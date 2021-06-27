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Британский министр Хэнкок покинул пост из-за поцелуя, которым нарушил соцдистанцию. Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти, - Бутусов

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок поцеловал сотрудницу министерства - и ушел в отставку из-за нарушения введенных им же правил социальной дистанции.

Об этом пишет в своем блоге для Цензор.НЕТ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после публикации вот этой одной фотографии.

Британский министр Хэнкок покинул пост из-за поцелуя, которым нарушил соцдистанцию. Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти, - Бутусов 01

"6 мая министр вышел с совещания в министерстве и внезапно поцеловал своего советника по коммуникациям Джину Коладанджело. Запись этого поцелуя была заснята камерой наблюдения, а затем попала к журналистам. Скандал в том, что министр женат, у него жена и трое детей, а Коладанджело замужем за мультимиллионером и нее тоже трое детей, и жили эти семьи счастливо вплоть до появления публикации", - пишет Бутусов.

Как выяснилось, 25 лет назад, во время учебы в Оксфордском университете Хэнкок познакомился с Джиной и со своей женой Мартой. Хэнкок со временем женился на Марте, а Джину, специалиста по коммуникациям, пригласил на работу советником, когда три года назад получил назначение министром. Но Хэнкок уволился не из-за скандала в своей личной жизни.

Премьер-министр Борис Джонсон считал Хэнкока одним из лучших министров и высоко оценил его достижения в борьбе с коронавирусом.

"Хэнкок ввел жесткие меры социальной дистанции и поведения в публичных местах, которые получили огромный резонанс, поскольку задевали каждого жителя Британии, бизнес, личную жизнь. Среди этих правил, которые правительство требует от подданных Ее величества - запрет на поцелуи в публичных местах между лицами, которые не являются близкими людьми. Министерство - публичное место. Коладанджело - не является близким человеком для министра, они представляют разные семьи. Вроде бы мелочь - это же не государственная измена! Но нарушение и обман на снимке не вызывают сомнений", - пишет Бутусов.

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Далее журналист цитирует слова Мэтта Хэнкока о причинах отставки, акцентируя внимание на важности того, чтобы когда-нибудь они стали правилами поведения и для украинской власти:

"Мы в долгу перед людьми, которые так многим пожертвовали в этой пандемии, и если быть честными, мы подвели их, и это сделал я, нарушив правила поведения. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Я понимаю огромные жертвы, которые принес каждый в нашей стране, которые принесли вы. И те из нас, кто создает эти правила, обязаны следовать им, и именно поэтому я подаю в отставку".

"Главной ценностью британской власти является доверие, и обмануть это доверие - значит потерять власть. Министр обманул свои собственные правила и свои собственные слова - а в развитых демократических странах вранье правителями не прощают", - подытожил Бутусов.

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Автор: 

Великобритания (4983) карантин (16729) отставка (3157) скандал (4476) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Юрий не ожидал что вы столь наивны..
Зеленое стадо брешет как дышит...день и ночь...без перерыва...оно всей толпой ..построившись в колону по четыре должно было уйти в отставку.. а во главе колоны осел оманский...
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27.06.2021 16:02
+14
Как бы, нынешняя украинская власть и есть олицетворение лжи.
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27.06.2021 16:01
+6
Британский министр Хэнкок покинул пост из-за поцелуя, которым нарушил соцдистанцию. Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8600
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27.06.2021 16:08
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Как бы, нынешняя украинская власть и есть олицетворение лжи.
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27.06.2021 16:01 Ответить
с самого начала периода незалежности- брехали и грабили и говорили, что это только на пользу народа, особенно прошлая власть которая подняла тарифы исключительно только для пользы народа
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27.06.2021 16:06 Ответить
Ну ты и "особенно прошлый" чудик.
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27.06.2021 16:13 Ответить
А нынешняя власть понизила тарифы, как обещал зеленский? Может, я что-то пропустил?
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27.06.2021 16:39 Ответить
Точно, что только нынешняя?
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27.06.2021 16:37 Ответить
Особенно нынешняя. Такой искренне лживой еще не было. И я прав.
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27.06.2021 16:49 Ответить
Для этого надо "дорасти" до подобной политической культуры, а не драки в Раде устраивать.
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27.06.2021 16:01 Ответить
100% !!!
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27.06.2021 16:38 Ответить
Юрий не ожидал что вы столь наивны..
Зеленое стадо брешет как дышит...день и ночь...без перерыва...оно всей толпой ..построившись в колону по четыре должно было уйти в отставку.. а во главе колоны осел оманский...
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27.06.2021 16:02 Ответить
б*же, так ты не думай шо Юрий туп. он реально дипломатично, вот недавно попросил Янелоха дать интервью - и что он ответит?
Ты понимаешь шо если даст, то это будет круто, а если не даст, то обосрется?
Что не так этот Юра сделал то? Круто сделал. Жаль шо Даниленко нету тут - мужественная, ненавидит всех
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27.06.2021 16:06 Ответить
А раньше все были идеально честные?
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27.06.2021 16:39 Ответить
Ага, вдобавок ещё и порядочные... ))
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27.06.2021 17:29 Ответить
Так если у нас брехунов выгонять, где ж будут харчеваться слуги-нарида?!

