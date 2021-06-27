Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая. ФОТО
Судья Малиновского суда Одессы Наталья Кузьменко оправдала предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.
Речь идет о харьковчанине Баглае Владиславе Игоревиче 4 июля 1995 года рождения. В 2011 году он решил поступить в харьковский военный лицей, по окончании которого в 2013 году поступил в Севастопольский Военно-Морской институт им. П.С. Нахимова, где и принял Военную Присягу на верность украинскому народу. Обучение проходил по специализации "инженера – водолаза поисково-спасательной службы".
После оккупации Крыма продолжил обучение и сменил Военную Присягу на верность украинскому народу на "военную присягу Российской Федерации".
Владислав в российской форме в мае 2014 года на фоне лабораторного корпуса №3 "Нахимки"
По данным издания, осенью 2018, после выпуска из уже переименованного оккупантами Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова Владислав появляется в Одессе, устроившись на работу в одно из самых посещаемых и любимых одесситами и гостями города мест: "Дельфинарий НЕМО".
При этом он, не скрываясь, активно посещал оккупированный Крым, выезжал за границу, активно постил свои фотографии с друзьями из специальных подразделений разведки Черноморского флота, ФСБ.
"Может быть такой глупости хорошо потворствовали родственники в руководстве компании "Нерум", которая управляет заведениями под брендом "Немо"? Или отчим из ФСБ? Сие история пока умалчивает. Но отлично сработали наши специальные органы и взяли Владислава Баглая под наблюдение, собрали доказательную базу, добавили к ней предателя-диверсанта и отвели в суд. В отношении всех военнослужащих, предавших Украинскую Присягу возбуждены уголовные дела по статье 408 ч.1 Уголовного Кодекса Украины (Дезертирство). Кстати, на Владислава Баглая завести такое дело "позабыли" и возбудили только при выявлении его в 2019 году (ЕУНС 521/19314/20, номер производства 1-кп/521/849/21)", - пишет издание.
Дело Баглая рассматривалось в Малиновском суде г. Одессы, где "судят" всем известные персонажи, уже засветившиеся ранее в прессовании одесских проукраинских активистов Виталия Устименко, Сергея Стерненко и других – судья Кузьменко Наталья Леонидовна (супруга широко и дорого известного одесского судьи Кичмаренко Сергея Николаевича). Решением "судьи" Кузьменко Натальи Леонидовны от 12.03.2021 Владислав Баглай признан "абсолютно невиновным", так как"обвиняемого Баглай В.И. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.408 УК Украины, от уголовной ответственности на основании п.1 ч.2 ст.284 УПК Украины в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст. 49 УК Украины".
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Патриотов много - но их гнобят - как Стерненко.
Это - настоящая оценка всех СНБО и пиарщика Данилова.
Спасибо тебе, Зебил.
Верным курсом сдаешь страну...
Зато какие гешефты!!!
2. "...Но отлично сработали наши специальные органы и взяли Владислава Баглая под наблюдение, собрали доказательную базу, добавили к ней предателя-диверсанта и отвели в суд..."
А якщо б ліквідували його на місці, то не було б ніяких проблем зараз.
По ділу що сказати хотів?
Харківська курва зрадила присязі, присягнула кацапам, потім приїхала в Україну свою с...ку примостити бо мабуть на Камчатці "служить рАсее" холодно. Одеська суддя його виправдовує, ще може навіть припис дасть в ВМС України влаштувати, "ведь мальчик ни в чем не виноват". То де це все відбувається?
дрокаєш на ганьку хєрман чи на садіка?
А не ??
Никто из тех кого я знаю ничего не оставил в крыму
Кто продал кто остался там так и в лугандоне
Некоторые и в сране агрессора тоже
Найдут одного и давай всей страной травить
Все показывают и лицо и место жительства
Как только ворюга на несколько лимонов /все тайна следствия /
Потом следствие разваливается
Может парень не дкмал что так просто сдадут крым
Кто сдал крым ,,херои,,получают персональные пенсии
Источник: https://censor.net/ru/n3273732
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ - САДИТИ У ТЮРМИ ТАКИХ ГОРЕ СУДЕЙ ЩОБ ВОНИ У
ТЮРМАХ ЗУСТРІЛИСЬ З ТИМИ КОГО КОЛИСЬ ПОСАДИЛИ З ПРОСТИХ УРКІВ
Бо кінця краю немає цей СОВКОДРОЧЕРНІЙ Санта Барбарі коли сєпарів не
садять, а замість них садять патріотів України.
Бачу пару міліонів українців при новому президенті залишаться без Українського
паспорта і с повною конвіскацієй майна. Треба в Україні викорінювати прокремлівську
нехристь
ПРИКОРДОНЕ З ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЙ
Шануйтесь одесити.
А судейская власть очень хорошо чувствует ситуацию и судит в тон ей