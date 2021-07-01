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Члены одной из ТИК на Харьковщине в 2020 году закупили бюллетени по цене, в три раза превышающей их рыночную стоимость, - СБУ. ФОТО

Должностные лица одной из территориальных избирательных комиссий Харьковской области во время выборов в 2020 году заказали печать бюллетеней по значительно завышенным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что к схеме причастен главный бухгалтер районной территориальной избирательной комиссии. Он заказал изготовление избирательных бюллетеней по цене, которая более чем в три раза превышает их рыночную стоимость. Для этого он вступил в сговор с руководителем местной коммерческой фирмы и местным предпринимателем.

По заключению судебно-экономической экспертизы, в результате схемыгосударственному бюджету нанесен ущерб почти 500 тыс. грн.

Во время обыска по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли:

- документальные доказательства противоправных схем;
- примерно 300 граммов золота в банковских слитках;
- денежные средства в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 1 млн грн.

Сейчас директору коммерческой фирмы и предпринимателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения по этой же статье и главному бухгалтеру избирательной комиссии.

Служба безопасности Украины проверяет законность расходования бюджетных средств другими территориальными избирательными комиссиями, где поставщиками бюллетеней были уличенные коммерсанты.

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Члены одной из ТИК на Харьковщине в 2020 году закупили бюллетени по цене, в три раза превышающей их рыночную стоимость, - СБУ 01
Члены одной из ТИК на Харьковщине в 2020 году закупили бюллетени по цене, в три раза превышающей их рыночную стоимость, - СБУ 02

Автор: 

бюллетени (140) выборы (24743) СБУ (19934) Харьковщина (5577) махинации (583)


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и голоса за себя тоже продают
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01.07.2021 14:51 Ответить
Одной ли - вот в чём вопрос
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01.07.2021 14:52 Ответить
То есть, виноват не купивший в 3 раза дороже бухгалтер (Решается вопрос об объявлении подозрения по этой же статье и главному бухгалтеру избирательной комиссии.Источник: https://censor.net/ru/p3274532), а продавцы-коммерсанты?
И этим уродам я вынужден платить налоги? Прокурорско-судейские скоты просто издеваются над обществом и здравым смыслом...
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01.07.2021 14:57 Ответить
Это уже норма. Так будет всегда.
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01.07.2021 15:12 Ответить
Пока выборы раз в 5 лет - точно...
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01.07.2021 16:29 Ответить
 
 