Новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе может принимать соревнования национального и международного уровня. ФОТОрепортаж

Открытый в прошлом году в Мелитополе современный водно-спортивный комплекс был аккредитован Международной федерации плавания FINA.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.

Спорткомплекс открыли в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка".

Так, основной бассейн ВСК рассчитан на 8 дорожек длиной 25 метров, средняя глубина в бассейне составляет 1,8 метра.

Комплекс может принимать соревнования как национального, так и международного уровня. Трибуны способны вместить до 300 зрителей.

Арена доступна для всех горожан, желающих заниматься водными видами спорта. Общая стоимость проекта составила 78 млн грн.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году планируют построить и реконструировать 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений больниц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отделение для экстренной помощи реконструировали в Черновицкой областной больнице, - ОГА. ФОТО







