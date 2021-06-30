"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ. ФОТОрепортаж

Эксперты "Восточной правозащитной группы", работающие в ОРДЛО, провели мониторинг наружной рекламы в оккупированном Луганске. Политтехнологи РФ все настойчивей работают над процессами навязывания тезисов интеграции с РФ в ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

Анализ наружной рекламы подтверждает данные о начале проекта по объединению НВФ "ЛНР" и "ДНР". Так местное население подготавливают к этому через лозунги о "Едином Донбассе", нарративами о "русском языке" и "едином народе".

Помимо этого, можно наблюдать насколько агрессивная и настойчива подача так называемых "ценностей русского мира". На улицах ОРДЛО можно встретить бигборды, указывающие какую повестку дня формируют для местных жителей ­– "Единый Донбасс с Россией", празднование "Дня России".

"Эта риторика говорит, что процессы по интеграции ОРДЛО с Россией не только не приостановились, а наоборот – каждый день набирают силу", – говорит Лисянский.

Помимо этого, белорусского активиста и журналиста Романа Протасевича, находящегося сейчас под арестом в Беларуси, в оккупированном Донбассе пытаются подать, как преступника, якобы ранее участвовавшего в боевых действиях. Тем самым в ОРДЛО полностью копируют тезисы российской пропаганды.

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