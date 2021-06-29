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Новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе может принимать соревнования национального и международного уровня. ФОТОрепортаж

Открытый в прошлом году в Мелитополе современный водно-спортивный комплекс был аккредитован Международной федерации плавания FINA.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.

Спорткомплекс открыли в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка".

Так, основной бассейн ВСК рассчитан на 8 дорожек длиной 25 метров, средняя глубина в бассейне составляет 1,8 метра.

Комплекс может принимать соревнования как национального, так и международного уровня. Трибуны способны вместить до 300 зрителей.

Арена доступна для всех горожан, желающих заниматься водными видами спорта. Общая стоимость проекта составила 78 млн грн.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году планируют построить и реконструировать 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений больниц.

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Новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе может принимать соревнования национального и международного уровня 01
Новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе может принимать соревнования национального и международного уровня 02
Новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе может принимать соревнования национального и международного уровня 03
Новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе может принимать соревнования национального и международного уровня 04

Автор: 

Мелитополь (613) Запорожская область (3086) Голик Юрий (126) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+6
начали строить при Порошенке, деньги выделил Гройсман, а молодец зеленский
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29.06.2021 12:19
+3
Какой тупой ЗЕбот. Гадишь с ходу и даже не палишься
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29.06.2021 12:19
+2
Ты согласен разделить с ЗЕ тюремный срок за госизмену?
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29.06.2021 12:13
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Правила форума Совет форумчан
Порохогниди,починайте гадити!)))
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29.06.2021 12:12 Ответить
Ты согласен разделить с ЗЕ тюремный срок за госизмену?
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29.06.2021 12:13 Ответить
А вона доведена?
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29.06.2021 12:15 Ответить
Более того - ЗЕ чистосердечно признался в прямом эфире 1+1.
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29.06.2021 13:23 Ответить
В Мелитополе будет построен водно-спортивный комплекс

Проведение электронных торгов запланировано на 19 июня 2019 года. Прием тендерных предложений заканчивается 18 июня 2019 года.



Вот просто интересно, как же это то, что было запланировано еще до ЗЕ, стало его достижением?
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29.06.2021 12:16 Ответить
Ну головне досягнення бариги,це ж Мінські угоди,правда?
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29.06.2021 12:21 Ответить
Ты действительно туп , а говорили подоляк обещал на работу умных на ботоферму набрать Видимо они все закончились , что таким как ты разрешили писать
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29.06.2021 12:50 Ответить
відмий свій рот від шоколаду утирок
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29.06.2021 13:09 Ответить
Посмотри на утырка в зеркало
Шо зебил правда в глаза колит ?
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29.06.2021 14:24 Ответить
Сейчас на ЗЕ уже работают ботоферсы ДНР.

Так что ничего удивительного в том, что ты говоришь с поленом.
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29.06.2021 13:24 Ответить
Это не "ДНР"....это Пригожинские тролли!!!!Они и работали за ЗЕ все время!!!!
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29.06.2021 15:24 Ответить
Еще раз для тупого ЗЕбила:
Проведение электронных торгов запланировано на 19 июня 2019 года. Прием тендерных предложений заканчивается 18 июня 2019 года.



ЗЕ тут вобще никаким боком. Вся проектная документация была подготовлена еще до того, как ЗЕ анализы на наркоту сдал.
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29.06.2021 13:23 Ответить
зе-скот не вміє читати. Воно вміє лише рефлексувати.
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29.06.2021 14:13 Ответить
та багато чого було відкрито в минулому році...гройсман ключі передав...
а незабаром, побудовані на гроші ковідфонду, дороги передадуть інвесторам і ті братимуть за проїзд 77 грн за 100 км...
тут вже гройсман ключі не передавав...це - велике будівництво
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29.06.2021 12:19 Ответить
Какой тупой ЗЕбот. Гадишь с ходу и даже не палишься
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29.06.2021 12:19 Ответить
гірше порохогнид людей немає,просто тупі зомбі
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29.06.2021 13:11 Ответить
Ти готовий, зелена хдобина, сидіти разом з Зе-дегенартом за державну зраду?
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29.06.2021 14:14 Ответить
Не черешней единой.
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29.06.2021 12:12 Ответить
25 метров?
лягушатник
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29.06.2021 12:15 Ответить
У нас в Мелитополе еще строят ледовый каток, который будет самым современным в Украине. Город кстати на первом месте в Украине по развитию
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29.06.2021 12:18 Ответить
не делись планами - рассмешишь бога
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29.06.2021 12:19 Ответить
?????
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29.06.2021 12:20 Ответить
порт баку занимает второе место в мире, на первом - сан-фрациско
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29.06.2021 12:24 Ответить
наверно каток будет по мини-хоккею, как и полу-бассейн.
еврейский вариант
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29.06.2021 12:23 Ответить
А судьи кто?
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29.06.2021 12:25 Ответить
начали строить при Порошенке, деньги выделил Гройсман, а молодец зеленский
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29.06.2021 12:19 Ответить
По мне, вообще заслуга строителей
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29.06.2021 12:44 Ответить
Ой,я сначала прочитал водочно-спортивный!
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29.06.2021 12:24 Ответить
 
 