РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12080 посетителей онлайн
Новости Фото
3 547 61

День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 июня в рамках празднования Дня крымскотатарского флага в Киеве прошел ряд мероприятий.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

В 15-00 по улицам Киева стартовал автопробег с крымскотатарскими флагами. 

Вечером  на Крещатике состоялось Торжественное шествие - вынос большого крымскотатарского флага

Мероприятие  завершилось на Майдане Независимости митингом-концертом, который был посвящен Дню крымскотатарского флага.

Торжественный митинг сопровождался короткими выступлениями членов Меджлиса крымскотатарского народа, представителями общественных организаций.

День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 01
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 02

Также смотрите: Марш в вышиванках и национальных крымскотатарских нарядах состоялся в Одессе. ВИДЕО


День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 03
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 04
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 05
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму, - МИД

День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 07
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 08
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 09
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 10
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 11

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крымскотатарский флаг - наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину, - Офис Президента. ФОТО

День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 12
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 13
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения". ДОКУМЕНТ

День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 15
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 16
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 17

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ должна допустить в оккупированный Крым Джемилева и Чубарова, - резолюция ПАСЕ

День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 18
День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику 19

Видео, фото  - Олег Богачук

Крым (26411) символика (298) флаг (937) Чубаров Рефат (942) крымские татары (2718) Умеров Ильми (280) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Наші вітання !!!
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком - Цензор.НЕТ 4235
показать весь комментарий
26.06.2021 19:45
+9
Можна я просто скажу: Крим - це Україна!
показать весь комментарий
26.06.2021 19:48
+6
Иншалла !
Із святом, дорогі киримли !
показать весь комментарий
26.06.2021 19:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот тут бы и зеледенту на концерте номер с роялем показать. Где он, кстати? В офисных джунглях потерялся?
показать весь комментарий
26.06.2021 19:28 Ответить
Де ти тут концерт вгледів?
показать весь комментарий
26.06.2021 19:34 Ответить
Мероприятие завершилось на Майдане Независимости митингом-концертом, который был посвящен Дню крымскотатарского флага.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:36 Ответить
Шо угодно сейчас пишешь ты, к сожалению.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:42 Ответить
потому что правильно писать "**********"! от слова пи да.
показать весь комментарий
26.06.2021 22:24 Ответить
Єдиний прапор, що майорітиме над звільненим Кримом, має бути українським.
Про жодну автономію і мови не має бути!
показать весь комментарий
26.06.2021 19:33 Ответить
Это почему?
показать весь комментарий
26.06.2021 19:41 Ответить
якщо є час, то подивися стрім Скрипіна із Муждабаєвим - він там каже, що у Зе все ще користуються совковими мантрами Катьки ІІ про те, що кримські татари віддадуть Крим Турції.
https://www.youtube.com/watch?v=O0Z9wCHZUc4
показать весь комментарий
26.06.2021 19:47 Ответить
Та и так понятно, что этот земалорос так дрыщет перед рашкой что поздравил через пресс-службу из джунглей своей ОПы.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:51 Ответить
У івреїв свої плани щодо Крима. Там для татар і українців мало місця
показать весь комментарий
26.06.2021 20:03 Ответить
яких євреїв ти маєш на увазі? зе-подібних, русский єврей - не єврей!
показать весь комментарий
26.06.2021 20:20 Ответить
Шановний, "руський єврей" це і є єврей. Немає цього слова в будь-яких інших мовах світу, окрім московітської. В Ізраїлі титульна нація - іудеї - які не "косять" від військової служби та війни. "Савецкиє пєнси", яких Ізраїль нахапався як дурне цуценя вошей, вже потрохи відходять на "побачення" зі своєю історичною "родіною".
показать весь комментарий
28.06.2021 00:36 Ответить
Юдей.
Після падіння десятиплемінного царства Ізраїля так називали людину з племені Юди (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/409/0 2Цр 16:6 ). А після вавилонського вигнання це слово почало застосовуватися щодо всіх ізраїльтян, які повернулися на батьківщину, незалежно від племені (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/410/0 Езд 4:12 ). Згодом по цілому світі «юдеями» стали називати ізраїльтян, щоб відрізнити їх від язичницьких народів (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/411/0 Ес 3:6 ). Павло вжив це слово в переносному сенсі, коли говорив про те, що національність не має значення в християнському зборі (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/412/0 Рм 2:28, 29; https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1001061175/412/1 Гл 3:28 ).
показать весь комментарий
28.06.2021 00:41 Ответить
так автономію вкрали не кримські татари, а кацапи. а кримські татари чекали допомоги України і не дочекалися.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:42 Ответить
вони тримали під кримською ВР орду. ти маєш на увазі, що їм не треба було розходитись, а палатки розставляти?
показать весь комментарий
26.06.2021 19:48 Ответить
і що б це дало ?
декілька кулеметних черг над головами розігнали б беззбройний натовп.
у киримли положення було не таким як у нас на Майдані, де лягла Небесна сотня.
все вилилось би у банальну криваву різаниною із т. зв. "Самообороною Криму", а Путін огололосив би зельоних чоловічків "миротворцями", показавши ще більшу "легітимність" захоплення Криму, ніж т.зв. "референдум"

