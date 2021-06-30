Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе. ФОТОрепортаж

Миссия Украины в ОБСЕ продемонстрировала странам-участницам факты применения на прошлой неделе российскими оккупационными войсками тяжелого вооружения, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

Как передает корреспондент Укринформа, это состоялось во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 30 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение прошлой недели 21-27 июня позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 102 раза с активным применением запрещенного минскими договоренностями вооружение вблизи 18 жилых районов. В результате этих актов вооруженной агрессии России один украинский военный погиб, еще двое получили ранения", - заявили в украинской делегации.

Самые грубые случаи нарушения перемирия вооруженными формированиями РФ с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения были продемонстрированы с использованием карт-схем.

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Так, 23 июня утром украинские позиции в районе н.п. Пивденное обстреляли из жилого района возле шахты имени Гагарина у оккупированной Горловки. Обстрел, который продолжался 25 минут, велся из 120-мм миномета.

23 июня вечером российские вооруженные формирования также осуществили обстрел южной окраины Авдеевки, огонь из 120-мм миномета велся из района временно оккупированной Яковлевки. В результате обстрела поврежден, в частности, частный жилой дом. Кроме того, позиции ВСУ вблизи Авдеевки обстреляли из 82-и 120-мм минометов с направления Ясиноватой и Каштанового.

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24 июня гражданская инфраструктура в мирной Марьинке подверглась обстрелу из 100-мм противотанковых пушек МТ-12. Оккупанты выпустили 24 снаряда из жилого района возле шахты Трудовская на окраине Донецка. В результате обстрела повреждена школа в Марьинке и прилегающая территория.

Позиции ВСУ вблизи Новотошковского обстреляли из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Обстрел производился с направления н.п. Донецкий, где ранее было зафиксировано ведение инженерных работ на позициях оккупантов.

"Под обстрел также попал автомобиль наблюдательной группы "Новотошковское" Украинской стороны Специального центра по контролю и координации. Он произошел в то время, когда на месте присутствовал персонал Международного комитета Красного Креста, который был вынужден покинуть территорию. Российские вооруженные формирования прибегли к такому безответственному поведению, несмотря на ранее согласованные гарантии безопасности ", - заявили в украинской миссии.

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26 июня оккупанты совершили обстрел Красногоровки, нанеся повреждения гражданской инфраструктуре. Обстрел велся из района временно оккупированной Старомихайловки с применением 122-мм артиллерийских систем, 120-мм минометов и станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

"Такие действия ставят под угрозу жизни гражданских лиц и направлены на эскалацию ситуации вдоль линии соприкосновения. Они сопровождаются дезинформационной кампанией, которая предусматривает распространение лживых нарративов о так называемом агрессивном поведении Украины. Оккупанты явно пытаются спровоцировать украинских защитников на огонь, чтобы обвинить потом украинскую сторону в якобы нарушении режима прекращения огня", - заявили в миссии Украины при ОБСЕ.

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