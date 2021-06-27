Британский министр Хэнкок покинул пост из-за поцелуя, которым нарушил соцдистанцию. Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти, - Бутусов
Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок поцеловал сотрудницу министерства - и ушел в отставку из-за нарушения введенных им же правил социальной дистанции.
Об этом пишет в своем блоге для Цензор.НЕТ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после публикации вот этой одной фотографии.
"6 мая министр вышел с совещания в министерстве и внезапно поцеловал своего советника по коммуникациям Джину Коладанджело. Запись этого поцелуя была заснята камерой наблюдения, а затем попала к журналистам. Скандал в том, что министр женат, у него жена и трое детей, а Коладанджело замужем за мультимиллионером и нее тоже трое детей, и жили эти семьи счастливо вплоть до появления публикации", - пишет Бутусов.
Как выяснилось, 25 лет назад, во время учебы в Оксфордском университете Хэнкок познакомился с Джиной и со своей женой Мартой. Хэнкок со временем женился на Марте, а Джину, специалиста по коммуникациям, пригласил на работу советником, когда три года назад получил назначение министром. Но Хэнкок уволился не из-за скандала в своей личной жизни.
Премьер-министр Борис Джонсон считал Хэнкока одним из лучших министров и высоко оценил его достижения в борьбе с коронавирусом.
"Хэнкок ввел жесткие меры социальной дистанции и поведения в публичных местах, которые получили огромный резонанс, поскольку задевали каждого жителя Британии, бизнес, личную жизнь. Среди этих правил, которые правительство требует от подданных Ее величества - запрет на поцелуи в публичных местах между лицами, которые не являются близкими людьми. Министерство - публичное место. Коладанджело - не является близким человеком для министра, они представляют разные семьи. Вроде бы мелочь - это же не государственная измена! Но нарушение и обман на снимке не вызывают сомнений", - пишет Бутусов.
Далее журналист цитирует слова Мэтта Хэнкока о причинах отставки, акцентируя внимание на важности того, чтобы когда-нибудь они стали правилами поведения и для украинской власти:
"Мы в долгу перед людьми, которые так многим пожертвовали в этой пандемии, и если быть честными, мы подвели их, и это сделал я, нарушив правила поведения. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Я понимаю огромные жертвы, которые принес каждый в нашей стране, которые принесли вы. И те из нас, кто создает эти правила, обязаны следовать им, и именно поэтому я подаю в отставку".
"Главной ценностью британской власти является доверие, и обмануть это доверие - значит потерять власть. Министр обманул свои собственные правила и свои собственные слова - а в развитых демократических странах вранье правителями не прощают", - подытожил Бутусов.
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Зеленое стадо брешет как дышит...день и ночь...без перерыва...оно всей толпой ..построившись в колону по четыре должно было уйти в отставку.. а во главе колоны осел оманский...
Ты понимаешь шо если даст, то это будет круто, а если не даст, то обосрется?
Что не так этот Юра сделал то? Круто сделал. Жаль шо Даниленко нету тут - мужественная, ненавидит всех
Опять в Квартал возвращаться? - но там уже не те заработки.
А они уже привыкли к черной икре.
Не на кабачковую ж им переходить?
Где-то министра "опусти" дружний рев в 400 глоток - ...(ну и лох, приходи к нам, тут мона чесать хер, вызывать проститутук, торчать - и это все как клоунада, то есть ВР, так шо рук не распускать, вот)
А пакосники в усьому світі однакові. Я маю на увазі те гімно, що опублікувало фотку. Жаба давонула? Так стань і ти міністром. І цілуйся.
чудят бриты...
та й людям незвична повна тиша влади.
а нука ответьте нам - брита, целующий мадаму...
Бубочка: - Юля, Мені 43-й рік. Я ж не лох якийсь!
Мендель: - Ану вийди з мене, розбійник!
Гірше ніж гумор 95 кварталу.
-Нет.Я министр на страже здоровья.
-Ну цёмни...
-Ладно.Сейчас оксалинкой помажусь
а крыхитка Зеля в HD качестве с голубого очка регулярно в разных локациях и позах испражняется на украинцев - и хоть бы что..
и не исключено, что часть особоодарённых дебилов пойдут голосовать за моську-недодиктатора ещё раз.. умом зебилов не понять
И всё ещё девочка ?
Сообщение в капсуле - она её проглотит, сходит в туалет, достанет и прочитает.
Поцелуй не настоящий, это имитация для отвода глаз.
какие люди странные, каких приключений ищут на свою ж*пу?
имея - не ценим, потерявши - плачем...