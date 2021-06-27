Последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки из ствольной 122-мм артиллерии и 120-мм минометов из оккупированной Старомихайловки. ФОТО
Вооруженные формирования РФ целенаправленно нарушают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в частности, пункты "о запрете на применение огня" и "о запрете на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях".
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов с применением запрещенных видов вооружения.
"26 июня в промежуток времени с 8:05 до 8:50 вооруженные формирования РФ осуществляли обстрел населенного пункта Красногоровка с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 видов вооружения, а именно, из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся из Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории", - сказано в сообщении.
Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала и верифицировала факты применения указанного вооружения.
"Данные действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении российско-оккупационных войск к дальнейшему обострению ситуации вдоль линии разграничения. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - резюмировали в сообщении.
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Я всё правильно экстраполировал?
Или ты с той стороны, тупой до такого времени?
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко
День кримськотатарського прапора:
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1+1 Коломойського-Медведчука-Зеленського - "Сваты", с російськими фашистами в ролях. Українці, знайте ворогів в обличчя.
если координаты для обмтрела
мацкалям слил и.о президента при Ермаке
В этом он мастер