Сквер имени Героя Украины Шаповала торжественно открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

В Соломенском районе Киеве торжественно открыли сквер, названный в честь разведчика Героя Украины Максима Шаповала

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление разведки Минобороны.

"Увековечить память о герое российско-украинской войны решила громада столицы Украины. Решение на сессии Киевского городского совета поддержали большинство депутатов. Сквер и памятник украинскому разведчикам открыли на Воздухофлотском проспекте, 11-13 в Соломенском районе столицы.", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску Герою Украины Максиму Шаповалу установят в Киеве

В торжественном открытии сквера и памятника разведчикам, которые отдали свою жизнь в борьбе с российскими оккупантами, приняли участие родные и боевые побратимы Максима Шаповала, представители Офис Президента Украины, командования Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба ВСУ, Министерства обороны Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, мэр Киева Виталий Кличко, а также представители общественности столицы.

"Мероприятия по чествованию памяти о выдающемся украинском разведчике генерал-майоре Максиме Шаповале сегодня прошли и в Министерстве обороны Украины во время ежедневного утреннего церемониала честь защитников Украины, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства и во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, а также на Байковом кладбище столицы, где похоронен Герой Украины" , - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В честь Героя Украины, разведчика Максима Шаповала назвали сквер в Киеве

Сотрудники военной разведки Украины, герои российско-украинской войны поделились своими воспоминаниями о погибшем разведчике. Герой Украины (посмертно) генерал-майор Максим Шаповал трагически погиб 27 июня 2017 в результате террористического акта, спланированного российскими спецслужбами. С первого дня офицерской службы и до последнего вздоха Максим Шаповал проходил службу в военной разведке. Его мужество и отвага, патриотизм и преданность своему делу является примером для всех сотрудников военной разведки Украины.

Читайте также: В честь Героя Украины, разведчика Максима Шаповала назвали сквер в Киеве









