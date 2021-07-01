Бойцы 72-й ОМБр запустили в сторону оккупированного Донецка огромный флаг Украины. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев из окрестностей шахты "Бутовка" запустили в сторону оккупированного Донецка флаг Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Проведенное мероприятие является напоминанием для российских оккупантов, что украинский флаг будет поднят над украинским Донецком, ведь оккупация является не вечной и за все преступления придется отвечать.







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Для местного населения, которое временно оторвано врагом от нашей страны, сине-желтый флаг является приветствием по случаю 25-й годовщины провозглашения Конституции Украины и 7-й годовщины освобождения от российских оккупантов украинских городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Также наш флаг является напоминанием, что о них помнят и не забывают.







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