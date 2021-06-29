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Обманул пенсионеров и родителей больных детей на $1 млн: СБУ в Днепре задержала иностранца, скрывавшегося от органов правосудия Молдовы. ФОТОрепортаж

Гражданин Молдовы, находящийся 5 лет в международном розыске, был задержан в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

32-летний иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Преступник использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял места жительства.

Согласно полученным спецслужбой данным, в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение. В апреле 2016 правосудие Молдовы признало его виновным в совершении этого преступления и осудило его к 15 годам лишения свободы.

Оперативники спецслужбы задержали международного преступника вблизи места его временного проживания в Днепре.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

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Обманул пенсионеров и родителей больных детей на $1 млн: СБУ в Днепре задержала иностранца, скрывавшегося от органов правосудия Молдовы 01
Обманул пенсионеров и родителей больных детей на $1 млн: СБУ в Днепре задержала иностранца, скрывавшегося от органов правосудия Молдовы 02
Обманул пенсионеров и родителей больных детей на $1 млн: СБУ в Днепре задержала иностранца, скрывавшегося от органов правосудия Молдовы 03

Автор: 

Днепр (4418) задержание (6675) иностранец (492) СБУ (19901)


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Топ комментарии
+2
Отдайте его обманутым!
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29.06.2021 15:26
+1
1 млн....
Да и приоделся неплохо...
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29.06.2021 13:51
+1
Як для Троєщини чи Дніпра...
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29.06.2021 13:54
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1 млн....
Да и приоделся неплохо...
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29.06.2021 13:51 Ответить
Як для Троєщини чи Дніпра...
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29.06.2021 13:54 Ответить
Во Львове тоже такое носят.
И в Кривом Роге.
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29.06.2021 13:59 Ответить
Миллионеры?
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29.06.2021 14:12 Ответить
Липовые.
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29.06.2021 14:13 Ответить
Я у Львові нічого подібного не бачив.
Можливо, там є подібні рагулі, але саме рагулі, а в Дніпрі подібне бидло вважається крутим.
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01.07.2021 13:01 Ответить
Иностранец-молдаванин. Так понятнее.
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29.06.2021 14:27 Ответить
Він циган. Хіба такі бувають іноземцями?
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29.06.2021 14:54 Ответить
И что ж его выдало? Видимо килограммовая золотая цепень на шее
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29.06.2021 14:58 Ответить
Отдайте его обманутым!
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29.06.2021 15:26 Ответить
вот это гадина собака..такая..
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29.06.2021 15:26 Ответить
РАЗДЕЛАЙТЕ ЕГО НА ОРГАНЫ И ПРОДАЙТЕ !!!
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29.06.2021 15:39 Ответить
 
 