ото й уся муйня малята
показать весь комментарий
26.06.2021 20:03 Ответить
дуже легко ляпать дурним язиком - не мішки тягати: хто повинен був дати команду на автоматну чергу? К-татари?
показать весь комментарий
26.06.2021 20:18 Ответить
команду покрошити киримли із кулемета віддав би Путін....
показать весь комментарий
26.06.2021 20:48 Ответить
Не надо врать, это нехорошо, Валерій Андрійович.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:52 Ответить
ой да хорош, я что-то не слышал о партизанских отрядах татар в Крыму. Несколько тысяч человек выехало, остальные сотни тысяч - остались, и их похоже всё устраивает.
показать весь комментарий
26.06.2021 20:33 Ответить
а ти про них на дамбасі чуєш?
показать весь комментарий
26.06.2021 22:54 Ответить
Ти схожий на кацапів, які влаштовують в Криму свої кацапські свята типа "Во поле бєрьоза стояла" чи "Козел Антіп" (колишній Казантип)

Крим це Батьківщина киримли!
І їм вирішувати якою має бути їх державність
показать весь комментарий
26.06.2021 19:43 Ответить
Крим-це Україна! Крапка.
показать весь комментарий
26.06.2021 20:31 Ответить
А ты по жизни МРИЙНЫК, счастливый человек.
показать весь комментарий
26.06.2021 22:17 Ответить
а когда будет наш праздник? Праздник еврейского народа? Или у нас каждый день праздник..
показать весь комментарий
26.06.2021 19:34 Ответить
у Ізраїля питай.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:41 Ответить
єто тебе такой максимум русские училки в стране флажка дали?
показать весь комментарий
26.06.2021 19:58 Ответить
Иншалла !
Із святом, дорогі киримли !
показать весь комментарий
26.06.2021 19:37 Ответить
балтаєшь єрундой, дорогой таваріщь !

Меджліс завжди координував свої дії із українськими демократичними силами.
Наказ розійтись був узгоджений із Києвом (якщо не надійшов саме із Києва).
До того ж, беззбройнийний натовп команда спецназа могла просто розігнати кількома чергами із кулемету над головами - обійшлось би навіть без крові
показать весь комментарий
26.06.2021 19:52 Ответить
Наші вітання !!!
День кримськотатарського прапора відзначили в Києві автопробігом і ходою Хрещатиком - Цензор.НЕТ 4235
показать весь комментарий
26.06.2021 19:45 Ответить
берем бильше систра, вся раша и е Украина
показать весь комментарий
26.06.2021 19:49 Ответить
реально, вся раша і є Україна. ти точно це хотів сказати, чи **********? за це тобі точно зарплата не накапає.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:50 Ответить
Можна я просто скажу: Крим - це Україна!
показать весь комментарий
26.06.2021 19:48 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2021 20:22 Ответить
Лично мне -- крымские татары -- в личном общении, очень нравятся: приветливые, учтивые, вежливые, работящие, пунктуальные и обязательные!... -- девушки у них красивые!!! И Женщины у них нежные и понятливые...
Мой украинский род Кобзарей из крымских Саков, если шо.

Чумакы... -- с 17 века, а то и раньше...?

Но! -- Если хорошо поскрести любого русского, появится татарин. (это классика)
...а свой Крым, ещё до Войны -- они просрали -- лично! ...и нефуй тут уже цветочки на уши всем вешать...
Я очень на них расчитывал, когда всё началось -- поддержал бы мгновенно!

..."ошибка вышла" .
показать весь комментарий
26.06.2021 19:59 Ответить
Поддержал мгновенно-как?Приехал и взял оружие в руки?Или на Цензоре написал?😂😂😂
показать весь комментарий
26.06.2021 20:04 Ответить
Короче мгновенно бы надул щеки на Цензоре?Правильно или нет?Что не понятно в вопросе?😂
показать весь комментарий
26.06.2021 20:14 Ответить
-- тогда ещё Цензора небыло -- у меня, по крайней мере...
А нечто из оружия в Украину завозил. ...тебя про твоё место не спросил... -- ну, извини...*)
показать весь комментарий
26.06.2021 20:21 Ответить
Все на своем месте.Твой отве-не ответ.Значит-слив😂🌷
показать весь комментарий
26.06.2021 20:24 Ответить
-- не захлебнись, токо, в моём сливе... *)
показать весь комментарий
26.06.2021 20:29 Ответить
В твоем сливе можешь захлебнуться только-ты.Сдувай уже щеки😂🌷
показать весь комментарий
26.06.2021 20:30 Ответить
По другому спрошу.Если бы дали повод,поддержал бы с оружием в руках или надуванием щек на Цензоре?😂
показать весь комментарий
26.06.2021 20:17 Ответить
Так їх 10 - 15 % від населення Криму і в Криму їх вата ненавидить.
Кримські татари допомагали нашим військовим частинам коли вони були заблоковані кацапами, що вони ще могли зробити, як що навіть українським воякам зброю на руки не видавали для оборони своїх частин? Такий був наказ з Київа.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:25 Ответить
было всего два народа которым после репрессий не разрешили вернутся на свои земли-это крымлы и мы,немцы.Душа болит за ваш народ ,братья,но верю что всё будет хорошо.Слава Украине!!!Алга Казахстан!!! Яшасин Азербайджан!!!Слава Ичкерии!!!
показать весь комментарий
26.06.2021 20:03 Ответить
вспомнил в запорожье в 2016 видел такое
показать весь комментарий
26.06.2021 21:07 Ответить
Кримські татари це Українці
показать весь комментарий
27.06.2021 14:22 Ответить
 
 