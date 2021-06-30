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Стрельбу в Харькове, в результате которой ранен активист Нацкорпуса Мошенский, квалифицировали как покушение на убийство. ФОТО

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы на ул. Джерельной, в результате которой был ранен представитель Нацкорпуса Артем Мошенский.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в среду утром в Харькове на ул. Джерельной произошла стрельба, в результате которой неизвестный ранил 31-летнего мужчину в область шеи. Раненого мужчину доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Пострадавшим оказался представитель Нацкорпуса Артем Мошенский.

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Стрельбу в Харькове, в результате которой ранен активист Нацкорпуса Мошенский, квалифицировали как покушение на убийство 01
Стрельбу в Харькове, в результате которой ранен активист Нацкорпуса Мошенский, квалифицировали как покушение на убийство 02

Автор: 

покушение (1040) Нацполиция (16492) стрельба (3256) Харьков (7515) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+11
"Спочатку було слово". Українська влада дуже лояльно ставиться до носіїв руцького мира в інформаційному просторі. Ось і маємо результат, почалося реальне полювання на людей, які дотримуються державницької ідеології.
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30.06.2021 16:01
+9
Стрілянину в Харкові, у якій поранено активіста Нацкорпусу Мошенського, кваліфікували як замах на вбивство - Цензор.НЕТ 4568
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30.06.2021 16:19
+8
нацкорпус это петушня продажная, хоть в харькове, хоть в киеве.
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30.06.2021 16:26
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"Спочатку було слово". Українська влада дуже лояльно ставиться до носіїв руцького мира в інформаційному просторі. Ось і маємо результат, почалося реальне полювання на людей, які дотримуються державницької ідеології.
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30.06.2021 16:01 Ответить
Зато футболистов поздравили видосиками и футболочками на заседании КМ!
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30.06.2021 16:09 Ответить
Стрілянину в Харкові, у якій поранено активіста Нацкорпусу Мошенського, кваліфікували як замах на вбивство - Цензор.НЕТ 4568
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30.06.2021 16:19 Ответить
подивитись на якому авто Їздить людина з державницькою ідеологією і починають мучити сумніви,а чи за державу і народ вона страждає так тяжко?
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30.06.2021 16:20 Ответить
На якому авто мусить їздити людина із «державницькою ідеологією»? 🤔
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30.06.2021 16:54 Ответить
Двом кацапським тролям дуже сподобався цей комент)
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30.06.2021 16:55 Ответить
Людина із державницькою ідеологією мусить їздити згідно з кольоровою диференціацією. Продажні чиновники, судді та прокурори на чорних величезних позашляховиках, носії державницької ідеології - на білих величезних позашляховиках.
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30.06.2021 17:21 Ответить
Ти ідіот?
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30.06.2021 17:24 Ответить
нацкорпус это петушня продажная, хоть в харькове, хоть в киеве.
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30.06.2021 16:26 Ответить
О какой ты "грозныЙ"
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30.06.2021 22:57 Ответить
чмошник не прчься за ником - иди скажи им в лицо. быдлота ватная.
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30.06.2021 22:58 Ответить
полупокер, ты чего расхрюкался! кому им, стаду петухов, или опущенному в сизо? так сам он не придет, бздливое по жизни, 6 штук охраны. это он только в студиях пальцы гнет.
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01.07.2021 11:07 Ответить
номерной знак на машине отличный- дата основания Харькова)
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30.06.2021 16:42 Ответить
Страна вечного цирка,титушка подстрелил титушку.
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30.06.2021 16:44 Ответить
Изговняли себя по полной эти нацженовские «патриоты». Выступают продажными шестерками в руках «правильных» кукловодов.
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30.06.2021 17:08 Ответить
Ушлепки из нацкорпуса слоняются по улицам наших городов как платная титушня. Ведь всего год назад именно эти псевдопатриоты забивали битами харьковчанина Никиту Роженорко - выжил тот чудом! Так что сочувствия к таким персонажам нет! Что посеешь - то и пожнешь)))
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30.06.2021 18:07 Ответить
Тільки ти забув сказати, що Нікіта Роженко, це українофоб із партії шарія, і якщо б він не був українофобом, йому б не рознесли мордашку битами
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30.06.2021 21:20 Ответить
Ушлепки из нацкорпуса слоняются по улицам наших городов как платная титушня. Ведь всего год назад именно эти псевдопатриоты забивали битами харьковчанина Никиту Роженко - выжил тот чудом! Так что сочувствия к таким персонажам нет! Что посеешь - то и пожнешь)))
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30.06.2021 18:11 Ответить
так а что же ты родной за ником обвиняешь? ты выйди и скажи как мужик ИМ в лицо . не можешь - засунь язык в опу и не булькай
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30.06.2021 22:59 Ответить
Тут і думати особливо нічого, Добкін замовляє переслідування націоналістів, які заважають йому вести виборчу кампанію.
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30.06.2021 21:17 Ответить
 
 