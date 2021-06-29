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Зеленский позвонил футболистам сборной Украины: "Они хорошо мотивированы и способны удивлять". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со сборной Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной Украины, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сборная Украины по футболу будет играть со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

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Зеленский позвонил футболистам сборной Украины: Они хорошо мотивированы и способны удивлять 01
Зеленский позвонил футболистам сборной Украины: Они хорошо мотивированы и способны удивлять 02
Зеленский позвонил футболистам сборной Украины: Они хорошо мотивированы и способны удивлять 03
Зеленский позвонил футболистам сборной Украины: Они хорошо мотивированы и способны удивлять 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) сборная Украины (272) футбол (3586)


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Топ комментарии
+30
История с Киркоровым, звонок футболистам....главное, максимально отвлечь от "вагнергейта"...
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29.06.2021 09:51
+24
значить, програють
нахера воно туди полізло?
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29.06.2021 09:54
+22
А ***** Матерям погибших обзвонить не хочет???? слабо дауну
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29.06.2021 10:05
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Станет ясно насколько фартовый Зеленский. Вы видели что было в прошлый раз, при другом президенте?
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29.06.2021 09:51 Ответить
Только совсем тупорылому быдлу ещё не ясно насколько кацапская зевонючка "фартовая"
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29.06.2021 10:14 Ответить
История с Киркоровым, звонок футболистам....главное, максимально отвлечь от "вагнергейта"...
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29.06.2021 09:51 Ответить
Аби не дивували, як ломаченкоВ і усікоВ....
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29.06.2021 09:51 Ответить
А то у спортцменів, часто спрацьовує закон балансу і розподілу матерії: сила, здоров"я, міць +.. розум, інтелект -
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29.06.2021 09:57 Ответить
От нах бідосік хоч сюди писок суне?
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29.06.2021 09:52 Ответить
значить, програють
нахера воно туди полізло?
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29.06.2021 09:54 Ответить
на останнім фото футболісти думають так само...такі "щасливі і горді" дзвінком від балабола
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29.06.2021 10:34 Ответить
Теперь точно писец😂 Хотя, в принципе, правильно сделал. Сборная Украиньі очень напоминает клоунов-компрачикосов, с ********** во главе.
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29.06.2021 09:55 Ответить
Гуинпленн это Шевченко что-ли?... я бы не додумался до такого)
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29.06.2021 15:55 Ответить
Какая отвратительная рожа....
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29.06.2021 09:58 Ответить
*****,лучше бы он туда не лез, все до чего касается приходит в упадок
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29.06.2021 10:00 Ответить
По моему он недоразвитый дебил.
Ему тюрьма светит, а он дурака валяет.
Не впорядке у человека с головой.
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29.06.2021 10:02 Ответить
За что тюрьма? Жрёт, срет, ржёт... Народу нравится.
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29.06.2021 10:07 Ответить
когда народу будет нечего жрать (а это уже не за горами, осень будет веселой) 73% с удовольствием будут смотреть, как этого хрипуна будут выкидывать на мороз.
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29.06.2021 10:15 Ответить
Нет, 73 будут вопить про барыгу порошенко
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29.06.2021 11:11 Ответить
он этого искренне не понимает. Думаешь зря Дядя Беня нашел самого тупого дебила на своем канале? Он и когда его будут на березу волочить будет поясничать и кривляться, думая что ему награду вручают=)
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29.06.2021 10:14 Ответить
да не дебил он, он целенаправлено работает на рашку, целенаправлено портит отношения с Западом, целенаправлено одебиливает украинцев
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29.06.2021 10:33 Ответить
Он, безусловно, дебил, потому что его играет Ермак (который работает на рашку). А сам зе-генерат ни о чем не догадывается, - последнию страницу сценария ему не дали почитать, а сам он слишком тупой, чтобы догадаться. Но у него "драматическая" роль. Он думает, что это комедия, но это драма, даже траги-фарс)
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29.06.2021 10:41 Ответить
Зеля - удачный проект кремлядей "голобородько". Он не глуп, как Вам кажется, дурак миллионы не заработает на уклонении от налогов так, чтобы не посадили. Зеленский настоящий враг. Враг хитрый, готовый на унижения. Главное, набарыжить с десяток миллиардов, получить откат от ***** - и свалить на историческую родину.
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29.06.2021 11:15 Ответить
Он бесконечно глуп, так все его "заработанные" деньги, при самом лучшем для него случае (самом маловероятном), превратятся в фантики (Ростов), - все остальные варианты. - это смерть! Он глупее, даже, чем вы можете себе представить!
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29.06.2021 13:38 Ответить
недоразвитые дебилы это украинцы, которые до сих пор готовы за него проголосовать
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29.06.2021 10:26 Ответить
это такая модель поведения - когда не знаешь что сказать прикинься идиотом, а когда что-то натворил - дебилом! и надо сказать у зенелоха это профессионально выходит... отработано!
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29.06.2021 10:36 Ответить
А ***** Матерям погибших обзвонить не хочет???? слабо дауну
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29.06.2021 10:05 Ответить
