Полкилограмма кокаина и поддельный паспорт Украины: одесские полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области совместно со следователями отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке "ТОР" и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры провели санкционированный обыск по месту временного проживания 37-летнего мужчины из Европы, во время которого изъяли свыше 500 граммов кокаина и поддельный паспорт гражданина Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Подчеркивается, что задержанный находился в международном розыске.
Действия правонарушителя квалифицированы по ч.2 ст.307 и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Приморский суд Одессы избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сразу же после внесения залога полицейские снова задержали иностранца в порядке экстрадиции.
Следствие продолжается.
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