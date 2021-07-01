Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж
Полицейский, избивший при задержании мужчину в Житомире, подозревается в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и применением спецсредств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
3 ноября 2020 во время ночного патрулирования в Житомире полицейский остановил водителя автомобиля по подозрению в управлении в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения, а при задержании начал нецензурно выражаться.
После того, как патрульный надел на водителя наручники, он повалил задержанного на асфальт и начал бить. Мужчина попытался убежать, однако получил еще несколько ударов резиновой дубинкой по животу.
Через несколько часов задержанному водителю стало плохо и его госпитализировали в больницу. У него обнаружили закрытую травму живота.
Следователи завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира роты Управления патрульной полиции в Житомирской области.
Полицейский подозревается в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и применением спецсредств и повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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Были б наказания, может что то б и боялись, а так …..
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Да не грозит мусору никаких 10 лет. Пойдет на повышение, с компроматом.
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После незаконной остановки транспорта все остальные действия мусора незаконны.
если был пьяный за рулем, то не жалко
В свете вышесказанного треба не провтыкать недельку, оставшуюся на подготовку празднования скромненького юбилейчика - 5 годочков и 5 месячишек (с 07.02.2016), как киевский полицай С.Олейник зажмурил невинного несовершеннолетнего пассажира преследуемого и впоследствии расстрелянного BMW. Раз украинской Фемиде без малого 5 с половиной лет не хватило, чтобы примерно "вжарить" Олейнику, дабы другим неповадно было, то когда ещё Фемидины руки дойдут до житомирского полицая-драчуна. Тем паче, драчливый полицай а-ля де Житомир вообще-то никого и не зажмурил, а так, маненько попинал терпилу ногами - как татары самовар - так то ж для сугреву, чтобы чутка вспотеть - "вот и весь хрен до копейки"©.
І шо?