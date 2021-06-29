Обманул пенсионеров и родителей больных детей на $1 млн: СБУ в Днепре задержала иностранца, скрывавшегося от органов правосудия Молдовы. ФОТОрепортаж

Гражданин Молдовы, находящийся 5 лет в международном розыске, был задержан в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

32-летний иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Преступник использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял места жительства.

Согласно полученным спецслужбой данным, в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение. В апреле 2016 правосудие Молдовы признало его виновным в совершении этого преступления и осудило его к 15 годам лишения свободы.

Оперативники спецслужбы задержали международного преступника вблизи места его временного проживания в Днепре.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

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