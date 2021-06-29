В небе над Киевом появилось облако, похожее на ядерный гриб: синоптики объяснили явление. ФОТОрепортаж
Вечером 28 июня в небе над Киевом жители заметили облако, формой похожее на атомный гриб. Укргидрометцентр объяснил данное явление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра в Facebook.
Как отметили специалисты, такое явление называется Cumulonimbus incus - (Incus с латинского - "наковальня"). Это кучево-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.
"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части Cb.", - говорится в сообщении.
Озадаченные жители столицы поделились фотографиями этого явления в социальных сетях и под постом "Укргидрометцентра".
Фото: Укргидрометцентр и соцсети
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Это Зеленскому сейчас надо беспокоиться за свой зад! Да поддержка у него пока что самая большая среди политиков, но абсолютное большинство уже против него и самое главное, что против него именно активная часть населения, которая как раз и выходит на улицу! Его сторонники, хрен оторвут жопу от дивана, а что бы еже и ради него живот подставлять под пули...ага щазззз!!!
миллионы облаков есть похожих на пса, на носок, или на Путина - но тут аж чуть не обосрались шо похоже на гриб
смешно же, я например не боюсь(собирает манатки, молитовники, сваливает из Киева)
Ох уж эти специалисты.Любят всё усложнять.Объясняю по простому.Это изображение из параллельной вселенной.Из той, в которой были приняты другие решения