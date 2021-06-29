Новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе может принимать соревнования национального и международного уровня. ФОТОрепортаж
Открытый в прошлом году в Мелитополе современный водно-спортивный комплекс был аккредитован Международной федерации плавания FINA.
Об этом в Facebook сообщил Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.
Спорткомплекс открыли в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка".
Так, основной бассейн ВСК рассчитан на 8 дорожек длиной 25 метров, средняя глубина в бассейне составляет 1,8 метра.
Комплекс может принимать соревнования как национального, так и международного уровня. Трибуны способны вместить до 300 зрителей.
Арена доступна для всех горожан, желающих заниматься водными видами спорта. Общая стоимость проекта составила 78 млн грн.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году планируют построить и реконструировать 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений больниц.
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Проведение электронных торгов запланировано на 19 июня 2019 года. Прием тендерных предложений заканчивается 18 июня 2019 года.
Вот просто интересно, как же это то, что было запланировано еще до ЗЕ, стало его достижением?
Шо зебил правда в глаза колит ?
Так что ничего удивительного в том, что ты говоришь с поленом.
Проведение электронных торгов запланировано на 19 июня 2019 года. Прием тендерных предложений заканчивается 18 июня 2019 года.
ЗЕ тут вобще никаким боком. Вся проектная документация была подготовлена еще до того, как ЗЕ анализы на наркоту сдал.
а незабаром, побудовані на гроші ковідфонду, дороги передадуть інвесторам і ті братимуть за проїзд 77 грн за 100 км...
тут вже гройсман ключі не передавав...це - велике будівництво
лягушатник
еврейский вариант