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Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы. ФОТОрепортаж

В Запорожье бушевала стихия: на город обрушились грозы, град и шквальный ветер.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за большого количества осадков произошло подтопление подвальных помещений на улицах Иванова, Моторостроителей, Набережной и проспекте Собороном, а также на территориях двух частных домовладений и придомовой территории в городе Пологи", - сказано в сообщении.

Спасатели отказали около 160 кубометров воды, и после этого работы по откачиванию еще продолжились.

Читайте: Непогода обесточила более 100 населенных пунктов в шести областях, - ГСЧС

Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы 01
Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы 02
Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы 03
Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы 04
Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы 05
Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы 06
Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы 07
Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы 08

Автор: 

Запорожье (2658) непогода (816) ГСЧС (4978)


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Топ комментарии
+7
Слава Україні !!!
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30.06.2021 00:35
+4
Запаребрік сходить на гівно.
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30.06.2021 00:45
+3
Украина - Швеция 2:1
Спасибо шведу за победу
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30.06.2021 00:31
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Улица Иванова самая высокая точка Запорожья, как может затопить? Хотя и ливень был сильный.
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30.06.2021 00:16 Ответить
А просто по Шевчику линуло.
Чудо на 15 минут. Ливнёвки в порядке
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30.06.2021 00:37 Ответить
А все тому, що в самій колисці козаків запорожських вивіски на магазинах до сих пір на кацапсячому ізьікє пишуть...
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30.06.2021 01:18 Ответить
Тю. Дощ, вітер був,але не довго. Граду не бачив. А потім знов світило сонце.
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30.06.2021 00:28 Ответить
Град был. Недолго и мелкий. Но был.
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30.06.2021 01:10 Ответить
Украина - Швеция 2:1
Спасибо шведу за победу
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30.06.2021 00:31 Ответить
2-1 Украина Украина Довбык заколотыв гол
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30.06.2021 00:31 Ответить
ребята молодцы !!!!!!!!!!! поздравляю !!!!!!!!!!!!!
но матч был очень тяжелым и к сожалению столько покалеченных
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30.06.2021 00:39 Ответить
Довбык делает 2-1 ...какаяразница ?
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30.06.2021 00:33 Ответить
Слава Україні !!!
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30.06.2021 00:35 Ответить
Запаребрік сходить на гівно.
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30.06.2021 00:45 Ответить
ріденьке..
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30.06.2021 00:48 Ответить
Шева чемпион ...Украина 2-1 Швеция .....урааааааапп
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30.06.2021 00:35 Ответить
Цензор не спи ....
2-1
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30.06.2021 00:36 Ответить
2:1!!!!!Украина в 1\4 финала!!!!!! с Англией теперь играть...
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30.06.2021 00:38 Ответить
Перемога 2:1
Боротьба триває!

Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы - Цензор.НЕТ 7815
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30.06.2021 00:39 Ответить
Враждебная стихия
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30.06.2021 00:47 Ответить
на бабурке был дождь два раза гром но без града а вгороде по ютубу градо\потоп.шок))
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30.06.2021 00:49 Ответить
А как там в Криворожье?
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30.06.2021 02:08 Ответить
Небесная канцелярия в этом году льет нещадно водицу...
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30.06.2021 05:17 Ответить
 
 