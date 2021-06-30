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Шмыгаль и министры пришли на заседание Кабмина в футболках сборной Украины по футболу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Все министры и глава правительства пришли на заседание Кабинета Министров в футболках сборной Украины по футболу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"Правительство поздравляет сборную Украины по футболу с выходом в 1/4 финала Евро-2020. Это огромный успех команды и тренерского штаба. Такие вещи очень мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за украинскую сборную. Спасибо нашим игрокам! Вперед - к новым победам!" - написал Шмыгаль.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции и впервые вышла в четвертьфинал.

Также смотрите: Гол Довбыка в ворота сборной Швеции стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы. ВИДЕО

Шмыгаль и министры пришли на заседание Кабмина в футболках сборной Украины по футболу 01
Шмыгаль и министры пришли на заседание Кабмина в футболках сборной Украины по футболу 02
Шмыгаль и министры пришли на заседание Кабмина в футболках сборной Украины по футболу 03
Шмыгаль и министры пришли на заседание Кабмина в футболках сборной Украины по футболу 04

Автор: 

Кабмин (14029) сборная по футболу (296) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+16
А вы, как не рядитесь и как не садитесь ... нутро краше не станет.
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30.06.2021 14:05
+11
У клоунов показуха.
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30.06.2021 14:07
+11
цЫрк
Квартальный вариант "Денег нет, но вы держитесь" для малоросов.
Зрелища вместо хлеба.
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30.06.2021 14:09
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А вы, как не рядитесь и как не садитесь ... нутро краше не станет.
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30.06.2021 14:05 Ответить
У клоунов показуха.
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30.06.2021 14:07 Ответить
По видосикам и флешмобам эта власть впереди планеты всей. Вот только работают исключительно на свой карман и карманы своих хозяев, а не на страну.
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30.06.2021 14:08 Ответить
Боюся що ці слуги Бені накупили футболу за бюджетні кошти ще й в тридорого.
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30.06.2021 14:08 Ответить
цЫрк
Квартальный вариант "Денег нет, но вы держитесь" для малоросов.
Зрелища вместо хлеба.
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30.06.2021 14:09 Ответить
могут в футболках, а могут и в косовортках, как зеленский.
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30.06.2021 14:09 Ответить
Лицемеры,ублюдки и , вообще,ряженые презервативы....
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30.06.2021 14:11 Ответить
Видосики....***...А за футболки ОНИ заплатили?
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30.06.2021 14:16 Ответить
Мы за эти футболки заплатили...своими налогами...а эти скоты на них ни копейки не потратили..
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30.06.2021 14:21 Ответить
И что?? Это как то реанимирует упавшую в кому экономику Украины??
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30.06.2021 14:18 Ответить
Эти суки в кандалах ходить должны...
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30.06.2021 14:21 Ответить
У победы много отцов , поражение - всегда сирота.
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30.06.2021 17:14 Ответить
У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота (С)
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30.06.2021 20:24 Ответить
 
 