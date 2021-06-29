Экс-глава Госгеонедр Кирилюк подозревается в незаконном увольнении сотрудницы и служебном подлоге, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Экс-главе Государственной службы геологии и недр Украины сообщено о подозрении в грубом нарушении законодательства о труде и служебном подлоге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый в 2019 году незаконно освободил от должности начальника юридического управления службы, внеся заведомо ложные сведения в официальный документ - приказ об основаниях увольнения.
В частности, экс-глава службы, зная, что сотрудница отсутствовала на работе в связи с временной нетрудоспособностью, и, не дождавшись предоставления подтверждающих документов о фактическом количестве дней нетрудоспособности, уволил ее.
При этом увольнение произошло якобы по основаниям пребывания на больничном более 150 календарных дней в течение года. Тем самым, им были грубо нарушены нормы законодательства о труде, поскольку фактическое количество дней, на которое был выдан лист временной нетрудоспособности, составил 144 дня.
Как стало известно Цензор.НЕТ, речь идет о бывшем главе Госгеонедр Олеге Кирилюке
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