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Стартовал новый этап строительства обходной дороги в Днепре. ФОТОрепортаж

Новый этап строительства Южного обхода города Днепр стартовал. На участке начата укладка слоев дорожного покрытия двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицей Аэропортовской

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице программы "Большая стройка" в Facebook.

"Новая объездная дорога будет иметь протяженность 7 км и решит проблему транспортной нагрузки на уличную сеть города, направив транзитный транспорт на правый берег Днепра в обход городской застройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обходная дорога станет частью трассы М-30 Стрый-Изварино, которая соединит западные области Украины с восточными.

Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" работы продолжаются одновременно на 4 участках: там работают 200 специалистов и 75 единиц спецтехники. Работы планируют завершить осенью 2021 года.

В ближайшее время на участке км 0+000 - км 1+800 начнется комплекс работ по укреплению входного и выходного русла водопропускных труб и укрепления откосов. На отрезке км 3+700 - км 4+200 начнется устройство слоев дорожного основания. На участке от границы города до ул. Мильмана завершаются работы по устройству коллектора и земляного полотна и песка с последующим армированием геосинтетическим материалом. После этого начнутся работы по устройству ливневой канализации.

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В то же время, специалисты "Автомагистраль-Юг" строят двухуровневую транспортную развязку длиной 45 м и шириной 22 м на пересечении с улицей Аэропортовской.

"Эта часть проекта является крайне важной, ведь позволит полноценно соединить все участки 7-километровой объездной дороги, обеспечив комфорт и безопасность транспортного движения при пересечении новой трассы с магистральной улицей города", - говорится в сообщении.

На транспортной развязке продолжается строительство путепровода: мостостроители завершают устройство сборно-монолитных устоев и вскоре планируют начать монтаж балок пролетного строения. Дорожно-строительные бригады проводят устройства усиленного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. В ближайшее время стартуют работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Стартовал новый этап строительства обходной дороги в Днепре 04

Автор: 

Днепр (4427) дороги (2512) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
сейчас все фуры едут через город. пусть половину украдут, но решат эту проблему
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01.07.2021 10:19
+1
ЗЕ-Велике КРАДІВНИЦТВО!!!))))
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01.07.2021 09:51
+1
Карьеры юзика работают круглосуточно....бабло в офшоры течет рекой...
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01.07.2021 09:55
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ЗЕ-Велике КРАДІВНИЦТВО!!!))))
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01.07.2021 09:51 Ответить
сейчас все фуры едут через город. пусть половину украдут, но решат эту проблему
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01.07.2021 10:19 Ответить
І який трафік піде цією дорогою? З Солоного на Іларіонове і назад?
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01.07.2021 12:24 Ответить
останови любую фуру на Космической и поинтересуйся, что за грузопоток такой "между Соленым и Илларионово".
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01.07.2021 13:03 Ответить
А про фури - поїдьТЕ і подивІТЬСЯ де там тими фурами їздити Гаванська-Рибальськ-Ігрень-Іларіонове? Чи Гаванська-Усть-Самарський міст-Білостоцького-Слобожанський-Підгороднє?
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01.07.2021 13:22 Ответить
Так,Ромо,абсолютно правильно,бо скоріш за все кошти були виділено під реалізацію проекту "Об"ізної дороги", а в натурі будується "Обхідна дорога"!
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01.07.2021 10:54 Ответить
Карьеры юзика работают круглосуточно....бабло в офшоры течет рекой...
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01.07.2021 09:55 Ответить
Сколько раз я писала - дорога на Днепр из Киева в сегодняшнем виде - это пародия . Строить надо автобан ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА Киев- Днепр. Там есть нормальное пространство
Дорога будет короче , по типу Киев- Одесса
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01.07.2021 09:55 Ответить
элка, ты?
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01.07.2021 10:18 Ответить
Як казав наш 5 Президент - навіть якщо Тризуб на Спаську вежу встановлять, то ми скажем що криво висить.
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01.07.2021 10:07 Ответить
Це дорога з нізвідки у нікуди. Перегляньте карту доріг і придумайте для неї трафік.
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01.07.2021 12:25 Ответить
" ...там работают 200 специалистов и 75 единиц спецтехники ... " 3,14здешь! На 5 разделите и получите правду. Заявляю как местный житель. Поэтому нихера там не будет закончено "к осени 2021 г.". И что это за срок такой "к осени"? Писали бы уже "после дождичка, в четверг ..." Какая разница? (с)
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01.07.2021 10:19 Ответить
Когда будут доделывать объездную через Кайдакский мост? Опоры поставили лет 10 назад, и - тишина...
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01.07.2021 10:28 Ответить
Кирилл Тимошенко, такой Тимошенко . Сегодня с утра по этим фоткам - что было на самом деле. Работяги натягивали красно-белую ленту ограждающую и забивали колышки на ответвлении коллектора, но самое интересное - никто нигде не пишет - дожди уничтожили метровую пластиковую трубу для отвода ручья от дороги и её основание. Теперь гаражный кооператив на 2000 авто полностью в грязи - убили окончательно дорогу к гаражам. Это место проклято людьми
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01.07.2021 11:52 Ответить
 
 