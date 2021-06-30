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Начальник райотдела полиции Одесчины подозревается в продаже арестованных автомобилей, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР сообщило о подозрении начальнику райотдела полиции Одесской области, причастному к схеме продажи арестованных автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Внедорожник "Range Rover" был изъят во время пересечения украинской границы в связи с пребыванием автомобиля в базе розыска Интерпола как похищенный в Великобритании. Автомобиль передали для дальнейшего хранения в отдел полиции.

Установлено, что позже начальник этого отдела "отдал" гражданину Молдовы этот внедорожник. Иностранец продал автомобиль третьему лицу.

Во время обысков в отделах полиции Одесской области следователи ГБР изъяли вещи и документы, свидетельствующие о систематичности таких злоупотреблений полицейским относительно автомобилей, разыскиваемых Интерполом.

Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением в целях неправомерной выгоды для другого лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Полицейскому грозит до 6 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, устанавливается круг причастных лиц, решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

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Начальник райотдела полиции Одесчины подозревается в продаже арестованных автомобилей, - ГБР 01
Начальник райотдела полиции Одесчины подозревается в продаже арестованных автомобилей, - ГБР 02
Начальник райотдела полиции Одесчины подозревается в продаже арестованных автомобилей, - ГБР 03

Автор: 

авто (4212) Одесская область (3588) Нацполиция (16490) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+5
Аваков не не а каким он боком к этой истории
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30.06.2021 12:08
+5
Не клевещите на полицейского, он же ж а/м не продал, а просто отдал гр-ну Молдовы. Просто хотел помочь гражданину братской страны. Он ведь не знал, что тот его продаст. В действиях полицейского никакого корыстного умысла не было. Мне кажется его любой Одесский суд оправдает. Здесь не к чему зацепиться...
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30.06.2021 12:19
+3
Выпишут премию и отправят на повышение
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30.06.2021 12:23
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Не тяжкое преступление, вот когда жить мешают - полиция изжила себя, выродки
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30.06.2021 12:05 Ответить
Тю, а кому ще як не йому продавати арештовані тачки?
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30.06.2021 12:08 Ответить
Аваков не не а каким он боком к этой истории
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30.06.2021 12:08 Ответить
Не клевещите на полицейского, он же ж а/м не продал, а просто отдал гр-ну Молдовы. Просто хотел помочь гражданину братской страны. Он ведь не знал, что тот его продаст. В действиях полицейского никакого корыстного умысла не было. Мне кажется его любой Одесский суд оправдает. Здесь не к чему зацепиться...
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30.06.2021 12:19 Ответить
Оправдает, не удивлюсь ещё и жертвой наклепу сделают, это ток судья Черниговского Логвина, очень похоже, что продажная, а поэтому должна сидеть, но в Украине преступников защищают все инстанции, такая страна
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01.07.2021 04:55 Ответить
Выпишут премию и отправят на повышение
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30.06.2021 12:23 Ответить
Похоже так и будет, ещё если папа как например у Бугая Александра назначался самим Януковичем на должности - зелёный свет золотой молодежи мусоров
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01.07.2021 04:56 Ответить
А інші не такі?
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30.06.2021 15:20 Ответить
Схоже, що не краші, як того мене переконували у відділку, адже в інших країнах на їх думку не краще, тому і їм можна. Та й головне народ терпить
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01.07.2021 04:57 Ответить
Хрень какая то. В Великобритании руль с другой стороны стоит.
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30.06.2021 19:25 Ответить
 
 