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Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая. ФОТО

Судья Малиновского суда Одессы Наталья Кузьменко оправдала предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.

Речь идет о харьковчанине Баглае Владиславе Игоревиче 4 июля 1995 года рождения. В 2011 году он решил поступить в харьковский военный лицей, по окончании которого в 2013 году поступил в Севастопольский Военно-Морской институт им. П.С. Нахимова, где и принял Военную Присягу на верность украинскому народу. Обучение проходил по специализации "инженера – водолаза поисково-спасательной службы".

После оккупации Крыма продолжил обучение и сменил Военную Присягу на верность украинскому народу на "военную присягу Российской Федерации".

Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая 01
Владислав в российской форме в мае 2014 года на фоне лабораторного корпуса №3 "Нахимки"

Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая 02

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По данным издания, осенью 2018, после выпуска из уже переименованного оккупантами Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова Владислав появляется в Одессе, устроившись на работу в одно из самых посещаемых и любимых одесситами и гостями города мест: "Дельфинарий НЕМО".

Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая 03

При этом он, не скрываясь, активно посещал оккупированный Крым, выезжал за границу, активно постил свои фотографии с друзьями из специальных подразделений разведки Черноморского флота, ФСБ.

Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая 04
Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая 05

"Может быть такой глупости хорошо потворствовали родственники в руководстве компании "Нерум", которая управляет заведениями под брендом "Немо"? Или отчим из ФСБ? Сие история пока умалчивает. Но отлично сработали наши специальные органы и взяли Владислава Баглая под наблюдение, собрали доказательную базу, добавили к ней предателя-диверсанта и отвели в суд. В отношении всех военнослужащих, предавших Украинскую Присягу возбуждены уголовные дела по статье 408 ч.1 Уголовного Кодекса Украины (Дезертирство). Кстати, на Владислава Баглая завести такое дело "позабыли" и возбудили только при выявлении его в 2019 году (ЕУНС 521/19314/20, номер производства 1-кп/521/849/21)", - пишет издание.

Дело Баглая рассматривалось в Малиновском суде г. Одессы, где "судят" всем известные персонажи, уже засветившиеся ранее в прессовании одесских проукраинских активистов Виталия Устименко, Сергея Стерненко и других – судья Кузьменко Наталья Леонидовна (супруга широко и дорого известного одесского судьи Кичмаренко Сергея Николаевича). Решением "судьи" Кузьменко Натальи Леонидовны от 12.03.2021 Владислав Баглай признан "абсолютно невиновным", так как"обвиняемого Баглай В.И. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.408 УК Украины, от уголовной ответственности на основании п.1 ч.2 ст.284 УПК Украины в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст. 49 УК Украины".

Автор: 

Крым (26411) Одесса (7898) оккупация (10167) присяга (176) председательство (24) государственная измена (1544) дезертирство (333)


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Топ комментарии
+54
Оправдала или закрыла дело по истечении сроков давности - это две большие разницы.
Хотя по статье "измена" сроков давности быть не должно, иначе мы всех предателей и боевиков, убивающих наших людей так реабилитируем. Ещё и компенсации повыплачиваем 😠
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27.06.2021 11:01
+51
Это все о правосудии
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27.06.2021 10:58
+36
Малиновский суд Одессы оправдал Владислава Баглая, присягнувшего на верность РФ после захвата оккупантами Крыма - Цензор.НЕТ 980
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27.06.2021 11:02
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устал смеяться и слёз заплакать нету......
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27.06.2021 15:57 Ответить
Реакция посетителей сайта предсказуема...А что говорит "власть центральная"? Может это новая политика? Может пора уже подниматься ?
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27.06.2021 16:10 Ответить
Одного не могу понять. Человек получил такое козырное образование, при наличии такого родственника что бы устроится спасателем в дельфинарий?!...
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27.06.2021 16:18 Ответить
В Одессе, которую скоро придется оборонять от паРаши - процветают сепары
Патриотов много - но их гнобят - как Стерненко.
Это - настоящая оценка всех СНБО и пиарщика Данилова.
Спасибо тебе, Зебил.
Верным курсом сдаешь страну...
Зато какие гешефты!!!
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27.06.2021 16:28 Ответить
во первьіх-почему не воинский трибунал.во 2х ментьі и судьи-єто разрушение государства изнутри! "фасадная штукатурка - не повлияла на "фундамент" "
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27.06.2021 16:28 Ответить
1. Такий дебілізм може бути тільки в Україні.
2. "...Но отлично сработали наши специальные органы и взяли Владислава Баглая под наблюдение, собрали доказательную базу, добавили к ней предателя-диверсанта и отвели в суд..."

