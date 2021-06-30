В результате ДТП на Ривненщине погибли два студента-иностранца, - полиция. ФОТОрепортаж

На Ривненщине легковушка столкнулась с грузовиком. Погибли два студента-иностранца.

Об этом в Facebook сообщает полиция Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение о столкновении грузовика и легкового автомобиля возле села Сытное Дубенского районе.

Правоохранители предварительно установили, что 23-летний водитель "Тoyota Corolla" на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "DAF".

В салоне легковушки находились пятеро иностранцев, студенты высших учебных заведений Украины: 25-летний пассажир погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на реанимационные меры, спасти не удалось - он скончался в больнице. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами разной степени.

Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.

В рамках досудебного расследования, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, по части 3 статьи 286 УК Украины следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства ДТП.

У водителей отобраны образцы крови. По результатам осмотра на алкотестере они были трезвые.

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