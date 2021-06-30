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"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ. ФОТОрепортаж

Эксперты "Восточной правозащитной группы", работающие в ОРДЛО, провели мониторинг наружной рекламы в оккупированном Луганске. Политтехнологи РФ все настойчивей работают над процессами навязывания тезисов интеграции с РФ в ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

Анализ наружной рекламы подтверждает данные о начале проекта по объединению НВФ "ЛНР" и "ДНР". Так местное население подготавливают к этому через лозунги о "Едином Донбассе", нарративами о "русском языке" и "едином народе".

Помимо этого, можно наблюдать насколько агрессивная и настойчива подача так называемых "ценностей русского мира". На улицах ОРДЛО можно встретить бигборды, указывающие какую повестку дня формируют для местных жителей ­– "Единый Донбасс с Россией", празднование "Дня России".

"Эта риторика говорит, что процессы по интеграции ОРДЛО с Россией не только не приостановились, а наоборот – каждый день набирают силу", – говорит Лисянский.

Помимо этого, белорусского активиста и журналиста Романа Протасевича, находящегося сейчас под арестом в Беларуси, в оккупированном Донбассе пытаются подать, как преступника, якобы ранее участвовавшего в боевых действиях. Тем самым в ОРДЛО полностью копируют тезисы российской пропаганды.

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Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 01
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 02
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 03
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 04
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 05
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 06
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 07
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 08
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 09
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 10
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 11
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 12
Протасевич убийца, Наш выбор - Россия, Единый Донбасс с Россией: Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ 13

Автор: 

Луганск (3164) оккупация (10166) пропаганда (3681) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+16
Это уверенность в завтрашнем ДНЕ !!! ахахаха ну то, что ДНО уже завтра, там, по-видимому уже никто не сомневается!)))
"Протасевич убийца", "Наш выборы - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ - Цензор.НЕТ 9501
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30.06.2021 15:29
+15
"Протасевич убийца", "Наш выборы - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ - Цензор.НЕТ 9793
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30.06.2021 15:29
+15
ОДИН ИЗ БИГБОРДОВ ОЧЕНЬ ПОХОЖ
"Протасевич убийца", "Наш выборы - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ - Цензор.НЕТ 4381
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30.06.2021 15:32
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"Протасевич убийца", "Наш выборы - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ - Цензор.НЕТ 9793
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30.06.2021 15:29 Ответить
Совпадение ? Зеленский хочет назначить референдум по отделению стеной этих «республик»! Кто сомневается , что им не управляют из Кремля ? Такого ПРЕЗИДЕНТА -ПРЕДАТЕЛЯ , чтобы отвергал свои территории не существует в целом мире ! ВОТ ЭТО ПОЗОР
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30.06.2021 15:50 Ответить
Малорос зеля отгораживается от оккупированных территорий забором, срассея объединяет две сраковые опухоли на востоке Украины (ранее никогда это не позволяющая) под лозунгом слияния с мордором. Все внимание адекватной мировой общественности приковано к этим заявлениям. А тем временем Бацька, отшлепанный санкциями, просится в состав срассеи и происходит повод тупину провести очередной референдум по присоединению Минской области. И в ходе этого референдума как бы между прочим ввести пожизненное царствование себе с передачей престола по наследству.
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30.06.2021 16:08 Ответить
епта.. они что - детей на колбасу пускают, или - на органы... "ищите богатство В ДЕТЯХ!" ???
тут прямой призыв зарабатывать НА ДЕТЯХ... на фоне рекламы колбасных изделий и дтсткого труда...

"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 330 "Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 6236
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30.06.2021 16:47 Ответить
"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 2893
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30.06.2021 17:14 Ответить
Это уверенность в завтрашнем ДНЕ !!! ахахаха ну то, что ДНО уже завтра, там, по-видимому уже никто не сомневается!)))
"Протасевич убийца", "Наш выборы - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ - Цензор.НЕТ 9501
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30.06.2021 15:29 Ответить
НАШ ПУТЬ В ГОВНЕ.. ЛНР..... хочется применить сюжет из анекдота
ну а твоё желание украинец спрашивает волшебник у него...
закатай все по периметру бетоном марки 800--- просит украинец...
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30.06.2021 15:40 Ответить
Всю уверенность выражает столб, вернее его состояние, на фоне плаката
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30.06.2021 19:36 Ответить
Вот и славненько! Хватит кормить нахлебников из евросоюза!
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30.06.2021 15:29 Ответить
в какцапии - "асобый путь",
его аршыном не измерить :
сгореть и нах затонуть,
но прежде -
всем насрать под дверью !
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30.06.2021 15:30 Ответить
какая-то гребаная Северная Корея. Фу, мерзость!
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30.06.2021 15:31 Ответить
здоровий образ жизни - це про даубас ! я перших наркоманів в дитинстві побачив, коли з Макіївки картоплю в нашому селі закуповували ...
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30.06.2021 15:31 Ответить
під видом заготівлі картоплі , заготовлювали мак .
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30.06.2021 15:57 Ответить
зп 100 баксов. поздравляю
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30.06.2021 15:31 Ответить
ОДИН ИЗ БИГБОРДОВ ОЧЕНЬ ПОХОЖ
"Протасевич убийца", "Наш выборы - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готовит жителей к интеграции в РФ - Цензор.НЕТ 4381
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30.06.2021 15:32 Ответить
одна кисть !
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30.06.2021 17:51 Ответить
Потом и билборды можно спилить на металлолом м можно будет сваливать. А тупой лугандонский плебс? Да и хрен бы с ним.
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30.06.2021 15:33 Ответить
А на плакате "Наш выбор - россия", контуры рассиюшки без крыма нарисовали)))

