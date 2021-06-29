Лошадь в Скадовске покрасили "под зебру" и заставили катать отдыхающих на жаре, соцсети негодуют. ФОТО

Владельцы покрасили лошадь черной и белой краской, "превратив" ее в зебру. Это вызывало возмущение в соцсетях.

Инцидент произошел в курортном Скадовске на Херсонщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф". Фото животного опубликовали в местном Telegram-паблике.

Реакция подписчиков была негативной. Люди возмущены издевательством на животным, которого заставляют катать туристов в жару. Они предложили его владельцам катать отдыхающих "на своих горбах" и назвали происходящее кошмаром.

"Где-то в параллельной вселенной родители маленьких детей катают на себе зебр", "Вы вообще хоть в какого то бога верите?", - пишут они.

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Некоторые усомнились, что на фото не настоящая зебра, но высказали единое мнение о том, что животное испытывает мучения, и это недопустимо.



