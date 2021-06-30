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ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе. ФОТО

Во вторник, на сайте Верховной Рады был обнародован текст законопроекта о большом гербе Украины, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что необходимость принятия этого документа обосновывается необходимостью выполнить статью Конституции. Обнародовано также изображение предлагаемого герба, которое является совершенно иным, чем то, которое было признано победителем конкурса, проведенного в прошлом году.

ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе 01

Как пишет "Радіо Свобода", это изображение – один из ряда вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко еще середины 1990-х годов. Другой вариант этого же изображения предлагался к утверждению законопроектом 2001 года, но его резко раскритиковали специалисты-геральдисты и после некоторых внесенных изменений, к рассмотрению документа не дошло.

В 2007 – 2008 годах был проведен третий конкурс (после конкурсов 1991 и 1996-го, когда победитель не был выбран). По его результатам в 2009 году было утверждено как проект снова почти то же самое изображение, с незначительными изменениями, которые и дальше сопровождались критическими замечаниями.

Между тем на фоне еще одного варианта того же изображения в виде гобелена в кабинете президента Украины нередко фотографируется Владимир Зеленский.

ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе 02

Четвертый конкурс осенью 2020 назвал победителем совсем другое изображение, тоже созданное впервые еще в середине 1990-х годов, авторства Алексея Кохана. Его тоже раскритиковали и специалисты, и общественность. Результат этого конкурса, таким образом, был ныне вполне проигнорирован президентом.

ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект Зеленского о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде

28 июня, в День Конституции Украины, Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение Верховной Рады проект закона о большом Государственном гербе Украины – как неотложный для внеочередного рассмотрения. По его словам, докладывать законопроект во время его рассмотрения на заседании Верховной Рады будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Согласно Конституции, для принятия большого герба необходимы голоса не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 300 депутатов.

ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе 04

Большой герб, рядом с Тризубом, который называется малым гербом, предусмотренный в Конституции с момента ее принятия в 1996 году ее 20-й статьей. Тогда это положение, по воспоминаниям очевидцев, появилось только как компромисс, чтобы влиятельные тогда в Верховной Раде коммунисты согласились на Тризуб в надежде когда-то, может быть, добавить к нему в большом гербе и желаемые для них символы.

В Украине не существовало традиции иметь рядом с просто гербом, или малым гербом, еще и большой или средний, как было в ряде других европейских государств. И сейчас ряд специалистов, среди них сам автор проекта-победителя конкурса 2020 Алексей Кохан или председатель жюри этого конкурса, соавтор изображения Тризуба Анатолий Гречило, прямо заявляют, что большой герб Украины не нужен, и правильным шагом было бы убрать из Конституции упоминание о нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины

Критики Зеленского заявляют, что такими инициативами, как эта, он создает видимость активной деятельности, чтобы отвлечь внимание от ухудшения, по их словам, социально-экономической ситуации в Украине, с которым, как они говорят, власть Зеленского не способна справиться.

Автор: 

ВР (29257) герб (117) законопроект (3222) Зеленский Владимир (20456)


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Топ комментарии
+38
Получше чем то фуфло с мужиком с крыльями...но все одно барахло...
Тризуб...тризуб...и более ничего вокруг него...это самый лучший герб Украины..
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30.06.2021 09:17
+32
Дістали. Прийміть просто, що золотий Тризуб на синьому фоні в вигляді щита - великий герб. Точка. І закінчуйте цей балаган по розпилу грошей на "конкурси"

ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі - Цензор.НЕТ 3533
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30.06.2021 09:39
+30
Так в оригинале там вообще может быть рыло зевонючки на весь герб.

