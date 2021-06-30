Начальник райотдела полиции Одесчины подозревается в продаже арестованных автомобилей, - ГБР. ФОТОрепортаж
ГБР сообщило о подозрении начальнику райотдела полиции Одесской области, причастному к схеме продажи арестованных автомобилей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Внедорожник "Range Rover" был изъят во время пересечения украинской границы в связи с пребыванием автомобиля в базе розыска Интерпола как похищенный в Великобритании. Автомобиль передали для дальнейшего хранения в отдел полиции.
Установлено, что позже начальник этого отдела "отдал" гражданину Молдовы этот внедорожник. Иностранец продал автомобиль третьему лицу.
Во время обысков в отделах полиции Одесской области следователи ГБР изъяли вещи и документы, свидетельствующие о систематичности таких злоупотреблений полицейским относительно автомобилей, разыскиваемых Интерполом.
Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением в целях неправомерной выгоды для другого лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Полицейскому грозит до 6 лет лишения свободы.
Следствие продолжается, устанавливается круг причастных лиц, решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
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