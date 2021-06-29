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В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление. ФОТОрепортаж

Вечером 28 июня в небе над Киевом жители заметили облако, формой похожее на атомный гриб. Укргидрометцентр объяснил данное явление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра в Facebook.

Как отметили специалисты, такое явление называется Cumulonimbus incus - (Incus с латинского - "наковальня"). Это кучево-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части Cb.", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморозки до -5°С и дожди с грозами: в "Укргидрометцентре" рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

Озадаченные жители столицы поделились фотографиями этого явления в социальных сетях и под постом "Укргидрометцентра".

В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление 01

В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление 02
В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление 03В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление 04
В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление 05
В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление 06В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление 07
Фото: Укргидрометцентр и соцсети

В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление 08

Гидрометцентр (665) погода (2819)


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Топ комментарии
+22
У ішака апокаліпсису, бідоносіка пів шостого.
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29.06.2021 10:00
+21
знаки бывают разные:
У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище - Цензор.НЕТ 2312
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29.06.2021 10:03
+20
у дЕрмака рвануло?
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29.06.2021 09:55
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у дЕрмака рвануло?
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29.06.2021 09:55 Ответить
У Пророшенка
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29.06.2021 09:59 Ответить
У ішака апокаліпсису, бідоносіка пів шостого.
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29.06.2021 10:00 Ответить
хмарка не з Чорнобиля зненацька? тож були новини, що там реакції нишком так відбуваються
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29.06.2021 10:55 Ответить
Скорее у зеленских. Вчера под охфисом презедонта скандировал шо зеля, как путин *****
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29.06.2021 10:00 Ответить
А у Порошенко с какого перепугу?! Что Зеленский, 2 года спустя, таки нашел на него компромат???
Это Зеленскому сейчас надо беспокоиться за свой зад! Да поддержка у него пока что самая большая среди политиков, но абсолютное большинство уже против него и самое главное, что против него именно активная часть населения, которая как раз и выходит на улицу! Его сторонники, хрен оторвут жопу от дивана, а что бы еже и ради него живот подставлять под пули...ага щазззз!!!
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29.06.2021 10:14 Ответить
Да особо и искать не надо. Компроматов на него- как у сучки блох. И не фейковых, а РЕАЛЬНЫХ.
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29.06.2021 21:01 Ответить
Ты ***** своему верёвочку уже приготовило?
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29.06.2021 10:18 Ответить
Від Порошенка
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29.06.2021 10:42 Ответить
В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление - Цензор.НЕТ 1289
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29.06.2021 09:59 Ответить
хмара-наковальня, типова для передгроззя
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29.06.2021 09:59 Ответить
типова не для передгроззя, а для передпіззя
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29.06.2021 10:58 Ответить
Теперь главное, чтобы кое-кто в своем безумии не воспринял это, как знак свыше.
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29.06.2021 10:01 Ответить
знаки бывают разные:
У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище - Цензор.НЕТ 2312
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29.06.2021 10:03 Ответить
Я кстати, еще тогда говорил, что это знак и такой, что к войне (хотя в войну, я тогда и не верил, просто думал, что с хряком беда приключиться ,всем на радость)
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29.06.2021 10:18 Ответить
Может поэтому Янелох стал двигать закон о большом государственном гербе?
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29.06.2021 11:05 Ответить
ядрёный гриб и забористый
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29.06.2021 11:54 Ответить
Все капець ОПі - викликайте гівнозбиральну машину великої ємності, можливо не одну, і велику кількість памперсів... і референдум - обов"язково... бубочці - дуже страшно....
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29.06.2021 10:03 Ответить
Жирик даже мальчиком подавился, ну, то есть не целым мальчиком, а частью - и завопил что это кара Бока фошистам-муссолинистам и знак шо надо бомбить Воронеж.

миллионы облаков есть похожих на пса, на носок, или на Путина - но тут аж чуть не обосрались шо похоже на гриб
смешно же, я например не боюсь(собирает манатки, молитовники, сваливает из Киева)
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29.06.2021 10:05 Ответить
Главное,чтоб не зеленое...
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29.06.2021 10:06 Ответить
*на три поста выше
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29.06.2021 10:07 Ответить
Ядерний гриб виглядає по іншому, в нього ножка тоненька.
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29.06.2021 10:24 Ответить
Воронеж?
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29.06.2021 10:24 Ответить
Москва
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29.06.2021 10:32 Ответить
Хмаринка в небі над Андрушівкой (Житомирська обл) У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище - Цензор.НЕТ 8418У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище - Цензор.НЕТ 4615
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29.06.2021 10:29 Ответить
И знак вопроса...
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29.06.2021 11:06 Ответить
Как отметили специалисты, такое явление называется Cumulonimbus incus - (Incus с латинского - "наковальня"). Это кучево-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

Ох уж эти специалисты.Любят всё усложнять.Объясняю по простому.Это изображение из параллельной вселенной.Из той, в которой были приняты другие решения
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29.06.2021 10:56 Ответить
Ва фсьомі вінаватый Парашэнка!!!
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29.06.2021 10:58 Ответить
я сфотал как то случайно облако лицо дьявола и шо ж ...кому надо скину...
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29.06.2021 11:29 Ответить
у цукобеевой будет истерика.
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29.06.2021 13:10 Ответить
Это зелянский думает и дым из жопы валит
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30.06.2021 08:19 Ответить
 
 