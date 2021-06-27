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Последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки из ствольной 122-мм артиллерии и 120-мм минометов из оккупированной Старомихайловки. ФОТО

Последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки из ствольной 122-мм артиллерии и 120-мм минометов из оккупированной Старомихайловки. ФОТО

Вооруженные формирования РФ целенаправленно нарушают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в частности, пункты "о запрете на применение огня" и "о запрете на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях".

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов с применением запрещенных видов вооружения.

"26 июня в промежуток времени с 8:05 до 8:50 вооруженные формирования РФ осуществляли обстрел населенного пункта Красногоровка с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 видов вооружения, а именно, из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся из Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории", - сказано в сообщении.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала и верифицировала факты применения указанного вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки погиб воин, зафиксированы 15 нарушений. Террористы дистанционно минировали территорию и вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП-1

"Данные действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении российско-оккупационных войск к дальнейшему обострению ситуации вдоль линии разграничения. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - резюмировали в сообщении.

Последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки из ствольной 122-мм артиллерии и 120-мм минометов из оккупированной Старомихайловки 01
Последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки из ствольной 122-мм артиллерии и 120-мм минометов из оккупированной Старомихайловки 02

Автор: 

обстрел (27351) СЦКК (725) Ясногоровка (102) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
В этих воронках не хватает бубочкиных глаз -которыми он видит МИР от той стороны
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27.06.2021 11:59
+11
зебилы от такой новости в восторге - главное "пиристать стрилять". Да,зеублюдки?)
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27.06.2021 11:59
+4
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко



День кримськотатарського прапора:
5-й канал Порошенка - "Хайтарма" про геноцид киримли російськими окупантами
"Интер" Фірташа - "Офіцери", прославляє окупантів
1+1 Коломойського-Медведчука-Зеленського - "Сваты", с російськими фашистами в ролях. Українці, знайте ворогів в обличчя.
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27.06.2021 12:26
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зебилы от такой новости в восторге - главное "пиристать стрилять". Да,зеублюдки?)
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27.06.2021 11:59 Ответить
В этих воронках не хватает бубочкиных глаз -которыми он видит МИР от той стороны
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27.06.2021 11:59 Ответить
А чтр ты, умник, предлагаешь? Зеленский за горло взятый минскими подписаниями (Лавров). Пока Украине не дадут сатус основного союзника США, приходится терпеть. Так что, троль мацковский, сиди и не трынди, а еще лучше - лапти почисти, потому что твои новые Китайские хозяева не любят холопов в грязных лаптях. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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27.06.2021 12:09 Ответить
Порошенко виноват, да?
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27.06.2021 12:17 Ответить
СНБО может отменить минские соглашения. В чём проблемма?
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27.06.2021 12:19 Ответить
вот почему ты тупой до такого времени. К минским привязаны санкции. Или ты с той стороны
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27.06.2021 12:43 Ответить
По ЗЕлёным методичкам - предательские Минские подписал Порошенко. К минским привязаны санкции. Санкции - предательские.
Я всё правильно экстраполировал?
Или ты с той стороны, тупой до такого времени?
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27.06.2021 13:48 Ответить
У зеленского не хватает мозгов правильно использовать эти подписания.
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27.06.2021 16:10 Ответить
А тепер бігом за б'юджет ні гроші робити ремонти і класти асфальт! До речі, навіть при крадіжці з цихгрошкй більше 80 відсотків на відати і окозамилювання все можна списати при наступному обстрілі. Вічний двигун для машини розкрадання б'юджету.
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27.06.2021 12:07 Ответить
Та не брешіть у Верховного Шинкаря - "Режим тиші" - повідомляти про кількість обстрілів - заборонено.. Відповідати на обстріли, тільки після погодження з вищестоящим командуванням, військові розуміють, що таке втрата часу під час бою, обстрілу, поранення( в розвинутих країнах - автоматизація управління військами).. А взагалі, в розумінні шинкаря нащо Україні ЗСУ... ? Потрібно перестати стріляти
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27.06.2021 12:24 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко



День кримськотатарського прапора:
5-й канал Порошенка - "Хайтарма" про геноцид киримли російськими окупантами
"Интер" Фірташа - "Офіцери", прославляє окупантів
1+1 Коломойського-Медведчука-Зеленського - "Сваты", с російськими фашистами в ролях. Українці, знайте ворогів в обличчя.
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27.06.2021 12:26 Ответить
Вавина політика умиротворення.
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27.06.2021 12:27 Ответить
и не удевлюсь
если координаты для обмтрела
мацкалям слил и.о президента при Ермаке
В этом он мастер
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27.06.2021 13:27 Ответить
Ответки не будет. Это ж вам не Израиль. И не "гарячая фаза вайны" когда при налем ползучем наступлении сепары пернуть боялись чтоб нас не спровоцировать на отжим их позиции.
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27.06.2021 14:09 Ответить
ВСУ стреляют лучше, вот вчера только на этом сайте была новость - уничтожили сепарский опорный пункт.
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27.06.2021 16:31 Ответить
Важливо! Раніше на знімках для фіксації напрямку писали "ЗФ РФ" а нині "ЗФ ОРДО". Сцикун досі не вірить, що воюємо з кацапами. Зебіли, це ви разом зробили!
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27.06.2021 23:44 Ответить
 
 