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Тайники с гранатами и взрывчаткой выявлены в подвале многоэтажки и заброшенном детском лагере на Луганщине, - СБУ. ФОТО

СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник главарей незаконных вооруженных группировок с военными средствами поражения и тайник с гранатами в центре Северодонецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что среди прочего изъята ручная противопехотная граната производства РФ. Из тайника, обустроенного на территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе, правоохранители изъяли: 6,5 кг тротила, ручную осколочную гранату и запал к ней, гранатометный выстрел ВОГ-25, патроны для стрелкового оружия.

По оперативным данным, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.

Еще один тайник с боевыми средствами поражения правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка.

Тайники с гранатами и взрывчаткой выявлены в подвале многоэтажки и заброшенном детском лагере на Луганщине, - СБУ 01
Тайники с гранатами и взрывчаткой выявлены в подвале многоэтажки и заброшенном детском лагере на Луганщине, - СБУ 02
Тайники с гранатами и взрывчаткой выявлены в подвале многоэтажки и заброшенном детском лагере на Луганщине, - СБУ 03
Тайники с гранатами и взрывчаткой выявлены в подвале многоэтажки и заброшенном детском лагере на Луганщине, - СБУ 04
Тайники с гранатами и взрывчаткой выявлены в подвале многоэтажки и заброшенном детском лагере на Луганщине, - СБУ 05
Тайники с гранатами и взрывчаткой выявлены в подвале многоэтажки и заброшенном детском лагере на Луганщине, - СБУ 06

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Из тайника изъяты: ручная противопехотная граната РГО российского производства и запал к ней, гранаты РГД-5 и запалы к ним; реактивный осветительный сигнальный патрон.

"Установлен местный житель, который незаконно хранил обнаруженные средства поражения. Он уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - добавили в СБУ.

Автор: 

боеприпасы (2345) взрывчатка (844) СБУ (19931) Северодонецк (605) Донбасс (26956)


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