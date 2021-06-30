Шмыгаль и министры пришли на заседание Кабмина в футболках сборной Украины по футболу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Все министры и глава правительства пришли на заседание Кабинета Министров в футболках сборной Украины по футболу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"Правительство поздравляет сборную Украины по футболу с выходом в 1/4 финала Евро-2020. Это огромный успех команды и тренерского штаба. Такие вещи очень мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за украинскую сборную. Спасибо нашим игрокам! Вперед - к новым победам!" - написал Шмыгаль.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции и впервые вышла в четвертьфинал.

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