Полкилограмма кокаина и поддельный паспорт Украины: одесские полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области совместно со следователями отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке "ТОР" и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры провели санкционированный обыск по месту временного проживания 37-летнего мужчины из Европы, во время которого изъяли свыше 500 граммов кокаина и поддельный паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что задержанный находился в международном розыске.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч.2 ст.307 и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Приморский суд Одессы избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сразу же после внесения залога полицейские снова задержали иностранца в порядке экстрадиции.

Следствие продолжается.





