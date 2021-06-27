Британский министр Хэнкок покинул пост из-за поцелуя, которым нарушил соцдистанцию. Отставка за обман должна стать правилом и для украинской власти, - Бутусов

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок поцеловал сотрудницу министерства - и ушел в отставку из-за нарушения введенных им же правил социальной дистанции.

Об этом пишет в своем блоге для Цензор.НЕТ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после публикации вот этой одной фотографии.

"6 мая министр вышел с совещания в министерстве и внезапно поцеловал своего советника по коммуникациям Джину Коладанджело. Запись этого поцелуя была заснята камерой наблюдения, а затем попала к журналистам. Скандал в том, что министр женат, у него жена и трое детей, а Коладанджело замужем за мультимиллионером и нее тоже трое детей, и жили эти семьи счастливо вплоть до появления публикации", - пишет Бутусов.

Как выяснилось, 25 лет назад, во время учебы в Оксфордском университете Хэнкок познакомился с Джиной и со своей женой Мартой. Хэнкок со временем женился на Марте, а Джину, специалиста по коммуникациям, пригласил на работу советником, когда три года назад получил назначение министром. Но Хэнкок уволился не из-за скандала в своей личной жизни.

Премьер-министр Борис Джонсон считал Хэнкока одним из лучших министров и высоко оценил его достижения в борьбе с коронавирусом.

"Хэнкок ввел жесткие меры социальной дистанции и поведения в публичных местах, которые получили огромный резонанс, поскольку задевали каждого жителя Британии, бизнес, личную жизнь. Среди этих правил, которые правительство требует от подданных Ее величества - запрет на поцелуи в публичных местах между лицами, которые не являются близкими людьми. Министерство - публичное место. Коладанджело - не является близким человеком для министра, они представляют разные семьи. Вроде бы мелочь - это же не государственная измена! Но нарушение и обман на снимке не вызывают сомнений", - пишет Бутусов.

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Далее журналист цитирует слова Мэтта Хэнкока о причинах отставки, акцентируя внимание на важности того, чтобы когда-нибудь они стали правилами поведения и для украинской власти:

"Мы в долгу перед людьми, которые так многим пожертвовали в этой пандемии, и если быть честными, мы подвели их, и это сделал я, нарушив правила поведения. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Я понимаю огромные жертвы, которые принес каждый в нашей стране, которые принесли вы. И те из нас, кто создает эти правила, обязаны следовать им, и именно поэтому я подаю в отставку".

"Главной ценностью британской власти является доверие, и обмануть это доверие - значит потерять власть. Министр обманул свои собственные правила и свои собственные слова - а в развитых демократических странах вранье правителями не прощают", - подытожил Бутусов.

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