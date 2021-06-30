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Новости Фото ДТП
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В результате ДТП на Ривненщине погибли два студента-иностранца, - полиция. ФОТОрепортаж

На Ривненщине легковушка столкнулась с грузовиком. Погибли два студента-иностранца.

Об этом в Facebook сообщает полиция Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение о столкновении грузовика и легкового автомобиля возле села Сытное Дубенского районе.

Правоохранители предварительно установили, что 23-летний водитель "Тoyota Corolla" на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "DAF".

В салоне легковушки находились пятеро иностранцев, студенты высших учебных заведений Украины: 25-летний пассажир погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на реанимационные меры, спасти не удалось - он скончался в больнице. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами разной степени.

Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.

В рамках досудебного расследования, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, по части 3 статьи 286 УК Украины следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства ДТП.

У водителей отобраны образцы крови. По результатам осмотра на алкотестере они были трезвые.

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В результате ДТП на Ривненщине погибли два студента-иностранца, - полиция 01
В результате ДТП на Ривненщине погибли два студента-иностранца, - полиция 02
В результате ДТП на Ривненщине погибли два студента-иностранца, - полиция 03
В результате ДТП на Ривненщине погибли два студента-иностранца, - полиция 04

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ДТП (7678) иностранец (492) смерть (9230) студенты (669) Ровенская область (1237)


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DAF він і в Африці DAF
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30.06.2021 17:38 Ответить
Иностранцы они такие - горячие дети гор!
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30.06.2021 17:43 Ответить
Знову іностранні іностранці...
Якщо з-за порєбріка, - то земля їм стєкловатой.
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30.06.2021 18:38 Ответить
Индусы?
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30.06.2021 18:54 Ответить
Авто наверняка бляха. У нас в Харькове полно этих понаехавших студиков (многие за деньги купили), ездят на бляхах как им хочется нарушая элементарные правила. Полный беспредел. Сбили насмерть уже наверное больше десятка человек.
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30.06.2021 20:32 Ответить
Всё таки наркотики помогают естественому отбору.
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01.07.2021 02:19 Ответить
 
 