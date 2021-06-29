Полковнику ВСУ грозит до 12 лет тюрьмы за разворовывание топлива, предназначенного для зоны ООС, - ГБР. ФОТО
Следователи Территориального управления ГБР Киева завершили расследование относительно служащего Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Он входил в состав организованной преступной группы, которая завладела топливом для ООС на миллионы гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
Установлено, что полковник систематически выделял избыточное топливо одной из военных частей Воздушных Сил ВСУ. Таким образом 60 тонн топлива, которое предназначалось для зоны ООС, попало в военной части на Киевщине. Там его сбывали автозаправочным станциям.
В результате государству нанесен ущерб на сумму более 1,7 млн гривен.
В апреле 2021 года полковнику была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Он обвиняется в завладении военным имуществом, совершенным повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 УК Украины).
В случае доказательства вины военному грозит до 12 лет лишения свободы.
В настоящее время одного из фигурантов дела выпустили под залог в более 1 млн гривен, а остальных четырех - отпустили под личные обязательства.
Всего к указанному преступлению причастны шесть человек, обвинительные акты по которым направлены в суд.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, оперативное сопровождение - Нацполиция Киевской области.
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грозіт-це в майбутньому неозначеному часі.А насправді нічого йому не буде.І якийсь районний суд села під Києвом його виправдає за відсутністю складу злочину чи за давністю справи.І ківа на поруки візьме і в опзж запише.
Звичайний ******** бізнес.
Мабуть з кимось не поділився......
Полковник у такій ситуації - це щось неймовірне.
типа ты сейчас видишь "как оно в действительности"
потерял 25 лет жизни. оправдали, но ему как-то не особо понравилось.
а твой Сралин тупо расстреливал за любой пук.
посмотри шо было после удара Вермахта по совку - чел писал - пошел на опознание, нашел брата запытанного - записался в войско и воевал против красножопых. Ну и что? он неправ? или я неправ шо ты написал бред, тогда как даже в сша - и то тупо человека посадили за так?
Палковніка нікто, нє ждьо-от...
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Не вірю чмирьку. Зєлю геть. Дострокові.
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
Ну, настоящий полковник"©
(исп. Алла Пугачёва, текст Ю.Исаков)
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Та хіба ж "настоящий полковник"© не може бути сиріткою убогою? Тільки-но убогий сирітка-полковник боязко насмілився подбати про трішечки грошеняток, щоб було, де розхристану душу у люту холоднечу зігріти, щоб вистачило на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисного, щоб позбавити сирітку-полковника і куточка, і скориночки, і збанятка. Ну поцупив сирітка-полковник грамульку палива - то щоб казенні полковницькі чоботи на грубих шляхах не знівечити - та хіба ж то не турботливе піклування про збереження військового речового майна?! Гріх то великий - збиткуватися над беззахисним, прагнути відлучити сирітку-полковника від скупої армійської годівнички та ще й (це нечувано!) 12 рочків буцегарні "шити".