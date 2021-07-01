Стартовал новый этап строительства обходной дороги в Днепре. ФОТОрепортаж

Новый этап строительства Южного обхода города Днепр стартовал. На участке начата укладка слоев дорожного покрытия двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицей Аэропортовской

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице программы "Большая стройка" в Facebook.

"Новая объездная дорога будет иметь протяженность 7 км и решит проблему транспортной нагрузки на уличную сеть города, направив транзитный транспорт на правый берег Днепра в обход городской застройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обходная дорога станет частью трассы М-30 Стрый-Изварино, которая соединит западные области Украины с восточными.

Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" работы продолжаются одновременно на 4 участках: там работают 200 специалистов и 75 единиц спецтехники. Работы планируют завершить осенью 2021 года.

В ближайшее время на участке км 0+000 - км 1+800 начнется комплекс работ по укреплению входного и выходного русла водопропускных труб и укрепления откосов. На отрезке км 3+700 - км 4+200 начнется устройство слоев дорожного основания. На участке от границы города до ул. Мильмана завершаются работы по устройству коллектора и земляного полотна и песка с последующим армированием геосинтетическим материалом. После этого начнутся работы по устройству ливневой канализации.

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В то же время, специалисты "Автомагистраль-Юг" строят двухуровневую транспортную развязку длиной 45 м и шириной 22 м на пересечении с улицей Аэропортовской.

"Эта часть проекта является крайне важной, ведь позволит полноценно соединить все участки 7-километровой объездной дороги, обеспечив комфорт и безопасность транспортного движения при пересечении новой трассы с магистральной улицей города", - говорится в сообщении.

На транспортной развязке продолжается строительство путепровода: мостостроители завершают устройство сборно-монолитных устоев и вскоре планируют начать монтаж балок пролетного строения. Дорожно-строительные бригады проводят устройства усиленного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. В ближайшее время стартуют работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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