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Полкилограмма кокаина и поддельный паспорт Украины: одесские полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области совместно со следователями отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке "ТОР" и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры провели санкционированный обыск по месту временного проживания 37-летнего мужчины из Европы, во время которого изъяли свыше 500 граммов кокаина и поддельный паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что задержанный находился в международном розыске. 

Действия правонарушителя квалифицированы по ч.2 ст.307 и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Приморский суд Одессы избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сразу же после внесения залога полицейские снова задержали иностранца в порядке экстрадиции.

Следствие продолжается.

Полкилограмма кокаина и поддельный паспорт Украины: одесские полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске 01
Полкилограмма кокаина и поддельный паспорт Украины: одесские полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске 02
Полкилограмма кокаина и поддельный паспорт Украины: одесские полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске 03

Автор: 

задержание (6679) наркотики (2148) Одесса (7901) Нацполиция (16498) розыск (842)


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тю, всего то полкило? та чувачелло явно на рыбалку собирался - бычков ловить, це у него просто ценный прикорм отобрали злодеи невиданные
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01.07.2021 11:38 Ответить
Так вот почему Янелох перешел на галлюциногены! Ожидаю, что он опять начнет видеть мир в глазах Ресурсного Фекалостана и еще много чего.
Пів кілограма кокаїну і підроблений паспорт України: одеські поліцейські затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку - Цензор.НЕТ 7780
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01.07.2021 11:42 Ответить
Еще одна передача из Колумбии не доехала до ЗЕ...
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01.07.2021 11:49 Ответить
Ну имея полкило кокоса в Одессе можно было долго и плодотворно провести время ...
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01.07.2021 11:50 Ответить
Хлопцы шли за этой полкилограммовой баночкой конкретно и целенаправленно. Шота у этого русскоязычного гражданина иноземного государства из Европы с ними не срослось.
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01.07.2021 12:17 Ответить
Мабуть це Зе кур єр
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01.07.2021 12:30 Ответить
А может паспорт настоящий ?
Когда у власти был барыга-олигарх, любимый министр Януковича -ВСЕ продавалось....
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01.07.2021 14:52 Ответить
 
 