Чтобы обматерили в ответ? Не, он лучше в очередной раз для "самых честных СМИ" шашлык нажарит
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29.06.2021 10:09 Ответить
На хрена этот дешевый пиар?
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29.06.2021 10:06 Ответить
Для дебилов саме то
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29.06.2021 10:10 Ответить
для зеленых жаб, которые повелись на простого учителя галабародька...
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29.06.2021 10:36 Ответить
Зеленский позвонил украинским футболистам и сказал что если проиграете будет вам....https://censor.net/ru/photo_news/3273916/v_nebe_nad_kievom_poyavilos_oblako_pohojee_na_yadernyyi_grib_sinoptiki_obyasnili_yavlenie_fotoreportaj
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29.06.2021 10:06 Ответить
Перднет что ли?
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29.06.2021 10:17 Ответить
уделается мимо памперса ))))
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29.06.2021 10:37 Ответить
Снял видео для футболистов, позвонил им, будет смотреть матч... В общем, как может проводит экономическую, судебную, военную реформы.
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29.06.2021 10:08 Ответить
человек играющий роль президента Украины, воспользовался своим положением и навязал свое косноязычное выступление сборной команде Украины по футболу... А попросту говоря, урист опять публично запустил шептуна.
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29.06.2021 10:12 Ответить
Настроение ребятам перед матчем только испортил.И наверное прозвонил шведам,что все договорено,пусть не боятся,и чтобы они ему за это "Сватов" на шведТВ прокрутили.
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29.06.2021 11:23 Ответить
Эх,зря отаетили на звонок...
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29.06.2021 10:12 Ответить
Ну чого ж, пообіцяли виграти, якщо він в прямому ефірі на "Г+Г" буде кричати "Путін )(уйло".
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29.06.2021 10:25 Ответить
Все до чого торкається Зе перетворюється на лайно, так і цього разу, виключень не буває:
Вован за всё берётся смело
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил.
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29.06.2021 10:13 Ответить
Що взів під особистий контроль? Програємо, а така була надія, але Валедемар і сюди всунув свого носа. Ти краще Кіркорову телефонуй і забивай "стрілу" про зустріч, краще на своїй квартирі в Ялті без повернення назад.
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29.06.2021 10:14 Ответить
Когда журналист Мокрик спросил, - как это зеленое Чмо видит свою ответсвенность по "делу Шеремета" и аресту невиновных людей, - зебил его искренне не понимал. Он искренне не понимал что такого? Ну просидели невиновные люди, - ну что такого?! О-о
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29.06.2021 10:18 Ответить
Все, футбол сегодня можно не смотреть…
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29.06.2021 10:16 Ответить
какой же он гнусавый этот зеля.
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29.06.2021 10:17 Ответить
"тобі личить моє кохання!..." а? как самочувствие?! нужно титульным голосом какого-нибудь рвотного средства его приобрести, там даже водичку можно будет фасовать, действовать будет моЩно и безотказно.
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29.06.2021 10:27 Ответить
Якщо до цього була хоч якась надія, то після дзвінка "бідоносця" вже все зрозуміло!. А жаль....
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29.06.2021 10:18 Ответить
Лучше позвони легитимному и уточни возможные условия своего размещения в Ростове
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29.06.2021 10:18 Ответить
*******, дайте йому номер шведів.
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29.06.2021 10:20 Ответить
шоб позвонило и молчало...и так пару-тройку раз...
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29.06.2021 10:40 Ответить
Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати" - Цензор.НЕТ 5988
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29.06.2021 10:32 Ответить
Так и хочется сказать : Ну не лезь, и так все на соплях, так еще и Ты все как обычно испортишь.
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29.06.2021 10:34 Ответить
Матч можно не смотреть. Все к чему прикасается эта зелёная обезьяна превращается в гавно...
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29.06.2021 10:38 Ответить
Як же я скучив за дебільнуватими відосіками блазня-дегенерата!
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29.06.2021 10:49 Ответить
Какая отвратительная рожа!
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29.06.2021 10:50 Ответить
ШМАРКЛЯ ЛЮБИТ СЕПАРОВ! Но мы всё помним.Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати" - Цензор.НЕТ 955
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29.06.2021 10:54 Ответить
Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати" - Цензор.НЕТ 8063
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29.06.2021 11:00 Ответить
Бедосик, ты что наделал!
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29.06.2021 11:11 Ответить
ну какого там подняли трубку, этот бедоносец к добру не приведет
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29.06.2021 11:13 Ответить
Теперь песец сборной. Пожар в раздевалке, как минимум.
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29.06.2021 11:24 Ответить
Значить вилетять з розгромним рахунком.
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29.06.2021 11:35 Ответить
Чует моё сердцечто Просрутся наши футболисты сегодня также как и этот псевдо- президент Зеленский со своими и "ВАгнеровцами"".. Получили наши футболисты сегодня от псевдо- президента Зеленского "путинско-коммунистические" апрельские тезисы- указания??!! Теперь вперёд к позору........ Главное , что бы Шевченко действительно не слушал этого олуха Зеленского.. Иначе нашей футбольной сборной прийдёт пипец!! Там куда суёт свой нос Зеленский, везде появляется зрада, провал , воровство, кумовство, поражения и хаос!!
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29.06.2021 12:27 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со сборной Швеции. Источник: https://censor.net/ru/p3273913

