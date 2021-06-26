"Имел возможность пообщаться с участниками, гостями и приобрести интересные издания", - Шмыгаль посетил "Книжный Арсенал". ФОТОрепортаж
26 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил 10-й международный фестиваль "Книжный Арсенал" в музейном комплексе "Мистецький арсенал" на улице Лаврской в Киеве.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Присоединился к атмосфере "Книжного Арсенала" - международного литературного фестиваля. В этом году событие знаковое, ведь проводится в десятый раз. Имел возможность пообщаться с участниками, гостями и приобрести интересные издания", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что приятно наблюдать, как украинцы разного возраста все больше проявляют интерес к чтению.
"В этом контексте такие фестивали, как "Книжный Арсенал" являются не только местом для отдыха, но и мерой, которая популяризирует литературу и поддерживает украинское книгоиздание. Стоит отметить, что по данным Украинского института книги в 2020 году украинский язык впервые стал преобладающим для чтения среди граждан. Это свидетельствует, что спрос на украинскую книгу продолжает расти. В то же время по количеству изданий на одного человека Украина значительно уступает соседним странам. Эту ситуацию необходимо исправлять", - резюмировал премьер-министр.
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И от улыбок девичьих вся улица светла...(с)
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У відповідь
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От і мені цікаво, як військові салютуватимуть преЗеденту?! Знайомий воює з 2015-го. Приїхав на ротацію морально розчавлений. Каже, що настільки гнітючого відчуття власної непотрібності не було за весь час служби. Слухаю - і соромно мені. Хоча я фанатично проти Ze!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1896066247221171&id=100004534422805&__cft__[0]=AZWBWiZ8XKppJ7t1kLAygTlWfdkUARjj2gvRDJgyZRg6V5dkN3HHxpO_mUJpIVh7vdNN7uf8SfpOZy02Hv29Hhfny9XyuYRpCLPURpq0B3Fs-**************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·
Підпис на 100 млрд.
Президент підписав закон, який дозволяє Тимошенко та Кубракову витратити більше 5 млрд.грн. на святкування Дня незалежності та більше 100 млрд.грн. (10% бюджету) на Київську окружну дорогу без аукціонів та без Прозорро, а значить:
1. Зеленський та його команда тільки завдяки цьому закону поповнять свою особисту та «партійну касу» на щонайменш 20 млрд.грн.
2. Про «Прозорро» можна забути. Скоро там залишаться тільки закупівлі, які через свою «копійчаність» не цікавлять Банкову.
3. Депутати, чиновники, політики та громадські організації, що всі ці дні зверталися до президента з проханнями заветувати цю корупційну схему, «коштують» для Зеленського менше ніж 20 млрд, які можна на ній вкрасти.
4. 30-річниця незалежності важливе свято для нас. Для президента - це лише можливість заробити.
5. Наші (бюджетні) гроші Зеленський вже вважає своїми та витрачатиме їх так, як захоче.
6. Ми станемо ще біднішими, а президент та його оточення ще багатше.
7. Фахового та цивілізованого голосу громадян президент України вже не чує.
8. Зеленський переконаний, що «маса» підтримуватиме його та органазовані за вкрадені гроші «видовища» забезпечать йому рейтинги.
9. Мовчання олігархічних телеканалів про це свідчить, що з олігархами у Зеленського партнерські стосунки та «місця полювання» компромісно поділені.
10. І тільки Янукович в Ростові сумно зітхнув, зрозумівши, що якби він краще піарився, то встиг би вкрасти набагато більше наших грошей.
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а какать и писять пойдёт -- тоже сообщите ???????????