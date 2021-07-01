Инспекторы Киевской таможни подозреваются в злоупотреблении при ввозе б/у грузовиков: бюджет недополучил 4,4 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Три инспектора одного из таможенных постов Киевской таможни организовали схему импорта в Украину грузовых автомобилей с искусственным занижением объема таможенных платежей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что с ноября 2018 года по январь 2020 чиновники "разрешали" предприятиям, которые занимаются импортом грузовых автомобилей, ввозить их на территорию Украины по поддельным документам.

Участники схемы выдавали старые автомобили за более новые и таким образом уменьшали сумму таможенных платежей.

Во время таможенного оформления инспекторы "не замечали" неправильно указанный год производства транспортных средств. В результате схем бюджет недополучил 4,4 млн гривен.

Инспекторы Киевской таможни подозреваются в злоупотреблении служебным положением в интересах частных предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг причастных лиц, решается вопрос об избрании подозреваемым инспекторам пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Незаконные действия частных предпринимателей - участников схемы расследуются правоохранительными органами.

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