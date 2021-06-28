"Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак. ФОТОрепортаж
В кулуары Верховной Рады Украины пустили двух журналисток для празднично-торжественного марафона "Общественного", несмотря на запрет пребывания представителей СМИ в кулуарах парламента.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.
"Все животные равны, но некоторые равнее других". Можно поблагодарить Дмитрия Разумкова, напомнившего и продемонстрировавшего сегодня этот пункт "Конституции колхоза животных".
Объясняю.
Разумков в прошлом году закрыл кулуары для журналистов. "Все журналисты равны". Но вот сегодня появились более равные. В кулуары пустили двух журналисток для празднично-торжественного марафона Суспильного.
Их работа в кулуарах Рады лишь подтвердила отрывок из книги. Потому что оказалось, что и среди политиков есть равные, а есть равнее. Из кулуаров в эфир включали "слуг" Федора Вениславского, Евгению Кравчук и Ирину Верещук, вице-спикера Руслана Стефанчука, вице-премьера Алексея Резникова. Ну и завершало это торжественное действо интервью самого равного - Дмитрия Разумкова.
Просто эпическая работа спикера. И Суспильного. Или уже не Суспильного, а подзабытого УТ-1?"
Пожалуйста, подождите...
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https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1409192419468398595 20 ч
Это так прелестно, что я даже изменю своим принципам и заскриню Дубинского...
Лайнофільми вазеленського, мовні квоти і нічогоособистого лишебабло.
Коли ж тут про захист державних інтересів думати?
...
- Клюёт?
- Не. Сосёт...
КолыванСтефанчук отчитается-заплатил уже в этом месяце своей теще за жильё.
Крыса кулуарная.
Мені вже не звикати тут...
🤗
Мабуть це ті, хто на шашликах у найвеличнішого віддали свою пайку ваві, а шашлик їли з іншого боку цього тіла. Тепер язиками "миють робоче місце"...
Я не дуже злий у своїх міркуваннях, сподіваюсь...
https://twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt https://twitter.com/GlorytoUkraine9 @GlorytoUkraine9 https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1409495681585364994 23 мин
Спікер Верховної ради 2012-2014, під головуванням якого ухвалювалися «диктаторські закони 16 січня» - поруч з головою СБУ Бакановим, у гостьовій ложі парламенту. Які ще аргументи потрібні для тези про реванш антимайдану?
Він кермував позашляховиком Toyora Land Cruiser напідпитку, Пройти тестування на стан алкогольного сп'яніння Васильковський категорично відмовився.
Інспектори склали на нього протокол.
Ігор Васильковський - член партії "Слуга народу", обраний до Верховної Ради по округу №139 в Одеській області.
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Затопило к ипеням метро, куча возгораний от молний, подтопило первые этажи, машины плавают ну и т п.
Так шо они без воды не останутся.)
есть же зеленая энергетика
и кАнституция должна быть зеленой
По радио УТ1 в разгар предвыборной компании журналисты Суспильного не скрываясь открыто агитировали за Зеленского , распостраняли фейки о Порошенко и т.д. По первой кнопке украинского радио ! , которое слушают в каждом селе.
Так что это наши украинские пропагандоны на службе у партии власти.
https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен
Ахахах)) Зеленский два года всем рассказывал какой он офуенный борец с Кремлём, а потом БАЦ, и пригласил на шашлыки откровенно пророссийскую медведчуковскую медиабл*дь, подружку Портнова и петушария - Наташку Влащенко. Земля тебе пухом, долбо*б))