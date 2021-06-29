Полковнику ВСУ грозит до 12 лет тюрьмы за разворовывание топлива, предназначенного для зоны ООС, - ГБР. ФОТО

Следователи Территориального управления ГБР Киева завершили расследование относительно служащего Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Он входил в состав организованной преступной группы, которая завладела топливом для ООС на миллионы гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что полковник систематически выделял избыточное топливо одной из военных частей Воздушных Сил ВСУ. Таким образом 60 тонн топлива, которое предназначалось для зоны ООС, попало в военной части на Киевщине. Там его сбывали автозаправочным станциям.

В результате государству нанесен ущерб на сумму более 1,7 млн гривен.

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В апреле 2021 года полковнику была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Он обвиняется в завладении военным имуществом, совершенным повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 УК Украины).

В случае доказательства вины военному грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время одного из фигурантов дела выпустили под залог в более 1 млн гривен, а остальных четырех - отпустили под личные обязательства.

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Всего к указанному преступлению причастны шесть человек, обвинительные акты по которым направлены в суд.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, оперативное сопровождение - Нацполиция Киевской области.