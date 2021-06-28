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Новости Фото День Конституции
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Памятный знак "Тризуб" установлен возле Верховной Рады в День Конституции. ФОТОрепортаж

На столичной площади Конституции возле здания Верховной Рады установили памятный знак "Тризуб".

Мероприятие состоялось по случаю Дня Конституции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Памятный знак торжественно открыли военнослужащие Национальной гвардии.

Также возле Рады был торжественно поднят Государственный флаг Украины.

Во время церемонии присутствовали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, вице-спикер Елена Кондратюк, народные депутаты, послы иностранных государств, авторы Конституции, церковные деятели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции

Памятный знак Тризуб установлен возле Верховной Рады в День Конституции 01
Памятный знак Тризуб установлен возле Верховной Рады в День Конституции 02
Памятный знак Тризуб установлен возле Верховной Рады в День Конституции 03
Памятный знак Тризуб установлен возле Верховной Рады в День Конституции 04
Памятный знак Тризуб установлен возле Верховной Рады в День Конституции 05

ВР (29261) День Конституции (90) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+21
Сейчас скорее актуален такой вариант

Памятный знак "Тризуб" установлен возле Верховной Рады в День Конституции - Цензор.НЕТ 8387
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28.06.2021 11:18
+7
Тризуб один из символов Украины, поэтому не корректно его использовать для наказания предателя.. разумного использовать осиновый кол, а гос символы пусть будут неприкосновенны..
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28.06.2021 11:15
+4
как-то наш гидрант и его пиар-отдел не дорабатывают! я надеялся и верил, что они проявят выдумку и поставят памятник Конституции на ножках, с приподнятой обложкой - в виде рояля! а на этом рояле-Конституции будет лежать большой хер
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28.06.2021 11:13
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Этот Тризуб нужно засунуть гаранту в одно место. Может тогда произойдет чудо и он вспомнит о Конституции Украины и о том, что он гарант ее исполнения.
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28.06.2021 11:09 Ответить
как-то наш гидрант и его пиар-отдел не дорабатывают! я надеялся и верил, что они проявят выдумку и поставят памятник Конституции на ножках, с приподнятой обложкой - в виде рояля! а на этом рояле-Конституции будет лежать большой хер
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28.06.2021 11:13 Ответить
Тризуб один из символов Украины, поэтому не корректно его использовать для наказания предателя.. разумного использовать осиновый кол, а гос символы пусть будут неприкосновенны..
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28.06.2021 11:15 Ответить
Может и так, но уж форма шибко удобная.
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28.06.2021 11:17 Ответить
Якщо підрілі щось запхнути в дупу то не є кара, для нього це задоволення чи то звичка
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28.06.2021 11:28 Ответить
Согласен либо вилы либо бутылка шампанского , можно ерш или кутак.
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28.06.2021 12:58 Ответить
Сейчас скорее актуален такой вариант

Памятный знак "Тризуб" установлен возле Верховной Рады в День Конституции - Цензор.НЕТ 8387
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28.06.2021 11:18 Ответить
Конституцией Украины предусмотрен и Большой герб. Но правящий кодлан Коломойского Большой герб игнорирует.
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28.06.2021 11:19 Ответить
Представь как тот герб смотрелся бы например на форме спортсменов.
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28.06.2021 11:35 Ответить
тогда надо бы шоб была STG-44
шо Парашников украл у людей и высрал Калто.мат Алкашникова
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28.06.2021 11:37 Ответить
выполнено примитивно, и даже не в национальных цветах. кто нибудь знает сколько это стоило нашему бюджету?
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28.06.2021 11:19 Ответить
Слава Україні! Смерть ворогам!
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28.06.2021 11:23 Ответить
А де ж харант? Мабуть садить мільярд дерев.
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28.06.2021 11:23 Ответить
Наворачивая мороженко и просматривает свои ролики, так где оно раком в труселях, ползает по сцене.
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28.06.2021 11:31 Ответить
А де Шпендик?
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28.06.2021 11:32 Ответить
церковные деятели.\\\\\\\\\\\\

а если по простому - кровососы, дурачащие простаков.
зачем этих "мужиков" в платьях приглашать куда то?
вообще, блин, кто финансист - скажите какие потери от того шо Вася придет в капище и лизнет кусок коровы, ну, это от того шо "святой" не мог дать 100500 кусков своего сушенного(а в 99% случаев) - сгнившего трупа.
можно еще пригласить любителей закидывать спиннинг с подвывертом? или любителей отгонять котов путем расбрасывания колбасы?
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28.06.2021 11:36 Ответить
Не вистачає на ньому нанизаної ординської курки.
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28.06.2021 11:38 Ответить
кстати, подозреваю шо его осквернят, ну, судя по всем зашкварам власти. и подозрений об .... алло, кто это?
- это Бакланов, не пиши на цензоре то шо думаешь
- извините, младший рядовой Козлов принял к сведению
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28.06.2021 11:40 Ответить
лучше б на Прапоре Тризуб ввели...
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28.06.2021 11:41 Ответить
..зекомандА, зачем вы так с Тризубом?..
Герб Украины выглядит как папкина одноразовая проволочно-пластиковая поделка на детском утреннике..(
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28.06.2021 11:54 Ответить
Красивый герб у нас. Не орлы и львы, банальщина и забитая тема, а Тризуб. Величие и мощь.
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28.06.2021 20:24 Ответить
Поцам Тризуб як кістяк в горлянці. Слава Нації!
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28.06.2021 22:37 Ответить
У 2017 р. перед ВРУ установили знак "Камінь народовладдя", на якому виписали статтю 5 Конституції.
Так цей знак Петя вкрав 03 березня 2018 р.
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29.06.2021 09:55 Ответить
 
 