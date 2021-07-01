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Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Полицейский, избивший при задержании мужчину в Житомире, подозревается в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и применением спецсредств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

3 ноября 2020 во время ночного патрулирования в Житомире полицейский остановил водителя автомобиля по подозрению в управлении в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения, а при задержании начал нецензурно выражаться.

После того, как патрульный надел на водителя наручники, он повалил задержанного на асфальт и начал бить. Мужчина попытался убежать, однако получил еще несколько ударов резиновой дубинкой по ​​животу.

Через несколько часов задержанному водителю стало плохо и его госпитализировали в больницу. У него обнаружили закрытую травму живота.

Следователи завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира роты Управления патрульной полиции в Житомирской области.

Полицейский подозревается в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и применением спецсредств и повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 01
Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 02
Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 03
Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 04

Автор: 

Житомир (684) избиение (9802) Нацполиция (16498) ГБР (3001)


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Топ комментарии
+7
мусору знов нічого не буде, переведуть в інше місце
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01.07.2021 10:02
+4
За 30 лет независимости много посадили? Или это у нас такая образцовая милиция-полиция? На Майдане избивали и убивали, много посадили? Половина из них уже давно работает в полиции и даже не стесняется носить береты "Беркута".
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01.07.2021 10:16
+4
Возможно не стоит так быстро клеить ярлыки? С одной стороны, мусорской произвол всегда был практически нерешаемой проблемой Украины, но ведь и пьяное быдло за рулем ничем не лучше..
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01.07.2021 10:16
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мусору знов нічого не буде, переведуть в інше місце
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01.07.2021 10:02 Ответить
в этой стране всегда так ! кто в погонах - тот БОГ ! остальные - дерьмо
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01.07.2021 12:21 Ответить
А зеленый скот васильковский отказался пройти обследование и никто его не задерживал...
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01.07.2021 10:04 Ответить
Хоть одного посадят, или нравится писать «грозит» ?
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01.07.2021 10:08 Ответить
За 30 лет независимости много посадили? Или это у нас такая образцовая милиция-полиция? На Майдане избивали и убивали, много посадили? Половина из них уже давно работает в полиции и даже не стесняется носить береты "Беркута".
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01.07.2021 10:16 Ответить
Так и я ж про это .
Были б наказания, может что то б и боялись, а так …..
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01.07.2021 10:17 Ответить
Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР.

===============
Да не грозит мусору никаких 10 лет. Пойдет на повышение, с компроматом.
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01.07.2021 10:08 Ответить
МУСОРА ВОНЮЧЕГО на пожизненное !!!!
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01.07.2021 10:13 Ответить
Возможно не стоит так быстро клеить ярлыки? С одной стороны, мусорской произвол всегда был практически нерешаемой проблемой Украины, но ведь и пьяное быдло за рулем ничем не лучше..
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01.07.2021 10:16 Ответить
"Відмовився проводити обстеження"- скоріш за все був п'яний і дуже сильно бузив.
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01.07.2021 10:19 Ответить
Спочатку проводиться обстеження на стан алкогольного сп'яніння технічними засобами на місці зупинки. У лікарні проводиться по направлення, яке виписує поліцейський і тільки у разі незгоди видія із результатами, які показав драгер. Якщо не було драгера, то ніяких підстав для обстеження у лікарні немає. Мусора як правило зловживають або ігнорують законодавство і діють по принципу прав той, у кого є зброя.
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01.07.2021 11:19 Ответить
Так він відмовився обстежуватися на місці.
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01.07.2021 13:37 Ответить
Тебе лично пишу: У законодавстві відсутня така підстава для зупинки транспортного засобу як ПІДОЗРА У КЕРУВАННІ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.

===========
После незаконной остановки транспорта все остальные действия мусора незаконны.
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01.07.2021 13:43 Ответить
В законодавстві написано що не можна керувати в стані алкогольного сп'яніння.
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01.07.2021 14:40 Ответить
нахер такие законы. недоработка законодателей - не повод для индульгенции потенциальным убийцам

если был пьяный за рулем, то не жалко
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06.12.2021 21:28 Ответить
У законодавстві відсутня така підстава для зупинки транспортного засобу як ПІДОЗРА У КЕРУВАННІ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.
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01.07.2021 11:21 Ответить
А с ***** его должнь садить.Пьяное бьдло за рулем преступник
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01.07.2021 10:22 Ответить
где доказано что он был пьян?
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01.07.2021 12:40 Ответить
пьяний за рулем- забити насмерть сволоту! , забили пьяного водія- посадити мусора! оприділіться .
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01.07.2021 11:27 Ответить
А він був п'яний? Це зафіксовано? Може тебе забити про всяк випадок, для профілактики?
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01.07.2021 12:22 Ответить
"оприділіться"? ще одна "рускоязичная чєлюсть"
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01.07.2021 12:39 Ответить
смотрю все посаженные уже ....мусора шапито
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01.07.2021 12:23 Ответить
Ну прям таки так грозит "десяточка" "полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире", шо бедняга драчливый полицай небось поди уже 47 раз усрався.
В свете вышесказанного треба не провтыкать недельку, оставшуюся на подготовку празднования скромненького юбилейчика - 5 годочков и 5 месячишек (с 07.02.2016), как киевский полицай С.Олейник зажмурил невинного несовершеннолетнего пассажира преследуемого и впоследствии расстрелянного BMW. Раз украинской Фемиде без малого 5 с половиной лет не хватило, чтобы примерно "вжарить" Олейнику, дабы другим неповадно было, то когда ещё Фемидины руки дойдут до житомирского полицая-драчуна. Тем паче, драчливый полицай а-ля де Житомир вообще-то никого и не зажмурил, а так, маненько попинал терпилу ногами - как татары самовар - так то ж для сугреву, чтобы чутка вспотеть - "вот и весь хрен до копейки"©.
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01.07.2021 13:53 Ответить
3 березня 2018 р. було масове побиття бєркутастами людей.
І шо?
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01.07.2021 15:26 Ответить
 
 