А якщо б ліквідували його на місці, то не було б ніяких проблем зараз.
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27.06.2021 16:38 Ответить
ой а чому ви не в нато?
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27.06.2021 17:15 Ответить
Адін зєльоний народ
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27.06.2021 17:23 Ответить
Нічого дивного. Типова східнота.
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27.06.2021 18:07 Ответить
Пока тыпова захиднота в Италиях и Чехиях пряталась , типова схиднота на фронте лаптестанцев утилизировала . Только полный ДЕБИЛ делит Украину на восток и запад , это как раз то чего хочет путлер . И ты **** ему помог .
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27.06.2021 21:10 Ответить
Ви самі вже себе давно поділили голосуючи за прокацапські партії.
По ділу що сказати хотів?
Харківська курва зрадила присязі, присягнула кацапам, потім приїхала в Україну свою с...ку примостити бо мабуть на Камчатці "служить рАсее" холодно. Одеська суддя його виправдовує, ще може навіть припис дасть в ВМС України влаштувати, "ведь мальчик ни в чем не виноват". То де це все відбувається?
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27.06.2021 21:38 Ответить
Західнота не бігає з прапорами Італії чи Чехії і не хоче робити польський язик втарим гасударствєнним. І на майданах скачєт не тому, що робити нєфіг, а тому, що дегенерати східнянські приводять до влади Януковичів і їм подібних. Українці - велика нація, яка може підкорити будь-яку вершину, але не з вами, східні совкодрочєри, на шиї.
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28.06.2021 00:00 Ответить
а якщо "не", то що?
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28.06.2021 00:25 Ответить
То й то.
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28.06.2021 00:37 Ответить
чухрай звідси, задрипанець кнчений
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28.06.2021 00:39 Ответить
Задрипанці твої вчителі, яке таке бидло виховували і вчили
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28.06.2021 00:40 Ответить
ботня парашна ФЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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28.06.2021 00:41 Ответить
хрло, от я з Чернігвщини... вигадай і спробуй довести, звідки ти взялося, випердку
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28.06.2021 00:43 Ответить
Чернігавнянєц? Ловив "рибку" з Ляшком на Десні?
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28.06.2021 14:52 Ответить
умгу, пограємося тоді в аналогії...
дрокаєш на ганьку хєрман чи на садіка?
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29.06.2021 18:01 Ответить
Проміжбулиш чи защічиш? Таришся в сільпо чи матрьошкє?
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29.06.2021 18:55 Ответить
черговий педрот з кацаватим хабалом)))
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29.06.2021 22:40 Ответить
рашистська ботня - остання стадія розвитку
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28.06.2021 00:40 Ответить
До речі, серед західноти також достатньо довбодятлів, які привели до влади такого ж самого даунбасяцького блазня.
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28.06.2021 08:42 Ответить
Багато, але не критична більшість. Вони сидять тихенько і бояться спалитись. Тим часом східноті так палає, що вона про свою "праведну" ненависть до України цілі відеозвернення записує, потім вибачається, але це вже не має значення.
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28.06.2021 10:12 Ответить
неприйнятний закид і узагальнення, але тут я тебе підтримаю
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28.06.2021 00:28 Ответить
А не изменил ли присяге судья??
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27.06.2021 18:07 Ответить
А не

