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"Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов". ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин - х#йло!" - украинские фанаты поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Швеция на стадионе в Глазго. ВИДЕО

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 02

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченко: План, который мы выбрали, сработал

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 04

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 05

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 06

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 07

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избили, порвали футболку и отобрали триколор: во время матча Швеция-Украина на трибуны украинских фанов пришел мужчина с флагом РФ и в шапке-ушанке. ВИДЕО

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 09

Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов. ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 10

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Автор: 

путин владимир (31325) сборная по футболу (296) фотожаба (14427) футбол (3586) Янукович Виктор (30789) Евро-2020 (105) Шевченко Андрей футболист (47)


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Топ комментарии
+46
"Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов". ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5182

...
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01.07.2021 08:50
+37
"Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов". ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5287
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01.07.2021 08:48
+32
Насчет "косоворотки" огонь)))
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01.07.2021 08:48
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Насчет "косоворотки" огонь)))
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01.07.2021 08:48 Ответить
Там в ней должен был быть преЗЕдент.
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01.07.2021 08:50 Ответить
"Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов". ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5287
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01.07.2021 08:48 Ответить
"Сине-желтые русофобы обыграли других сине-желтых русофобов". ФОТОжаберы о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5182

...
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01.07.2021 08:50 Ответить
то косиворотка ... розстібнулась
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01.07.2021 14:28 Ответить
Спасибо шведам за дважды победу.
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01.07.2021 08:53 Ответить
Мосейчук , с г+г то же не плохо по Подхалимажу , аж Противно.Одна в ОП уже перестаралась , - Выдатной деятель Современности.
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01.07.2021 08:58 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/f/d/c/4/fdc4067a0f5a79ac0bf3b82bef36c9fc/original.jpg Это как Гражданская война в угольном бассейне по московски, при оккупации Крыма и захвата большого водного пространства Азовского и Чёрного морей.
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01.07.2021 09:09 Ответить
Русофобия с особой циничностью.
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01.07.2021 09:25 Ответить
"Volvo" - русофобская марка для унижения московитского автопрома.
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01.07.2021 09:24 Ответить
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 159
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01.07.2021 10:18 Ответить
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3505
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01.07.2021 10:19 Ответить
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3509
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01.07.2021 10:19 Ответить
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3027
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01.07.2021 10:20 Ответить
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9940
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01.07.2021 10:21 Ответить
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6017
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01.07.2021 10:22 Ответить
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1371
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01.07.2021 10:23 Ответить
Тема з ліфчиком до кінця не розкрита!
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01.07.2021 11:30 Ответить
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6221
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01.07.2021 11:39 Ответить
"Синьо-жовті русофоби обіграли інших синьо-жовтих русофобів". ФОТОжабери про перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7686
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01.07.2021 11:39 Ответить
⁠Думаю Україні потрібно зіграти в автобус, а в атаках використовувати тактику кутового (при атаці іти на фланг і старатись як най більше заробити кутових, при кутових використовувати велику кількість гравців. І ще постаратись заробити штрафний для Малиновського.
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01.07.2021 23:20 Ответить
 
 