Нацполиция о потасовках между митингующими и правоохранителями на акции ФОПов: Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала. ФОТО

Сегодня, 29 июня, согласно поданной в местные органы заявке от общественной организации, в центральной части Киева проводится акция с массовым участием граждан. На месте находятся сотрудники полиции, которые следят за правопорядком. Во время акции между участниками и правоохранителями произошли кратковременные стычки, которые полицейские сразу же пресекли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что несмотря на превентивные меры, во время акции несколько участников устроили с правоохранителями толкотню. Однако правоохранители немедленно пресекли противоправные действия. Во время столкновений никто не пострадал, информация о пострадавших в полицию не поступала.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции с призывом соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать в выполнении ими служебных обязанностей", - следует из сообщения.

Напомним, 29 июня в Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки.





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