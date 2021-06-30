Десять раненых и больных военнослужащих эвакуированы санавиацией в Киев, - Медсилы ВСУ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 июня, из Днепра в Киев проведена плановая медицинская эвакуация раненых и больных военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медсил ВСУ.

Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА" трое раненых, четверо больных и трое травимрованных военнослужащих прибыли на военную площадку аэропорта "Борисполь", а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.

Военнослужащие проходили лечение в Днепре где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.





Сейчас воины размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. По словам военных медиков состояние здоровья пациентов стабильное.





Отмечается, что в настоящее время военнослужащие обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.