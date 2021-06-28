Памятный знак "Тризуб" установлен возле Верховной Рады в День Конституции. ФОТОрепортаж

На столичной площади Конституции возле здания Верховной Рады установили памятный знак "Тризуб".

Мероприятие состоялось по случаю Дня Конституции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Памятный знак торжественно открыли военнослужащие Национальной гвардии.

Также возле Рады был торжественно поднят Государственный флаг Украины.

Во время церемонии присутствовали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, вице-спикер Елена Кондратюк, народные депутаты, послы иностранных государств, авторы Конституции, церковные деятели.

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