Стрельбу в Харькове, в результате которой ранен активист Нацкорпуса Мошенский, квалифицировали как покушение на убийство. ФОТО

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы на ул. Джерельной, в результате которой был ранен представитель Нацкорпуса Артем Мошенский.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в среду утром в Харькове на ул. Джерельной произошла стрельба, в результате которой неизвестный ранил 31-летнего мужчину в область шеи. Раненого мужчину доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Пострадавшим оказался представитель Нацкорпуса Артем Мошенский.

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