Опять в Квартал возвращаться? - но там уже не те заработки.
А они уже привыкли к черной икре.
Не на кабачковую ж им переходить?
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27.06.2021 16:02 Ответить
Та й тому "кварталу"- хана. Хто цю блювоту дивиться?
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27.06.2021 16:06 Ответить
а Коладанджело замужем \\\\\\\\\\\\

Где-то министра "опусти" дружний рев в 400 глоток - ...(ну и лох, приходи к нам, тут мона чесать хер, вызывать проститутук, торчать - и это все как клоунада, то есть ВР, так шо рук не распускать, вот)
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27.06.2021 16:03 Ответить
....."должна стать ."....! .....уже должна бы была стать
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27.06.2021 16:05 Ответить
Трішки не в тему.
А пакосники в усьому світі однакові. Я маю на увазі те гімно, що опублікувало фотку. Жаба давонула? Так стань і ти міністром. І цілуйся.
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27.06.2021 16:08 Ответить
Просто бабки
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27.06.2021 16:54 Ответить
Британский министр Хэнкок покинул пост из-за поцелуя, которым нарушил соцдистанцию. Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8600
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27.06.2021 16:08 Ответить
В тєму - http://hdrezka.me/films/comedy/40398-layko-cygan-v-kosmose-2018.html
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27.06.2021 16:30 Ответить
Когда Лёня попросил жвачку Турбо
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27.06.2021 17:00 Ответить
Спасибо, блеванул крепко 🤮
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27.06.2021 23:31 Ответить
наши из за отсоса никуда не уйдут - еще ордена "за заслугу" получат...
чудят бриты...
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27.06.2021 16:09 Ответить
якщо земерзота припинить брехати, то страшне життя почнеться у 73 дупоголових.
та й людям незвична повна тиша влади.
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27.06.2021 16:13 Ответить
Зараз в Україні всі ключові посадові особи, починаючи від президента (прости, Господи), міністрів уряду, та завершуючи всіма решта виконавцями на місцях, є геть зашквареними компроматом до непристойності. Тому ніхто не рипатиметься. В українському суспільстві аморальність є позитивною рисою, а моральність, навпаки - недоліком.
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27.06.2021 16:13 Ответить
Як на мене, то між цією парою налагоджені всі уявні, і не уявні комунікації на роботі і за межами.. за згодою...
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27.06.2021 16:13 Ответить
А тепер увага, товариство! Через якийсь поцілунок міністр у Британії йде у відставку! Чи піде у відставку міністр оборони за "втрачені", "секретні" папери стосовно походу есмінця поблизу Криму. 😊 Чкщо піде у відставку, то таки дійсно там бардак. Якщо ж ні - то папери таким чином мали потрапити до кацапів. 😊
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27.06.2021 16:17 Ответить
наши "государственные мужи" проституток в Верховной Раде сидячи заказывают, а после опубликования у них морда кирпичем, мол не так все однозначно, меня не так поняли, она сама пришла ... Почувствуйте разницу между европейской традицией ответственности и постсовковой традицией вседозволенности, корни которой, к сожалению, в азиатской Московии-Расее...
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27.06.2021 16:21 Ответить
и тут уместен вопрос, а почему буба еще не в НАТО?