ПОКУРИВ І ПОДЗВОНИВ

Марадона той хоч і був наркоманом, але футболістоми був екстра класу, а цей клоун окрім корпоративів нічого не вміє
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29.06.2021 12:41 Ответить
Сборной-жопа.Можно не смотреть.
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29.06.2021 13:04 Ответить
Спасибо,ребятам!Слава Україні!
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30.06.2021 20:06 Ответить
Зеленський зателефонував футболістам збірної України: "Вони добре мотивовані і здатні дивувати" - Цензор.НЕТ 5503
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29.06.2021 13:04 Ответить
от нахіба то звонило?...
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29.06.2021 13:16 Ответить
..та кількість технічного браку,яку продемонструвала збірна України,зовсім не налаштовує на перемогу...Немає команди,тому сподівання-марні!!Гіршої збірної за роки незалежності-я не бачив...Звиняйте,але це-так!!
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29.06.2021 13:31 Ответить
може як у старі часи, заслати у глазго КВ-95, потішити футболістів-мільонерів ,та в додачу відправити їхніх батьків щоб було соромно дурнів на полі клеїти ,а "удивляти" там є кому ,-сб Чехії, сб Швейцирії, сб Бельгиї,- то бійці справжні
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29.06.2021 14:24 Ответить
Ну і харя на екрані. А футболісти всцикаються від дібілізма. Пацан осилив дві "доріжки", невже футболісти не осилять два тайми, блукаючи по фітбольній площадці.
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29.06.2021 14:39 Ответить
госпади, дурень Зеленый, куда ты лезешь поперед батька... не можешь что-ли нормально болеть в ОП, а затем звонить с поздравлениями... обязательно игрокам нужно мешать перед матчем...
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29.06.2021 15:51 Ответить
хорошо. правильно.
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30.06.2021 11:51 Ответить
Любий привід для самопіара з відосіком. Не забути би про День Незалежності Мадагаскара...
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30.06.2021 12:42 Ответить
 
 