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"Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак. ФОТОрепортаж

В кулуары Верховной Рады Украины пустили двух журналисток для празднично-торжественного марафона "Общественного", несмотря на запрет пребывания представителей СМИ в кулуарах парламента.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.

"Все животные равны, но некоторые равнее других". Можно поблагодарить Дмитрия Разумкова, напомнившего и продемонстрировавшего сегодня этот пункт "Конституции колхоза животных".

Объясняю.

Разумков в прошлом году закрыл кулуары для журналистов. "Все журналисты равны". Но вот сегодня появились более равные. В кулуары пустили двух журналисток для празднично-торжественного марафона Суспильного.

Их работа в кулуарах Рады лишь подтвердила отрывок из книги. Потому что оказалось, что и среди политиков есть равные, а есть равнее. Из кулуаров в эфир включали "слуг" Федора Вениславского, Евгению Кравчук и Ирину Верещук, вице-спикера Руслана Стефанчука, вице-премьера Алексея Резникова. Ну и завершало это торжественное действо интервью самого равного - Дмитрия Разумкова.

Просто эпическая работа спикера. И Суспильного. Или уже не Суспильного, а подзабытого УТ-1?"

Некоторые равнее других: В закрытые для СМИ кулуары ВР пустили журналистов Суспильного для общения со слугами народа, - Братущак 01
Некоторые равнее других: В закрытые для СМИ кулуары ВР пустили журналистов Суспильного для общения со слугами народа, - Братущак 02
Некоторые равнее других: В закрытые для СМИ кулуары ВР пустили журналистов Суспильного для общения со слугами народа, - Братущак 03
Некоторые равнее других: В закрытые для СМИ кулуары ВР пустили журналистов Суспильного для общения со слугами народа, - Братущак 04
Некоторые равнее других: В закрытые для СМИ кулуары ВР пустили журналистов Суспильного для общения со слугами народа, - Братущак 05
Некоторые равнее других: В закрытые для СМИ кулуары ВР пустили журналистов Суспильного для общения со слугами народа, - Братущак 06

Автор: 

ВР (29247) журналистика (3295) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1521) Братущак Алексей (56)


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Топ комментарии
+17
Пусть Колыван Стефанчук отчитается-заплатил уже в этом месяце своей теще за жильё.
Крыса кулуарная.
"Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак - Цензор.НЕТ 6379
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28.06.2021 15:55
+15
Це все шашлик...
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28.06.2021 15:49
+11
Представители одной древнейшей профессии из клана слуг не могут без услуг представителей древнейшей профессии из клана журнашлюх.
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28.06.2021 16:05
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Це все шашлик...
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28.06.2021 15:49 Ответить
https://twitter.com/hu_popa

https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1409192419468398595 20 ч

Это так прелестно, что я даже изменю своим принципам и заскриню Дубинского...

"Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак - Цензор.НЕТ 4089
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28.06.2021 15:57 Ответить
Зрозуміло.
Лайнофільми вазеленського, мовні квоти і нічогоособистого лишебабло.
Коли ж тут про захист державних інтересів думати?
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28.06.2021 16:28 Ответить
шашличок з долончиків клювали?
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28.06.2021 15:53 Ответить
Как в анекдоте про рыбака:
...

- Клюёт?
- Не. Сосёт...
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28.06.2021 15:56 Ответить
Пусть Колыван Стефанчук отчитается-заплатил уже в этом месяце своей теще за жильё.
Крыса кулуарная.
"Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак - Цензор.НЕТ 6379
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28.06.2021 15:55 Ответить
свиноматка
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28.06.2021 15:57 Ответить
Дві. Ще братІк. Ну і дружини, куми і т.д.
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 9981
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28.06.2021 16:30 Ответить
Та забанили....на цей час....
Мені вже не звикати тут...
🤗
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28.06.2021 16:03 Ответить
Де Вася Рибніков? Який же багатий поживний матеріал за минулий тиждень йому прямо в руки лізе на переробку... Чого Вася мовчить?
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28.06.2021 16:05 Ответить
Такое количество откровенных зашкваров от Зели и его холуев, что и переработать их тяжело.
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28.06.2021 16:08 Ответить
Представители одной древнейшей профессии из клана слуг не могут без услуг представителей древнейшей профессии из клана журнашлюх.
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28.06.2021 16:05 Ответить
тож избранные
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 2862
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28.06.2021 16:11 Ответить
Ніякого піару! Ніяких перерізань стрічок! Ми всі преЗЕденти! (с)

Мабуть це ті, хто на шашликах у найвеличнішого віддали свою пайку ваві, а шашлик їли з іншого боку цього тіла. Тепер язиками "миють робоче місце"...

Я не дуже злий у своїх міркуваннях, сподіваюсь...
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28.06.2021 16:18 Ответить
https://twitter.com/GlorytoUkraine9

https://twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt https://twitter.com/GlorytoUkraine9 @GlorytoUkraine9 https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1409495681585364994 23 мин

Спікер Верховної ради 2012-2014, під головуванням якого ухвалювалися «диктаторські закони 16 січня» - поруч з головою СБУ Бакановим, у гостьовій ложі парламенту. Які ще аргументи потрібні для тези про реванш антимайдану?

