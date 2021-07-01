В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

В киевский госпиталь бортом доставили раненых воинов, которые нуждаются в лекарствах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Наталия Юсупова.

"Бойцов привезли тяжёлых. Молодому офицеру 22 года, оторвало руку, другая рука перебита, ноги в осколочных ранениях, лицо, глаз, живого места нет, он весь перемотан бинтами. Терпит страшную боль. Коля, 24 года, ранение в ногу, железо стоит, нога распухшая. Ещё один боец 24 года, пулевое ранение, загноение, отправили в гнойку. Три бойца в нейрохирургии, ещё один в реанимации и по другим отделениям. Принесли ребятам соки, футболки, перекусы, фрукты. Вчера вся страна ликовала от футбола, а сегодня надо вспомнить, что война забирает лучших и что наши бойцы дают нам возможность спокойно наслаждаться жизнью", - рассказала волонтер.

Юсупова сообщила, что купила украинским воинам квадрокоптер за 44 тыс. грн, передатчик за 12 тыс. грн, планшет за 6 499 тыс. грн и обезболивающее за 3900 грн.

"Машина едет на фронт в пятницу, еще нужно купить много лекарства, кофе и надо на июль купить два квадрокоптера. Люди, присоединяйтесь к помощи. Я понимаю, что лето, но помните, что такие же дети как Ваши, рискуют своими жизнями защищая нашу страну и всех нас", - добавила Юсупова.

Карта для помощи 4441111447002464



или



5375411500427369 Монобанк.

Также читайте: В госпиталь Киева прибыл борт с ранеными воинами, несколько человек в реанимации, нужны средства, - волонтер Юсупова. ФОТО



















