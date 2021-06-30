Непогода в Запорожье: буря повалила деревья, ливни затопили улицы. ФОТОрепортаж

В Запорожье бушевала стихия: на город обрушились грозы, град и шквальный ветер.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за большого количества осадков произошло подтопление подвальных помещений на улицах Иванова, Моторостроителей, Набережной и проспекте Собороном, а также на территориях двух частных домовладений и придомовой территории в городе Пологи", - сказано в сообщении.

Спасатели отказали около 160 кубометров воды, и после этого работы по откачиванию еще продолжились.

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