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Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев из окрестностей шахты "Бутовка" запустили в сторону оккупированного Донецка флаг Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 01

Проведенное мероприятие является напоминанием для российских оккупантов, что украинский флаг будет поднят над украинским Донецком, ведь оккупация является не вечной и за все преступления придется отвечать.

Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 02
Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 03
Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны - и на востоке, и в Крыму, - Зеленский

Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 06

Для местного населения, которое временно оторвано врагом от нашей страны, сине-желтый флаг является приветствием по случаю 25-й годовщины провозглашения Конституции Украины и 7-й годовщины освобождения от российских оккупантов украинских городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Также наш флаг является напоминанием, что о них помнят и не забывают.

Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 06
Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 07
Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 08

Также читайте: "Чекаємо на вас вдома": под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 09
Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины 10

Автор: 

Донецьк (6322) флаг (937) Донбасс (26956) 72 отдельная механизированная бригада (240) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины - Цензор.НЕТ 197
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01.07.2021 00:22
+2
А скільки жовто-блакитних кульок потрібно для підняття в повітря заряду з РПГ?
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01.07.2021 00:46
+1
Задача для школи з фізики.
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01.07.2021 01:00
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Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины - Цензор.НЕТ 197
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01.07.2021 00:22 Ответить
Щоб ти не впізнала.
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01.07.2021 00:34 Ответить
А скільки жовто-блакитних кульок потрібно для підняття в повітря заряду з РПГ?
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01.07.2021 00:46 Ответить
Задача для школи з фізики.
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01.07.2021 01:00 Ответить
А скiльки зарядiв потрiбно "перемiстити" до лугандону?
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01.07.2021 11:38 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.07.2021 11:35 Ответить
 
 