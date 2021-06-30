СБУ помешала контрабандистам вывезти из Украины уникальные ценности, которые датируются I тысячелетием до н.э. ФОТОрепортаж

Группа контрабандистов на Киевщине пыталась отправить около 30 посылок с уникальными культурными ценностями, датируемыми I тысячелетием до н.э. и периодом Киевской Руси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в состав группы входили несколько жителей региона. Злоумышленники выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.

Переправить контрабанду они планировали через сервисы международной почтовой связи.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины, в частности:



- изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси;

- холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта I тысячелетия н.э.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.

Сейчас одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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