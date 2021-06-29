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Нацполиция о потасовках между митингующими и правоохранителями на акции ФОПов: Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала. ФОТО

Сегодня, 29 июня, согласно поданной в местные органы заявке от общественной организации, в центральной части Киева проводится акция с массовым участием граждан. На месте находятся сотрудники полиции, которые следят за правопорядком. Во время акции между участниками и правоохранителями произошли кратковременные стычки, которые полицейские сразу же пресекли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что несмотря на превентивные меры, во время акции несколько участников устроили с правоохранителями толкотню. Однако правоохранители немедленно пресекли противоправные действия. Во время столкновений никто не пострадал, информация о пострадавших в полицию не поступала.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции с призывом соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать в выполнении ими служебных обязанностей", - следует из сообщения.

Напомним, 29 июня в Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки.

Нацполиция о потасовках между митингующими и правоохранителями на акции ФОПов: Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала 01
Нацполиция о потасовках между митингующими и правоохранителями на акции ФОПов: Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала 02

Также читайте: "Слуга народа" Корниенко о протестах ФОПов: Они часто манипулируют и перекручивают

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Киев (25524) Нацполиция (16468) предприниматели (1234) протест (5858)


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Топ комментарии
+7
Та вы шо)видосиками беспредела мусоров -по всему инету дофига,а то ж были,в подавляющем большинстве ,те кто за кацапскую вонючку зелупу голосил..
Теперь будут у зекретина "рейтинги" ещё выше -ну что бы остатки зесрани обнадежить)))
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29.06.2021 14:52
+6
Нацполиция о потасовках между митингующими и правоохранителями на акции ФОПов: Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала - Цензор.НЕТ 8778
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29.06.2021 14:54
+5
Ещё бы -придуманные )))))))или зесрань думает,что после всего кто то поверит в рейтинг зекретина?вы,дегенераты,ну тупые....
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29.06.2021 15:02
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Та вы шо)видосиками беспредела мусоров -по всему инету дофига,а то ж были,в подавляющем большинстве ,те кто за кацапскую вонючку зелупу голосил..
Теперь будут у зекретина "рейтинги" ещё выше -ну что бы остатки зесрани обнадежить)))
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29.06.2021 14:52 Ответить
песрані такі рейтинги навіть не снились
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29.06.2021 14:55 Ответить
Ещё бы -придуманные )))))))или зесрань думает,что после всего кто то поверит в рейтинг зекретина?вы,дегенераты,ну тупые....
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29.06.2021 15:02 Ответить
про тупість не тобі дегенератці казати, ти як в тому фільмі про Єлочку Людожерку, 3 десятки слів вивчив і все. Навіть мову вивчити розуму не вистачає
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29.06.2021 15:06 Ответить
мова кажеш заважає, чмо зелене? Іди на кіркорова з бастами вони тобі українською заспівають.
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29.06.2021 15:29 Ответить
А ти що, чмо синє? кіркорова з бастами не переварюю
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29.06.2021 18:07 Ответить
Нацполиция о потасовках между митингующими и правоохранителями на акции ФОПов: Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала - Цензор.НЕТ 8778
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29.06.2021 14:54 Ответить
Висловлювати свій протест це нормально, ми демократична країна все ж таки
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29.06.2021 14:57 Ответить
Я читал как в 2000году в одном Штате на забастовке бастовавшие пожарники подрались с полицией, представляете одни в форме и другие бьют морды друг другу
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29.06.2021 15:12 Ответить
так, мабуть було видовище
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29.06.2021 15:13 Ответить
Стычки пресекли немедленно, информация о пострадавших не поступала, некоторые что-то бормочат но из за выбитых зубов ничего невозможно понять.
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29.06.2021 15:02 Ответить
всем соблюдать спокойствие. просто черт-аваков решил показать доротичу (организатору митинга фопов), что беспроблемно митинговать можно только с персонального одобрения его светлости арсена ********. т.е фотоповцев зебилы поимели как котят.
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29.06.2021 15:08 Ответить
Мусора мрази, зеленский гнида
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29.06.2021 16:14 Ответить
--І що б там НЕ говорили . ---.треба віддати належне ФОПикам за відвагу і винахідливість... За 2- роки бовтання у ЗЕ- жабуринні. чи НЕ вперше мене розсмішили. до гикавки . витівки ФОПиків --- трупарів . які у темпі " ЛЕТКИ--ЕН-КИ" на напівзігнутих ніжках перли домовину нашому ЗЕ--чудотворцю ... Бачили б Ви як у безсилій люті ЗЕ--мінтура трощила. пінала. підкидала оту домовину...Це засвідчує. що і у вчорашніх прихильників . кумира ЗЕ-нелоха відбуваються процеси прозріння ...
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29.06.2021 16:37 Ответить
Це ,друже , не прозріння, а готовність нести відповідальність за свої вчинки!!!
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29.06.2021 18:24 Ответить
Уже всем давно понятно,что гетьманович работает на москву,те кто его защищают от фопов такие агенты ботоксного убийцы,как и он сам.
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29.06.2021 17:26 Ответить
Беркут , беркут ти с-чий в-блд0к, п-тушара ти п-Тушара !
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29.06.2021 18:23 Ответить
а что этим псевдофопам вообще нужно? давно стоят, бизнес не идет что ли?)))
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29.06.2021 19:53 Ответить
 
 