, как у нас здесь все происходит, и вообще мы кормим консервами, потому что полевой выход и негде хранить", - пишет она.

"Так вот, я понимаю, как у них все происходит, ну как-то так сложились обстоятельства. Вы кого лечите здесь? Вы хотите поиграть в эту игру? Ну хорошо, начнем. Где ваша раскладка продуктов? Почему она не вывешена в столовой? Как бойцы могут контролировать количество порции?", - отмечает волонтер.

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Она напоминает, что заявка на продукты подается раз в неделю.

"Даже если вы привезли какой-то запас консервов из ООС - вы должны были их съесть где-то за пару дней. Не более. Иначе у меня вопрос к вашему заказу продуктов - кто так составляет заявку, что у вас лишние продукты? Почему в заявке, вы же знали куда и когда идет ваша бригада заранее, а не в последний день, нет свежего мяса или рыбы? Вы не умеете считать? Вы не умеете составлять раскладку? Ну так у вас есть программа специальная для этого. У вас в договорах прописано, что место поставки выбираете вы. Вы не могли тащить с собой свежее мясо из ООС? Верю. Но вы могли заказать свежее мясо прямо на Широкий лан. Напоминаю - у вас там есть холодильники", - пишет Петреня.

"Вы в курсе, что все сваливать в одну тарелку при наличии посуды - это, мягко говоря, странно. У вас там есть посуда. Вот даже на фотках видно, что это же не одноразовая посуда, а нормальная. И запас там есть. Если вы не в курсе - почитайте приказ об обеспечении посудой столовых. Еще интересуют сертификаты качества на некоторые продукты, например на сыр. Отзыв был таким, что несколько человек не смогли его удержать в себе после того, как съели. Я могу продолжать. Долго. Вы может лучше занялись бы вашими прямыми обязанностями вместо того, чтобы отмазываться? Прекратите кормить людей, как свиней. Работайте, а не отмазывайтесь, и будет вам почет и уважение. Мы делали именно так", - подытожила она.