а нука ответьте нам - брита, целующий мадаму...
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27.06.2021 16:28 Ответить
"внезапно" мендель может ответить на етото вопрос?
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27.06.2021 16:31 Ответить
Мендель: - Володя, кидай Лєнку і женися на мені!
Бубочка: - Юля, Мені 43-й рік. Я ж не лох якийсь!
Мендель: - Ану вийди з мене, розбійник!
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27.06.2021 16:32 Ответить
Анекдоти міщанського рівня.
Гірше ніж гумор 95 кварталу.
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27.06.2021 16:56 Ответить
Зате вони легко виявляють людей, які своїм голосуванням перетворили життя України на такий анекдот.
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27.06.2021 17:07 Ответить
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27.06.2021 16:33 Ответить
в опе поковырятся не хотите ли? - от де цирк уродов...
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27.06.2021 16:34 Ответить
та шо Владім Ссанич вам ванька-встанька, чи кривошип якийсь, шоб отета туди-сюди бігать!?
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27.06.2021 16:37 Ответить
Бріти, як діти малі надивилися "Реального кохання"))) А тут сюр - промоскальське ОЗУ завів до влади звичайний пісюн(((
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27.06.2021 16:48 Ответить
-Цёмни меня.
-Нет.Я министр на страже здоровья.
-Ну цёмни...
-Ладно.Сейчас оксалинкой помажусь
Британський міністр Хенкок покинув пост через поцілунок, яким порушив соцдистанцію. Відставка за обман має стати правилом і для української влади, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7153
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27.06.2021 16:54 Ответить
А чому тільки нинішня влада? У нас кожна влада брехала і крала. Не розумію цієї вибірковості Бутусова.
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27.06.2021 16:55 Ответить
мутная картинка и честный, справедливый результат..
а крыхитка Зеля в HD качестве с голубого очка регулярно в разных локациях и позах испражняется на украинцев - и хоть бы что..
и не исключено, что часть особоодарённых дебилов пойдут голосовать за моську-недодиктатора ещё раз.. умом зебилов не понять
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27.06.2021 16:56 Ответить
Тонкий троллинг, но бесполезный, у нас если до властного корыта добрался, то может как угодно законы нарушать, это перед выборами можно развешивать лапшу, что если нарушу закон, то уйду.
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27.06.2021 17:19 Ответить
То есть паперєднікі були найчестнішими
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27.06.2021 17:29 Ответить
разве зеленский не обещал сам уйти, если нарушит закон? разве зеленский не брехло? разве стоит верить брехлу? кто хуже: кто брехло или кто брехлу верит? разве, разве, разве...Сколько вопросов, можно заполнить весь сайт аналогичными вопросами. Но ответ все-равно один: обратный отсчет включен и процесс пошел. Только вот куда...
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27.06.2021 17:38 Ответить
Кстати о птичках: куда девалась Мендель ? Она всё ещё хорошая ?
И всё ещё девочка ?
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27.06.2021 23:11 Ответить
Хай порошенко з себе почне.
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27.06.2021 20:12 Ответить
Цензор что-то застеснялся)) Поцелуй был не просто с сотрудницей. Ссыль на статью на сайте ВВС: https://www.bbc.com/russian/news-57614312 Британский министр здравоохранения целовался с любовницей в разгар пандемии. Теперь у него проблемы
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27.06.2021 21:31 Ответить
Он передал ей секретное сообщение - это обычное дело на Даунинг-стрит, 10.
Сообщение в капсуле - она её проглотит, сходит в туалет, достанет и прочитает.
Поцелуй не настоящий, это имитация для отвода глаз.
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27.06.2021 23:08 Ответить
А наш "гарант"оплодотворил менделиху в сортире ОПы и ничего
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27.06.2021 23:33 Ответить
3 детей у одного, 3 - у другой. И всем все по х*...
какие люди странные, каких приключений ищут на свою ж*пу?

имея - не ценим, потерявши - плачем...
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28.06.2021 00:12 Ответить
Бутусов, що ти вигадав? «Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти». Таж тоді жодна українська влада не протримається і тижня. У нас за рік буде 52 уряди і 52 прем'єри. А президенти не доживатимуть до інавгурації.
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28.06.2021 12:35 Ответить
 
 