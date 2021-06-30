ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе. ФОТО

Во вторник, на сайте Верховной Рады был обнародован текст законопроекта о большом гербе Украины, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что необходимость принятия этого документа обосновывается необходимостью выполнить статью Конституции. Обнародовано также изображение предлагаемого герба, которое является совершенно иным, чем то, которое было признано победителем конкурса, проведенного в прошлом году.

Как пишет "Радіо Свобода", это изображение – один из ряда вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко еще середины 1990-х годов. Другой вариант этого же изображения предлагался к утверждению законопроектом 2001 года, но его резко раскритиковали специалисты-геральдисты и после некоторых внесенных изменений, к рассмотрению документа не дошло.

В 2007 – 2008 годах был проведен третий конкурс (после конкурсов 1991 и 1996-го, когда победитель не был выбран). По его результатам в 2009 году было утверждено как проект снова почти то же самое изображение, с незначительными изменениями, которые и дальше сопровождались критическими замечаниями.

Между тем на фоне еще одного варианта того же изображения в виде гобелена в кабинете президента Украины нередко фотографируется Владимир Зеленский.

Четвертый конкурс осенью 2020 назвал победителем совсем другое изображение, тоже созданное впервые еще в середине 1990-х годов, авторства Алексея Кохана. Его тоже раскритиковали и специалисты, и общественность. Результат этого конкурса, таким образом, был ныне вполне проигнорирован президентом.

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28 июня, в День Конституции Украины, Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение Верховной Рады проект закона о большом Государственном гербе Украины – как неотложный для внеочередного рассмотрения. По его словам, докладывать законопроект во время его рассмотрения на заседании Верховной Рады будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Согласно Конституции, для принятия большого герба необходимы голоса не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 300 депутатов.

Большой герб, рядом с Тризубом, который называется малым гербом, предусмотренный в Конституции с момента ее принятия в 1996 году ее 20-й статьей. Тогда это положение, по воспоминаниям очевидцев, появилось только как компромисс, чтобы влиятельные тогда в Верховной Раде коммунисты согласились на Тризуб в надежде когда-то, может быть, добавить к нему в большом гербе и желаемые для них символы.

В Украине не существовало традиции иметь рядом с просто гербом, или малым гербом, еще и большой или средний, как было в ряде других европейских государств. И сейчас ряд специалистов, среди них сам автор проекта-победителя конкурса 2020 Алексей Кохан или председатель жюри этого конкурса, соавтор изображения Тризуба Анатолий Гречило, прямо заявляют, что большой герб Украины не нужен, и правильным шагом было бы убрать из Конституции упоминание о нем.

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Критики Зеленского заявляют, что такими инициативами, как эта, он создает видимость активной деятельности, чтобы отвлечь внимание от ухудшения, по их словам, социально-экономической ситуации в Украине, с которым, как они говорят, власть Зеленского не способна справиться.