Украинские морпехи на Sea Breeze поделились боевым опытом по тактической медицине. ФОТОрепортаж

Инструкторы по тактической медицины Украинской морской пехоты в рамках учений Sea Breeze провели занятия с военнослужащими вооруженных сил Грузии, Молдовы и морскими пехотинцами США.

В этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские военные медики показали, как оказывать первую домедицинскую помощь при ведении боевых действий и эвакуировать раненого с поля боя.

По словам руководителя занятий, исполняющего обязанности начальника медицинской службы Командование морской пехоты подполковника медицинской службы Сергея Толкачева, такие занятия показывают реальный боевой опыт, полученный в районе проведения АТО/ООС. Благодаря профессионализму наших медиков удалось спасти не одну жизнь. Именно поэтому занятия вызвали большой интерес у зарубежных участников учений.

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У всех инструкторов, которые проводили занятия, есть сертификаты подготовки по стандартам НАТО.









