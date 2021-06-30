"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ. ФОТОрепортаж
Эксперты "Восточной правозащитной группы", работающие в ОРДЛО, провели мониторинг наружной рекламы в оккупированном Луганске. Политтехнологи РФ все настойчивей работают над процессами навязывания тезисов интеграции с РФ в ОРДЛО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.
Анализ наружной рекламы подтверждает данные о начале проекта по объединению НВФ "ЛНР" и "ДНР". Так местное население подготавливают к этому через лозунги о "Едином Донбассе", нарративами о "русском языке" и "едином народе".
Помимо этого, можно наблюдать насколько агрессивная и настойчива подача так называемых "ценностей русского мира". На улицах ОРДЛО можно встретить бигборды, указывающие какую повестку дня формируют для местных жителей – "Единый Донбасс с Россией", празднование "Дня России".
"Эта риторика говорит, что процессы по интеграции ОРДЛО с Россией не только не приостановились, а наоборот – каждый день набирают силу", – говорит Лисянский.
Помимо этого, белорусского активиста и журналиста Романа Протасевича, находящегося сейчас под арестом в Беларуси, в оккупированном Донбассе пытаются подать, как преступника, якобы ранее участвовавшего в боевых действиях. Тем самым в ОРДЛО полностью копируют тезисы российской пропаганды.
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тут прямой призыв зарабатывать НА ДЕТЯХ... на фоне рекламы колбасных изделий и дтсткого труда...
ну а твоё желание украинец спрашивает волшебник у него...
закатай все по периметру бетоном марки 800--- просит украинец...
его аршыном не измерить :
сгореть и нах затонуть,
но прежде -
всем насрать под дверью !
За такое в расиюшку не примут))
можно было хотя бы господствующие высоты вокруг захватить, зе и это просерил
З пустого-порожнього смисли намагаються вичавлювати....
от не дарма наші фани вчора ще одну подібну спробу дезорганізували, красави
что за народ, с кем един - сам с собой? абсолютно бессмысленное высказывание. что, собственно, и не удивительно - кто ясно мыслит, ясно излагает, но ясность мышления - не про этих дебилов.
И козлу ясно, что в обозримом будущем ОРДЛО в Украину на украинских условиях не войдёт. А её вхождение на условиях Путина - нах нужно!
Вы это серьезно? В ОРДЛО тезисы об интеграции с РФ есть нужда навязывать???
Ну вот на кой хрен им дунбасята? "свои" шахты закрыли, потом очень удобно будет венуть.
И снова ДАУНецкий скот будет . верещать про "коромежку" Украины. И КАГ дарагой ринад ильич махмедов памагает даунбасу (ну может сдохнет?)