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В небо над оккупированным Крымом запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток. ФОТОрепортаж

В День украинской Конституции, 28 июня, активисты запустили в небо над оккупированный Россией Крымским полуостровом крымскотатарский флаг, подписанный пожеланиями от жителей разных городов Украины, а также – 9 000 открыток. Флаг полетел с админграницы в сторону Армянска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Акция приурочена ко Дню крымскотатарского флага, который праздновали на этих выходных, 26 июня, а также в рамках Всеукраинской акции к 30-летию возобновления деятельности Курултая крымскотатарского народа.

Первым флаг подписал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, затем свои пожелания крымчанам оставили жители Киева, Львова, Днепра, а также – Винницы.

Флаг крымскотатарского народа размером 16 на 9 метров пошили волонтеры в Краматорске в Донецкой области.

Организаторы акции отмечали, что флаг запущен над аннексированным Крымом "как напоминание о том, что крымчан не забыли".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": День крымскотатарского флага отметили в Киеве автопробегом и шествием по Крещатику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В небо над оккупированным Крымом запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток 01
В небо над оккупированным Крымом запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток 02
В небо над оккупированным Крымом запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток 03
В небо над оккупированным Крымом запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток 04
В небо над оккупированным Крымом запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток 05

Автор: 

Крым (26389) крымские татары (2717)


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Молодці !
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28.06.2021 15:26 Ответить
Мда уж...)))
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28.06.2021 18:26 Ответить
ПНХ!
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28.06.2021 18:54 Ответить
Потрібно відновлення УПА, разом з Курултаєм
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28.06.2021 20:26 Ответить
Слава Україні та кримським татарам
Смерть ворогам
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29.06.2021 02:13 Ответить
Криму -- СВОБОДУ!
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01.07.2021 10:24 Ответить
 
 