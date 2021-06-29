Зеленский позвонил футболистам сборной Украины: "Они хорошо мотивированы и способны удивлять". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со сборной Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной Украины, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сборная Украины по футболу будет играть со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

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