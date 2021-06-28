"Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак. ФОТОрепортаж

В кулуары Верховной Рады Украины пустили двух журналисток для празднично-торжественного марафона "Общественного", несмотря на запрет пребывания представителей СМИ в кулуарах парламента.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Алексей Братущак, передает Цензор.НЕТ.

"Все животные равны, но некоторые равнее других". Можно поблагодарить Дмитрия Разумкова, напомнившего и продемонстрировавшего сегодня этот пункт "Конституции колхоза животных".

Объясняю.

Разумков в прошлом году закрыл кулуары для журналистов. "Все журналисты равны". Но вот сегодня появились более равные. В кулуары пустили двух журналисток для празднично-торжественного марафона Суспильного.

Их работа в кулуарах Рады лишь подтвердила отрывок из книги. Потому что оказалось, что и среди политиков есть равные, а есть равнее. Из кулуаров в эфир включали "слуг" Федора Вениславского, Евгению Кравчук и Ирину Верещук, вице-спикера Руслана Стефанчука, вице-премьера Алексея Резникова. Ну и завершало это торжественное действо интервью самого равного - Дмитрия Разумкова.

Просто эпическая работа спикера. И Суспильного. Или уже не Суспильного, а подзабытого УТ-1?"











