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Украинские морпехи на Sea Breeze поделились боевым опытом по тактической медицине. ФОТОрепортаж

Инструкторы по тактической медицины Украинской морской пехоты в рамках учений Sea Breeze провели занятия с военнослужащими вооруженных сил Грузии, Молдовы и морскими пехотинцами США.

В этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские военные медики показали, как оказывать первую домедицинскую помощь при ведении боевых действий и эвакуировать раненого с поля боя.

По словам руководителя занятий, исполняющего обязанности начальника медицинской службы Командование морской пехоты подполковника медицинской службы Сергея Толкачева, такие занятия показывают реальный боевой опыт, полученный в районе проведения АТО/ООС. Благодаря профессионализму наших медиков удалось спасти не одну жизнь. Именно поэтому занятия вызвали большой интерес у зарубежных участников учений.

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У всех инструкторов, которые проводили занятия, есть сертификаты подготовки по стандартам НАТО.

Украинские морпехи на Sea Breeze поделились боевым опытом по тактической медицине 01
Украинские морпехи на Sea Breeze поделились боевым опытом по тактической медицине 02
Украинские морпехи на Sea Breeze поделились боевым опытом по тактической медицине 03
Украинские морпехи на Sea Breeze поделились боевым опытом по тактической медицине 04
Украинские морпехи на Sea Breeze поделились боевым опытом по тактической медицине 05

Автор: 

Минобороны (9363) Си-Бриз (145) военные учения (3459)


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Українські морпіхи на Sea Breeze поділилися бойовим досвідом з тактичної медицини - Цензор.НЕТ 2675
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01.07.2021 00:22 Ответить
 
 