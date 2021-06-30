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Десять раненых и больных военнослужащих эвакуированы санавиацией в Киев, - Медсилы ВСУ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 июня, из Днепра в Киев проведена плановая медицинская эвакуация раненых и больных военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медсил ВСУ.

Десять раненых и больных военнослужащих эвакуированы санавиацией в Киев, - Медсилы ВСУ 01

Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА"  трое раненых, четверо больных и трое травимрованных военнослужащих прибыли на военную площадку аэропорта "Борисполь", а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.

Десять раненых и больных военнослужащих эвакуированы санавиацией в Киев, - Медсилы ВСУ 02

Десять раненых и больных военнослужащих эвакуированы санавиацией в Киев, - Медсилы ВСУ 03

Военнослужащие проходили лечение в Днепре где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения. 

Десять раненых и больных военнослужащих эвакуированы санавиацией в Киев, - Медсилы ВСУ 04
Десять раненых и больных военнослужащих эвакуированы санавиацией в Киев, - Медсилы ВСУ 05

Сейчас воины размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. По словам военных медиков состояние здоровья пациентов стабильное.

Десять раненых и больных военнослужащих эвакуированы санавиацией в Киев, - Медсилы ВСУ 06
Десять раненых и больных военнослужащих эвакуированы санавиацией в Киев, - Медсилы ВСУ 07

Отмечается, что в настоящее время военнослужащие обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

Автор: 

Киев (25577) ранение (3388) эвакуация (2081) военнослужащие (6153) операция Объединенных сил (6766)


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Выздоравливайте ребята!
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30.06.2021 20:13 Ответить
Одужання хлопцям…..
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30.06.2021 20:22 Ответить
Одужуйте, рідненькі.
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30.06.2021 20:30 Ответить
здоровья,дети!!
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30.06.2021 20:44 Ответить
 
 