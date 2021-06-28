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Памятный знак "Тризуб" установлен возле Верховной Рады в День Конституции. ФОТОрепортаж
На столичной площади Конституции возле здания Верховной Рады установили памятный знак "Тризуб".
Мероприятие состоялось по случаю Дня Конституции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
Памятный знак торжественно открыли военнослужащие Национальной гвардии.
Также возле Рады был торжественно поднят Государственный флаг Украины.
Во время церемонии присутствовали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, вице-спикер Елена Кондратюк, народные депутаты, послы иностранных государств, авторы Конституции, церковные деятели.
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шо Парашников украл у людей и высрал Калто.мат Алкашникова
а если по простому - кровососы, дурачащие простаков.
зачем этих "мужиков" в платьях приглашать куда то?
вообще, блин, кто финансист - скажите какие потери от того шо Вася придет в капище и лизнет кусок коровы, ну, это от того шо "святой" не мог дать 100500 кусков своего сушенного(а в 99% случаев) - сгнившего трупа.
можно еще пригласить любителей закидывать спиннинг с подвывертом? или любителей отгонять котов путем расбрасывания колбасы?
- это Бакланов, не пиши на цензоре то шо думаешь
- извините, младший рядовой Козлов принял к сведению
Герб Украины выглядит как папкина одноразовая проволочно-пластиковая поделка на детском утреннике..(
Так цей знак Петя вкрав 03 березня 2018 р.