Даже не удивлюсь
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30.06.2021 09:16
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это тот же самый герб, только предлагаемый Зеленским вариант не такой мультяшный. Это просто разные варианты одного и того же герба, ему уже лет 20.
ТАМГУ, татарскую тамгу надо было куда-то пристроить!
блин..
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30.06.2021 12:12 Ответить
Конкурсы,комиссии,обсуждения.. А кловану всё равно насрать на это.
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30.06.2021 09:57 Ответить
Ну хочецца Володе попиарицца! Герб утвердить. Так нет же проблем-герб Володи -девиз над его головой -Какая разница"!
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30.06.2021 09:58 Ответить
Та хай оте тимчасове ЗЕ не пхає свої пацьорки до сокровенного.
Воно не гідне ! Воно огидне !
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30.06.2021 10:03 Ответить
Ну а корона для чого? може ще двуголового орла приціпите?
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30.06.2021 10:14 Ответить
себе на ср..ку набей двуглавого.
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30.06.2021 12:13 Ответить
Цьому дебілові тризуба мало?
Герб лаконічний і для всіх знаковий!
Після таких "реформ" нарід заживе як президент)
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30.06.2021 10:16 Ответить
Лев завжди був символом Львову
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30.06.2021 10:18 Ответить
Лев - символ Галичины. в общем - Западной Украины. Что тебе не так? кто-то запрещает Львову именоваться Львовм?
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30.06.2021 12:14 Ответить
Що сказати хотів?
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30.06.2021 18:18 Ответить
немає права антиукраїнське бандформування вирішувати долю символів країни. Депутати патриотичних сил повинні залишити залу вр, якщо дійде до голосування.
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30.06.2021 10:20 Ответить
і навіть цей виглядає досить примітивно. Якщо попередній малював школяр, то цей - від якогось студента перших курсів технікуму... Не відчувається ВЕЛИЧІ, немає ПОТУЖНОСТІ!
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30.06.2021 10:28 Ответить
Той конкурс Клоун проводив з метою, щоб якомусь маланцю Кохану дати премію 100 тис гривень. А цей варіант герба Віслюк просуває, бо хоче увійти в історію: при Кравчуку проголосили Незалежність, Кучма прийняв Конституцію, а косоворотник зюзя затвердив великий герб. Але у Верховній раді не набереться 300 голосів, щоб дати зюзі привід для піару на Гербі України.
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30.06.2021 10:30 Ответить
Тризуб на синьому тлі - самодостатній і впізнаваний символ, щоб бути єдиним державним гербом України без усілякого непотрібу - "малий", "великий".
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене достатньо великим і контрастним зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним символом, але не державним гербом. Суворі ватиканські канони не дозволяють зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб виявився єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
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30.06.2021 10:37 Ответить
Честно говоря, я вообще не понимаю, какое отношение имеет лев к Украине. Но если и имеет, то пусть с одной стороны лев будет в шапке козака з рушницею (з чубом), а с другой в шлеме киборга с автоматом, или винтовкой.Что бы символизировало: от козацтва до героев.
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30.06.2021 10:43 Ответить
Тоді я навіть не знаю що сказати про Британію або Фінляндію, наприклад ))
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30.06.2021 11:52 Ответить
то есть тебя в школе не учили происхождение названия города Львов? и кто тебе доктор?
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30.06.2021 12:14 Ответить
Додали корону - збираються демонтувати республіку та вводити монархію?
А взагалі-то цей вброс робиться з метою відволікти від найбільшого грабунку часів незалежності - введення "ринку" землі
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30.06.2021 10:50 Ответить
герб не смотрится как единое целое а как набор фигурок
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30.06.2021 10:51 Ответить
Герб в редакции 95 квартала.
Под чью корону мы ляжем?
На гербе даже две короны и кисть рябины.
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30.06.2021 11:02 Ответить
КАЛИНЫ, кацап, КАЛИНЫ!!
рябину у себя во дворе поищи.
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30.06.2021 12:25 Ответить
Посеред сцени стоїть кацапське крiсло, позбавлене художнього смаку. На сценi збоку стоїть рояль "Стейнвей", на ньому лежать шпроти. Над ними герб висить нацiональний. На гербi зображено ведмедя. В однiй руцi ведмедя молоток, а в другій - балалайка. Це символiзує працелюбнiсть i незакомплексованiсть тварюки.

© Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
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30.06.2021 11:29 Ответить
це Зе за принципом "зараз або ніколи" робить
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30.06.2021 11:49 Ответить
правильно. первый герб красивее нового.
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30.06.2021 12:40 Ответить
Що то за клоун без піару
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30.06.2021 14:19 Ответить
просто Тризуб - головний, Великий, герб України.. без зайвих рюшечек та візерунків від "дизайнерів", бо зараз ті і "зайця з сердючками" втулять
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30.06.2021 14:33 Ответить
А мне больше всего нравится однотонный серебристый, герб фотка его тут была. А этот похоже на картинку, которую нарисовала пятилетная девочка. Но если "мудрому нариду" нравится....
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30.06.2021 17:35 Ответить
Після усіх рехформ, змін до Конституції і останніх заяв Зеленського, великий герб скоріше мав би виглядати отак...
ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі - Цензор.НЕТ 5350
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30.06.2021 22:41 Ответить
Нахер тот большой герб кому упёрся. У нас уже есть прекрасный и хорошо узнаваемый всеми жовто-блакытный трызуб. Шо они городят?
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01.07.2021 00:13 Ответить
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