В небо над оккупированным Крымом запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток. ФОТОрепортаж

В День украинской Конституции, 28 июня, активисты запустили в небо над оккупированный Россией Крымским полуостровом крымскотатарский флаг, подписанный пожеланиями от жителей разных городов Украины, а также – 9 000 открыток. Флаг полетел с админграницы в сторону Армянска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Акция приурочена ко Дню крымскотатарского флага, который праздновали на этих выходных, 26 июня, а также в рамках Всеукраинской акции к 30-летию возобновления деятельности Курултая крымскотатарского народа.

Первым флаг подписал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, затем свои пожелания крымчанам оставили жители Киева, Львова, Днепра, а также – Винницы.

Флаг крымскотатарского народа размером 16 на 9 метров пошили волонтеры в Краматорске в Донецкой области.

Организаторы акции отмечали, что флаг запущен над аннексированным Крымом "как напоминание о том, что крымчан не забыли".

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