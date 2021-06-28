В небо над оккупированным Крымом запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток. ФОТОрепортаж
В День украинской Конституции, 28 июня, активисты запустили в небо над оккупированный Россией Крымским полуостровом крымскотатарский флаг, подписанный пожеланиями от жителей разных городов Украины, а также – 9 000 открыток. Флаг полетел с админграницы в сторону Армянска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Акция приурочена ко Дню крымскотатарского флага, который праздновали на этих выходных, 26 июня, а также в рамках Всеукраинской акции к 30-летию возобновления деятельности Курултая крымскотатарского народа.
Первым флаг подписал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, затем свои пожелания крымчанам оставили жители Киева, Львова, Днепра, а также – Винницы.
Флаг крымскотатарского народа размером 16 на 9 метров пошили волонтеры в Краматорске в Донецкой области.
Организаторы акции отмечали, что флаг запущен над аннексированным Крымом "как напоминание о том, что крымчан не забыли".
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