"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 5247
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28.06.2021 16:20 Ответить
Не треба спрощувати - "майдан-антимайдан". Майдан вимагав змін, антимайдан - захищав стару систему, тому правильніше протиставляти прагнення народу до змін і олігархічну систему. Народ на Майдані чітко вимагав зміни олігархічної системи. Система опиралась і не хотіла ніяких змін.Так от, я вважаю, що реванш олігархічної системи почався з тої хвилини, коли Порошенко заскочив на бульдозер і призвав народ до мирного мітингування. Ще 1 грудня 2013-го можна було покінчити з режимом Януковича, коли сотні тисяч людей вийшли на Хрещатик і Майдан Незалежності. Невже багатьом до цього часу не зрозуміло, що "сивочолий" - агент олігархічної системи, бо й сам олігарх? Всі ж знають, що це він з Рибаком заснували партію регіонів. Після олігархічної змови з Фірташем у Відні, олігархічні ЗМІ зробили все, аби обрали в 2014-ому президентом Порошенка. Так само вони прокрутили кіно з Зеленським в 2019-ому. Спектаклі олігархів змінюються, але основа одна - розводняк народу для утримання своєї влади.
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28.06.2021 18:24 Ответить
У ніч на 28 червня в Одесі затримали народного депутата від "Слуги народу" Ігоря Васильковського (фото).
Він кермував позашляховиком Toyora Land Cruiser напідпитку, Пройти тестування на стан алкогольного сп'яніння Васильковський категорично відмовився.
Інспектори склали на нього протокол.
Ігор Васильковський - член партії "Слуга народу", обраний до Верховної Ради по округу №139 в Одеській області.
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 7513

...
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28.06.2021 16:33 Ответить
Щас в мацкве идёт "грибной" дождик.
Затопило к ипеням метро, куча возгораний от молний, подтопило первые этажи, машины плавают ну и т п.
Так шо они без воды не останутся.)
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28.06.2021 16:44 Ответить
а ЧО?
есть же зеленая энергетика
и кАнституция должна быть зеленой
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28.06.2021 16:54 Ответить
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 1089
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28.06.2021 17:08 Ответить
разве это новость?
По радио УТ1 в разгар предвыборной компании журналисты Суспильного не скрываясь открыто агитировали за Зеленского , распостраняли фейки о Порошенко и т.д. По первой кнопке украинского радио ! , которое слушают в каждом селе.

Так что это наши украинские пропагандоны на службе у партии власти.
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28.06.2021 17:20 Ответить
Можна тільки прикордонним у всіх сенсах журнашлюхам-українофобам, що пройшли кастинг на шашликах.
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28.06.2021 17:23 Ответить
"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 6309
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28.06.2021 17:31 Ответить
ці слуги подібні на фантомаса без гриму особливо брати
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28.06.2021 18:54 Ответить
Лично я целиком и полностью поддерживаю посыл. Еще в первые месяцы каденции зе лично я очень поддерживал позицию "Суспiльного", и похоже, как результат демократического поступа 8го созыва. Но со временем часто появляющийся в эфире Хоркин ушел в тень, вероятно, сознательно, удалили КОЛОРИТНОГО, ПРОУКРАИНСКОГО Б.Буткевича и остались представители типа Т.Гусейновой и Х.Стець, которые вступают в дискуссии с экспертами на любую телу (универсалы), атлантами в Украине в это тяжелейшее время назначаются производители равликов, индюшатины и т.п., main stream стал в основном, ПРОВЛАСТНЫМ, хоть и есть еще целый ряд журналистов, отражающих именно мнение СУСПIЛЬСТВА. Это, конечно, субъективно, но думается, даже замечен мной период, когда зе-владя начала подминать под себя "Суспiльне". Желаю их НАСТОЯЩИМ ЖУРНАЛИСТАМ (не буду перечислять, хоть и хочется) стойкости и добросовыестного СЛУЖЕНИЮ СУСПIЛЬСТВУ, а не зе-сообществу! Удачи ВАМ.
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28.06.2021 19:47 Ответить
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен

Ахахах)) Зеленский два года всем рассказывал какой он офуенный борец с Кремлём, а потом БАЦ, и пригласил на шашлыки откровенно пророссийскую медведчуковскую медиабл*дь, подружку Портнова и петушария - Наташку Влащенко. Земля тебе пухом, долбо*б))



"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 3215
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28.06.2021 20:02 Ответить
Мразота.
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28.06.2021 20:48 Ответить
Суспильне в бан!
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29.06.2021 02:21 Ответить
Я не здивований. У ЗЕлених від самого початку так і було. Причому найбільші преференції у них - навіть не для українських ЗМІ, а для пропагандонів з Мордора.

"Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак - Цензор.НЕТ 3775
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29.06.2021 14:03 Ответить
Свои жополизы.
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29.06.2021 21:18 Ответить
 
 