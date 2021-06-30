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СБУ помешала контрабандистам вывезти из Украины уникальные ценности, которые датируются I тысячелетием до н.э. ФОТОрепортаж

Группа контрабандистов на Киевщине пыталась отправить около 30 посылок с уникальными культурными ценностями, датируемыми I тысячелетием до н.э. и периодом Киевской Руси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в состав группы входили несколько жителей региона. Злоумышленники выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.

Переправить контрабанду они планировали через сервисы международной почтовой связи.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины, в частности:

- изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси;
- холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта I тысячелетия н.э.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.

Сейчас одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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СБУ помешала контрабандистам вывезти из Украины уникальные ценности, которые датируются I тысячелетием до н.э 01
СБУ помешала контрабандистам вывезти из Украины уникальные ценности, которые датируются I тысячелетием до н.э 02
СБУ помешала контрабандистам вывезти из Украины уникальные ценности, которые датируются I тысячелетием до н.э 03
СБУ помешала контрабандистам вывезти из Украины уникальные ценности, которые датируются I тысячелетием до н.э 04
СБУ помешала контрабандистам вывезти из Украины уникальные ценности, которые датируются I тысячелетием до н.э 05
СБУ помешала контрабандистам вывезти из Украины уникальные ценности, которые датируются I тысячелетием до н.э 06
СБУ помешала контрабандистам вывезти из Украины уникальные ценности, которые датируются I тысячелетием до н.э 07

Автор: 

Киевская область (4149) контрабанда (2409) культура (841) СБУ (19923) антиквариат (87)


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Топ комментарии
+6
а какие кресты могли быть до нашей эры?
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30.06.2021 10:16
+4
чорний коп
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30.06.2021 10:11
+4
Все ценное вывозилось из нашей страны (как колонии ) в москву и питербург, начиная с 17 века. Грустно констатировать, но это все - почти хлам.
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30.06.2021 10:43
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чорний коп
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30.06.2021 10:11 Ответить
СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е - Цензор.НЕТ 9415СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е - Цензор.НЕТ 9440
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30.06.2021 11:07 Ответить
а какие кресты могли быть до нашей эры?
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30.06.2021 10:16 Ответить
ти гадаєш, що першого хреста виготовили сам для того аби розіпяти христоса?
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30.06.2021 10:24 Ответить
он про то, что крест стал крестиком-символом для ношения на пузе после распятия Христа.
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30.06.2021 11:44 Ответить
він про це мовчить
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30.06.2021 12:00 Ответить
Козацьки хрести 1 ст д.е.?
Уламки фібул і ароматниці шмурдякові.
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30.06.2021 10:17 Ответить
Все ценное вывозилось из нашей страны (как колонии ) в москву и питербург, начиная с 17 века. Грустно констатировать, но это все - почти хлам.
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30.06.2021 10:43 Ответить
на любому ринку копачів, монетників/нумізматів ітп. такий металолом продається вільно і серед білого дня ...подекуди під носом у мінтів...
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30.06.2021 10:59 Ответить
Это кому-то нужно?
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30.06.2021 12:34 Ответить
якби у зЕлені було "масло у голові", то краще б міні-стр безкультури ткаченко та його Вошь дь виділили б справедливі кошти на викуп артефактів, що знайдені українцями.. аніж усіх, навіть патріотів, направляти у неправове русло..
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30.06.2021 14:51 Ответить
Все что на фото это антикварный мусор, который в принцепе ничего не стоит. Новость из разряда "наколотить понты" с целью показать свою якобы работу. Везде один обман, жульничество и "развод".
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01.07.2021 07:42 Ответить
 
 