Зеленский позвонил футболистам сборной Украины: "Они хорошо мотивированы и способны удивлять". ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со сборной Швеции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Facebook.
"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной Украины, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня сборная Украины по футболу будет играть со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
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+30 Прощай немытая раССея
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+24 Гундяй Крестовоздвиженский
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+22 Андрей Кузьменко #393210
показать весь комментарий29.06.2021 10:05
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нахера воно туди полізло?
Ему тюрьма светит, а он дурака валяет.
Не впорядке у человека с головой.
Вован за всё берётся смело
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил.
ПОКУРИВ І ПОДЗВОНИВ
Марадона той хоч і був наркоманом, але футболістоми був екстра класу, а цей клоун окрім корпоративів нічого не вміє