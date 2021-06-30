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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе. ФОТОрепортаж

Миссия Украины в ОБСЕ продемонстрировала странам-участницам факты применения на прошлой неделе российскими оккупационными войсками тяжелого вооружения, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

Как передает корреспондент Укринформа, это состоялось во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 30 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение прошлой недели 21-27 июня позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 102 раза с активным применением запрещенного минскими договоренностями вооружение вблизи 18 жилых районов. В результате этих актов вооруженной агрессии России один украинский военный погиб, еще двое получили ранения", - заявили в украинской делегации.

Самые грубые случаи нарушения перемирия вооруженными формированиями РФ с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения были продемонстрированы с использованием карт-схем.

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Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе 01

Так, 23 июня утром украинские позиции в районе н.п. Пивденное обстреляли из жилого района возле шахты имени Гагарина у оккупированной Горловки. Обстрел, который продолжался 25 минут, велся из 120-мм миномета.

23 июня вечером российские вооруженные формирования также осуществили обстрел южной окраины Авдеевки, огонь из 120-мм миномета велся из района временно оккупированной Яковлевки. В результате обстрела поврежден, в частности, частный жилой дом. Кроме того, позиции ВСУ вблизи Авдеевки обстреляли из 82-и 120-мм минометов с направления Ясиноватой и Каштанового.

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Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе 02

24 июня гражданская инфраструктура в мирной Марьинке подверглась обстрелу из 100-мм противотанковых пушек МТ-12. Оккупанты выпустили 24 снаряда из жилого района возле шахты Трудовская на окраине Донецка. В результате обстрела повреждена школа в Марьинке и прилегающая территория.

Позиции ВСУ вблизи Новотошковского обстреляли из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Обстрел производился с направления н.п. Донецкий, где ранее было зафиксировано ведение инженерных работ на позициях оккупантов.

Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе 03

"Под обстрел также попал автомобиль наблюдательной группы "Новотошковское" Украинской стороны Специального центра по контролю и координации. Он произошел в то время, когда на месте присутствовал персонал Международного комитета Красного Креста, который был вынужден покинуть территорию. Российские вооруженные формирования прибегли к такому безответственному поведению, несмотря на ранее согласованные гарантии безопасности ", - заявили в украинской миссии.

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Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе 04

26 июня оккупанты совершили обстрел Красногоровки, нанеся повреждения гражданской инфраструктуре. Обстрел велся из района временно оккупированной Старомихайловки с применением 122-мм артиллерийских систем, 120-мм минометов и станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

"Такие действия ставят под угрозу жизни гражданских лиц и направлены на эскалацию ситуации вдоль линии соприкосновения. Они сопровождаются дезинформационной кампанией, которая предусматривает распространение лживых нарративов о так называемом агрессивном поведении Украины. Оккупанты явно пытаются спровоцировать украинских защитников на огонь, чтобы обвинить потом украинскую сторону в якобы нарушении режима прекращения огня", - заявили в миссии Украины при ОБСЕ.

Читайте: Около 100 противотанковых мин обнаружены возле оккупированной Веселогоровки, - СЦКК

Автор: 

ОБСЕ (4880) обстрел (27351) россия (95671) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе - Цензор.НЕТ 5727
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30.06.2021 21:41
+5
"Украина показала в ОБСЕ"(с) , - а ОБСЕ тут же "прозрело" и сказало московитам:"ну-ну-ну, так нельзя. мы глубоко обеспокоены.."
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30.06.2021 21:50
+3
Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе - Цензор.НЕТ 5874
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30.06.2021 21:43
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Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе - Цензор.НЕТ 5727
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30.06.2021 21:41 Ответить
Объём Байкала - 23615 кубических километра
Объём всех людей в мире - 575000 кубических километра
ИМХО шото с математикой у аффтара )))

Другой момент, что жители Запоребрика имеют объём 10800 кубических километра. Т.е. их всех можно уложить в Байкал, а избыток воды направить, к примеру, в Крым )
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30.06.2021 23:38 Ответить
То мало кого цікавить. За 5 років набридли.
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30.06.2021 21:43 Ответить
Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе - Цензор.НЕТ 5874
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30.06.2021 21:43 Ответить
Самовольничают. Зеледент сказал гром, значит фото молний надо было показывать.
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30.06.2021 21:46 Ответить
"Украина показала в ОБСЕ"(с) , - а ОБСЕ тут же "прозрело" и сказало московитам:"ну-ну-ну, так нельзя. мы глубоко обеспокоены.."
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30.06.2021 21:50 Ответить
Украина показала в ОБСЕ, как российские оккупанты применяют тяжелое вооружение на Донбассе - Цензор.НЕТ 3351
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30.06.2021 21:53 Ответить
Адін народ ?
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30.06.2021 21:57 Ответить
чаще надо это показывать и доказывать... не молчать!
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30.06.2021 22:16 Ответить
кацапопринуждение к "единству"....
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30.06.2021 22:20 Ответить
Честно говоря, РФ похрен на все эти отчеты и доказательства. Если кто еще до сих пор этого не понял. У них оф позиция "Нас там нету". Даже если бы они потопили британский корабль, им и на это было бы похрен, немного другая позиция просто была бы.
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30.06.2021 23:12 Ответить
 
 