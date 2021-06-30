Шмыгаль и министры пришли на заседание Кабмина в футболках сборной Украины по футболу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Все министры и глава правительства пришли на заседание Кабинета Министров в футболках сборной Украины по футболу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в Telegram.
"Правительство поздравляет сборную Украины по футболу с выходом в 1/4 финала Евро-2020. Это огромный успех команды и тренерского штаба. Такие вещи очень мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за украинскую сборную. Спасибо нашим игрокам! Вперед - к новым победам!" - написал Шмыгаль.
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции и впервые вышла в четвертьфинал.
Топ комментарии
+16 18c49ed2
показать весь комментарий30.06.2021 14:05
+11 Vasilij VG
показать весь комментарий30.06.2021 14:07
+11 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий30.06.2021 14:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Квартальный вариант "Денег нет, но вы держитесь" для малоросов.
Зрелища вместо хлеба.