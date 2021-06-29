В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление. ФОТОрепортаж

Вечером 28 июня в небе над Киевом жители заметили облако, формой похожее на атомный гриб. Укргидрометцентр объяснил данное явление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра в Facebook.

Как отметили специалисты, такое явление называется Cumulonimbus incus - (Incus с латинского - "наковальня"). Это кучево-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части Cb.", - говорится в сообщении.

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Озадаченные жители столицы поделились фотографиями этого явления в социальных сетях и под постом "Укргидрометцентра".









Фото: Укргидрометцентр и соцсети