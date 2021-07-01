РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5555 посетителей онлайн
Новости Фото
2 727 7

Инспекторы Киевской таможни подозреваются в злоупотреблении при ввозе б/у грузовиков: бюджет недополучил 4,4 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Три инспектора одного из таможенных постов Киевской таможни организовали схему импорта в Украину грузовых автомобилей с искусственным занижением объема таможенных платежей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что с ноября 2018 года по январь 2020 чиновники "разрешали" предприятиям, которые занимаются импортом грузовых автомобилей, ввозить их на территорию Украины по поддельным документам.

Участники схемы выдавали старые автомобили за более новые и таким образом уменьшали сумму таможенных платежей.

Во время таможенного оформления инспекторы "не замечали" неправильно указанный год производства транспортных средств. В результате схем бюджет недополучил 4,4 млн гривен.

Инспекторы Киевской таможни подозреваются в злоупотреблении служебным положением в интересах частных предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг причастных лиц, решается вопрос об избрании подозреваемым инспекторам пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Незаконные действия частных предпринимателей - участников схемы расследуются правоохранительными органами.

Читайте: Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки. ФОТО

Инспекторы Киевской таможни подозреваются в злоупотреблении при ввозе б/у грузовиков: бюджет недополучил 4,4 млн грн 01
Инспекторы Киевской таможни подозреваются в злоупотреблении при ввозе б/у грузовиков: бюджет недополучил 4,4 млн грн 02
Инспекторы Киевской таможни подозреваются в злоупотреблении при ввозе б/у грузовиков: бюджет недополучил 4,4 млн грн 03

Автор: 

Киев (25580) таможня (1959) машина (34) ГБР (3005)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не волнуйтесь, ввс скоро вернут взад, извинятся, компенсируют расходы и дадут повышение. Все будет айкос.
показать весь комментарий
01.07.2021 12:28 Ответить
Обычный инспектор никогда не позволит себе такую самодеятельность. Это не 200-500 грн в декларации.... Такие схемы мутятся или по указанию или поставив в известность начальство.... А вот если начальник это делает по собственной инициативе и ни с кем из "старших" не делится, то отвечать будет обычный инспектор. Хотя, задним числом поделятся и отбелят парня!
показать весь комментарий
01.07.2021 12:36 Ответить
Весь европейский средний и малый бизнес работает на Бу авто. Это дешевле и не жалко.

И только в Украине, ПРОСЯЩЕЙСЯ ЯКОБЫ В ЕС, препоны для малого и среднего бизнеса во всем
Явно с подачи олигархов и коррупционеров
показать весь комментарий
01.07.2021 12:44 Ответить
Ау, ребята! Вы чего?! Люди давал сумасшедшие взятки, чтобы работать в этом месте! Дети малые недоедали, сами ходили босые-голодные! Дайте людЯм нормальной жизнью пожить хоть чуть-чуть!!!
показать весь комментарий
01.07.2021 12:55 Ответить
не може буты
показать весь комментарий
01.07.2021 12:56 Ответить
Не "инспекторы" ! А : "Руководство Киевской таможни, крышуемое главным офисом "типа-Таможенной службы", руками рядовых инспекторов таможенного поста (с радостью и энтузиазмом дебилов, взявшихся "поучаствовать" в прибыльном дельце) ..." а вот далее уже по тексту анонса данной заметки... Жирные инспектора таможенного поста, хотя и "жирные", но все равно, не более чем несамостоятельные в этих вопросах "стрелочники"!
показать весь комментарий
01.07.2021 14:56 Ответить
 
 