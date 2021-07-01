Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Полицейский, избивший при задержании мужчину в Житомире, подозревается в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и применением спецсредств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

3 ноября 2020 во время ночного патрулирования в Житомире полицейский остановил водителя автомобиля по подозрению в управлении в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения, а при задержании начал нецензурно выражаться.

После того, как патрульный надел на водителя наручники, он повалил задержанного на асфальт и начал бить. Мужчина попытался убежать, однако получил еще несколько ударов резиновой дубинкой по ​​животу.

Через несколько часов задержанному водителю стало плохо и его госпитализировали в больницу. У него обнаружили закрытую травму живота.

Следователи завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира роты Управления патрульной полиции в Житомирской области.

Полицейский подозревается в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и применением спецсредств и повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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