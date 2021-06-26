"Имел возможность пообщаться с участниками, гостями и приобрести интересные издания", - Шмыгаль посетил "Книжный Арсенал". ФОТОрепортаж

26 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил 10-й международный фестиваль "Книжный Арсенал" в музейном комплексе "Мистецький арсенал" на улице Лаврской в Киеве.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Присоединился к атмосфере "Книжного Арсенала" - международного литературного фестиваля. В этом году событие знаковое, ведь проводится в десятый раз. Имел возможность пообщаться с участниками, гостями и приобрести интересные издания", - написал Шмыгаль.

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Он отметил, что приятно наблюдать, как украинцы разного возраста все больше проявляют интерес к чтению.

"В этом контексте такие фестивали, как "Книжный Арсенал" являются не только местом для отдыха, но и мерой, которая популяризирует литературу и поддерживает украинское книгоиздание. Стоит отметить, что по данным Украинского института книги в 2020 году украинский язык впервые стал преобладающим для чтения среди граждан. Это свидетельствует, что спрос на украинскую книгу продолжает расти. В то же время по количеству изданий на одного человека Украина значительно уступает соседним странам. Эту ситуацию необходимо исправлять", - резюмировал премьер-министр.

