??
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27.06.2021 18:58 Ответить
Пора в Одессе повторить харьковский єксперимент по отрезанию судейских голов.
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27.06.2021 18:17 Ответить
Весь судівський корпус підлягає розформуванню та звільненню з одночасним відкриттям кримінальних справ за хабарництво та державну зраду. А потім на тиждень ввести військовий стан і за законами військового часу.
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27.06.2021 18:26 Ответить
Только огонь очистит "Суды Украины".
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27.06.2021 18:35 Ответить
Если увидишь перед собой существо называющее себя " украинским судьей", бей ему в морду, созывай "суд линча", ибо перед тобой преступник.
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27.06.2021 18:38 Ответить
К сожалению помимо судей, в Украине есть еще проблема, сами Законы, написанные преступниками. Какой может быть срок давности за уголовщину?
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27.06.2021 18:45 Ответить
Адесса это, как ни скорбно, раша. Оправдательный приговор по статье дезертирство, по сроку давности - прецедент. А статья 110, 111.... где предательство родины и срок давности 10- 25 лет прокурорам слабо. Ну, какой народ такие и бояре(прокуроры, судии, да одним словом - украинцы).
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27.06.2021 19:16 Ответить
Слава Богу ні, а от судді по всій Україні ватні, за деяким виключенням.
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27.06.2021 21:43 Ответить
Неподобство! А нагорода і компенсація ,,герою"?
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27.06.2021 19:20 Ответить
По крайней мере стал водолазом а не фсб
Никто из тех кого я знаю ничего не оставил в крыму
Кто продал кто остался там так и в лугандоне
Некоторые и в сране агрессора тоже
Найдут одного и давай всей страной травить
Все показывают и лицо и место жительства
Как только ворюга на несколько лимонов /все тайна следствия /
Потом следствие разваливается
Может парень не дкмал что так просто сдадут крым
Кто сдал крым ,,херои,,получают персональные пенсии
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27.06.2021 20:19 Ответить
П*д*раст цей парєнь з родичами у фсб.
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27.06.2021 21:42 Ответить
ДЯДЯ, ты дурак?
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27.06.2021 21:47 Ответить
Зеленский спросил у кандидатов в канцлеры Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО ? Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая - відповіли кандидати
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27.06.2021 20:40 Ответить
З світлини видно, що воно - підєрас; не виключено, що суддиха також з тої зграї розумово опущених.
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27.06.2021 20:44 Ответить
Ну він же не волонтер чи доброволець, щоб його посадити...
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27.06.2021 21:13 Ответить
А хто сказав що Одеса українське місто?Хто там чув українську мову? Кацапетія повна.Шкода тих 25% українців які там терплять оту кацапську наволоч
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27.06.2021 21:15 Ответить
ПОЗОР НАШИМ СУДАМ!
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27.06.2021 21:20 Ответить
Судья Малиновского суда Одессы Наталья Кузьменко оправдала

Источник: https://censor.net/ru/n3273732

В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ - САДИТИ У ТЮРМИ ТАКИХ ГОРЕ СУДЕЙ ЩОБ ВОНИ У

ТЮРМАХ ЗУСТРІЛИСЬ З ТИМИ КОГО КОЛИСЬ ПОСАДИЛИ З ПРОСТИХ УРКІВ
Бо кінця краю немає цей СОВКОДРОЧЕРНІЙ Санта Барбарі коли сєпарів не

садять, а замість них садять патріотів України.
Бачу пару міліонів українців при новому президенті залишаться без Українського
паспорта і с повною конвіскацієй майна. Треба в Україні викорінювати прокремлівську
нехристь
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27.06.2021 21:38 Ответить
ДОРЕЧІ - ПОСЕЛЕННЯ НА МІСЦІ ******** ОДЕСИ ОСНОВАЛИ КОЗАКИ ЯК
ПРИКОРДОНЕ З ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЙ
Шануйтесь одесити.
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27.06.2021 21:40 Ответить
Все началось с того что умный Нарид выбрал в Президенты киноперсонажа,человека которому абсолютно плевать на Украину и который с детства хотел уехать в его любимый Израиль(это слова самого Зеленского). Нарид выбрал предателя Украины,уклониста в Президенты. Я очень удивлен что Украина до сих пор существует с такими раскладами. 3 года еще терпеть этот позор в виде НедоПрезидента.
А судейская власть очень хорошо чувствует ситуацию и судит в тон ей
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27.06.2021 21:51 Ответить
це той закономірний результат "судової реформи" від соєвого , чи ще ні ..?
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27.06.2021 22:17 Ответить
Тварь продажная, ты падло и мать родную продаж, сгинь вообще с Украины, чтоб и духу твоего здесь и близко небыло!
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27.06.2021 22:46 Ответить
зеленский, и ты еще спрашиваешь почему мы не в нато?
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27.06.2021 22:53 Ответить
Что тут говорить о каком то дрыще который предал страну когда гарант каждый день служит Х#йлу и ничего а судья Гадесе лисая чтоли...
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27.06.2021 23:38 Ответить
Поки у нас чинять "правосуддя" такі судді, злодії, вбивці і зрадники будуть продовжувати свої чорні справи...
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28.06.2021 00:25 Ответить
Расстрелять гада!
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28.06.2021 01:43 Ответить
если закрыли по срокам давности (как написано в статье) - то это не оправдание.
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28.06.2021 06:23 Ответить
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