За такое в расиюшку не примут))
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30.06.2021 15:33 Ответить
шо не услышали заигрывания бубочки?
можно было хотя бы господствующие высоты вокруг захватить, зе и это просерил
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30.06.2021 15:35 Ответить
Лугандяо и Донбасяо...
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30.06.2021 15:35 Ответить
уже давно не удивляют эти скаленовстанческие вопли...знать вас не хотим, быдло совковое...
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30.06.2021 15:38 Ответить
Пропагандонять ....
З пустого-порожнього смисли намагаються вичавлювати....
от не дарма наші фани вчора ще одну подібну спробу дезорганізували, красави
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30.06.2021 15:43 Ответить
это им зе собрался давать особый статус и освобождение от налогов?
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30.06.2021 15:44 Ответить
"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 393
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30.06.2021 15:44 Ответить
Какое гадкое место ОРДЛО! Как Украина терпела 30 лет это донецкое логово кацапонаркоманов и алкашей?
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30.06.2021 15:51 Ответить
а мне понравился данный борд. лучшей причины закрыть дыру в заборе сложно и придумать. если лугандонцам так не нравится Украина, то давайте закроем все кп на линии разграничения и перестанем платить им пенсии. пускай вспоминают евро-2012 в донецке - как страшный сон.
"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 9722
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30.06.2021 15:52 Ответить
Наглухо ізолювати окуповані території. Провести нові кордони і закрити їх для кацапів на три покоління. І будувати власну мілітаризовану державу. Кацапам висунути позов за 20% території України і залишити під санкціями. 30-ти кілометрову зону вздовж кацапсько-білоруського кордону вважати в воєнному стані і знищувати все живе що з-за поребрика заблукає. За сім років кацапи перетворили ці території в пустелю. Просто вбили землю, надра і заклали міну під розвиток України "обдовбавши" пропагандою даунбасько-кримське бидло і хочуть оце все гівно всучити України для її загибелі. Так ось їм фуй в свиняче рило! Н6е траба їх "звільняти! - хай здохнуть в ********** і разом з ним!
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30.06.2021 15:54 Ответить
... і не забувайте - відмова від деградованого Криму і вбитого в хлам Донбасу відразу відкриває Україні прямий шлях до всіх європейських структур та НАТО. А це означає розвиток, добробуит і безпеку. І хай увесь ********* сказиться від щастя відчувати себе царем помийок та смітників!
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30.06.2021 16:00 Ответить
Крим -- це Україна. Крим -- це Азовське і Чорне море. Крим -- це наші люди, кримські татари. Хто проти Криму, той проти України, як морської держави.
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30.06.2021 20:09 Ответить
Не перебільшуйте. Кравчук в 90-ті продав флот України і залишив кацапську базу в Севастополі... Ми вже 30 років не морська держава і лише маємо наливайки на узбережжі...
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01.07.2021 00:32 Ответить
"Наш выбор - Россия", но за пенсией ездим в Украину.
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30.06.2021 15:59 Ответить
І я б їздив до кацапів за пенсією якби мені там давали. І ще й вважав би своїм обовязком зробити кацапію біднішою обмінявши рублі на долари і витративши їх в Україні. Ми самі винні що годуємо власних катів та вбивць...
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01.07.2021 00:36 Ответить
про богатство это они правильно-там его не найти, оно уже вывезено и припрятано , а дончанам сосать
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30.06.2021 16:04 Ответить
"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 1521

что за народ, с кем един - сам с собой? абсолютно бессмысленное высказывание. что, собственно, и не удивительно - кто ясно мыслит, ясно излагает, но ясность мышления - не про этих дебилов. "Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 8365
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30.06.2021 16:08 Ответить
****, до слез!
"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 5351
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30.06.2021 16:10 Ответить
Ну и к чему все эти вскрики?
И козлу ясно, что в обозримом будущем ОРДЛО в Украину на украинских условиях не войдёт. А её вхождение на условиях Путина - нах нужно!
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30.06.2021 16:13 Ответить
Тогда ждите , как клоун предлагал договориться по-середине ! Аппетит приходит во время еды и ***** возжелает Одессу , Николаев , Херсон , Запорожье
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30.06.2021 16:26 Ответить
Він давно "возжелал".
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30.06.2021 20:12 Ответить
"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 7858
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30.06.2021 16:27 Ответить
Кива позировал?
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30.06.2021 16:47 Ответить
..отморозки лагерные..по жизни..
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30.06.2021 16:34 Ответить
страна кривых зеркал
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30.06.2021 16:41 Ответить
Политтехнологи РФ все настойчивей работают над процессами навязывания тезисов интеграции с РФ в ОРДЛО.Источник: https://censor.net/ru/p3274282

Вы это серьезно? В ОРДЛО тезисы об интеграции с РФ есть нужда навязывать???
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30.06.2021 18:54 Ответить
"Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ - Цензор.НЕТ 8663
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30.06.2021 21:32 Ответить
"Любила" жаба гадюку. Ну какая в опу любовь? Ну не люит ******** даунбас - них своих ублюдков хвтает и это не сичтая "элитных" с чечни. на кадыркиных псов и собоенно на кадырова и его родню тратится сотни милионов.
Ну вот на кой хрен им дунбасята? "свои" шахты закрыли, потом очень удобно будет венуть.

И снова ДАУНецкий скот будет . верещать про "коромежку" Украины. И КАГ дарагой ринад ильич махмедов памагает даунбасу (ну может сдохнет?)
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30.06.2021 22:05 Ответить
 
 