Тело 19-летнего военнослужащего обнаружили в карьере в Ужгороде, - полиция. ФОТОрепортаж

В Ужгороде в карьере нашли тело 19-летнего военнослужащего, которого разыскивали пять дней, который исчез еще 10 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Полицейские, спасатели, нацгвардейцы около 5 суток разыскивали 19-летнего жителя Ривненской области… Тщательные поиски продолжались почти пять дней. В конце концов, тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра", - говорится в сообщении.

Как сообщается, об исчезновении 19-летнего жителя Ривненской области на территории Закарпатья стало известно в Ужгородском районном управлении полиции 23 июня. Полицейские установили, что мужчина был военнослужащим и еще 10 июня ушел из воинской части отдыхать на природе.

Отмечается, что правоохранители изучили всю информацию о пропавшем и приступили к поискам. В Ужгороде полицейские совместно с кинологами, нацгвардейцами и спасателями обследовали прилегающие к городу территории, общественные учреждения областного центра, рынки, вокзалы, проверили круг общения пропавшего, опросили каждого, кто мог хоть что-то знать о его местонахождении. Также полицейские воспользовались записями видеокамер города "Безопасное Закарпатье".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагически погиб начальник группы боевой и спецподготовки Восточного терруправления Военной службы правопорядка ВСУ Алексей Олефир. ФОТО

"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.





Фото: сайт Нацполиции