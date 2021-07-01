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В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

В киевский госпиталь бортом доставили раненых воинов, которые нуждаются в лекарствах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Наталия Юсупова.

"Бойцов привезли тяжёлых. Молодому офицеру 22 года, оторвало руку, другая рука перебита, ноги в осколочных ранениях, лицо, глаз, живого места нет, он весь перемотан бинтами. Терпит страшную боль. Коля, 24 года, ранение в ногу, железо стоит, нога распухшая. Ещё один боец 24 года, пулевое ранение, загноение, отправили в гнойку. Три бойца в нейрохирургии, ещё один в реанимации и по другим отделениям. Принесли ребятам соки, футболки, перекусы, фрукты. Вчера вся страна ликовала от футбола, а сегодня надо вспомнить, что война забирает лучших и что наши бойцы дают нам возможность спокойно наслаждаться жизнью", - рассказала волонтер.

Юсупова сообщила, что купила украинским воинам квадрокоптер за 44 тыс. грн, передатчик за 12 тыс. грн, планшет за 6 499 тыс. грн и обезболивающее за 3900 грн.

"Машина едет на фронт в пятницу, еще нужно купить много лекарства, кофе и надо на июль купить два квадрокоптера. Люди, присоединяйтесь к помощи. Я понимаю, что лето, но помните, что такие же дети как Ваши, рискуют своими жизнями защищая нашу страну и всех нас", - добавила Юсупова.

Карта для помощи 4441111447002464

или

5375411500427369 Монобанк.

Также читайте: В госпиталь Киева прибыл борт с ранеными воинами, несколько человек в реанимации, нужны средства, - волонтер Юсупова. ФОТО

В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 01
В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 02
В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 03
В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 04
В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 05
В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 06
В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 07
В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 08
В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 09
В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова 10

Автор: 

помощь (7822) ранение (3388) военнослужащие (6156) волонтеры (2637) Юсупова Наталья (186)


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Топ комментарии
+38
Для мусоров закупают новые французкие вертолеты, повышают мусорам зарплаты каждые пол года, миллиарды долларов ежегодно выплачиваются Ахметову и КО на *зеленые тарифы*, а армия собирает на китайские квадрокоптеры. Как называется ета страна? У населения уже вытресли все деньги отложенные на черный день, кто поможет армии в трудную минуту? Ваш Ахметов, Мервель с Макароном и *експерды* которые требуют повысить тарифы и налоги для украинцев?
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01.07.2021 15:24
+21
УЖАС И ПОЗОР ! Неужели ,у вас жлобов зелёных ,нет на ЭТО СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ , ИЗ КОТОРОГО ВЫ , ублюдки миллиардами тырите !
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01.07.2021 15:33
+19
штаб ООС каждый день сообщает, чт потерь нет. Откуда же эти тяжело раненные воины? Выходит, штаб врет? Как в лучших традициях совка.
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01.07.2021 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Для мусоров закупают новые французкие вертолеты, повышают мусорам зарплаты каждые пол года, миллиарды долларов ежегодно выплачиваются Ахметову и КО на *зеленые тарифы*, а армия собирает на китайские квадрокоптеры. Как называется ета страна? У населения уже вытресли все деньги отложенные на черный день, кто поможет армии в трудную минуту? Ваш Ахметов, Мервель с Макароном и *експерды* которые требуют повысить тарифы и налоги для украинцев?
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01.07.2021 15:24 Ответить
УЖАС И ПОЗОР ! Неужели ,у вас жлобов зелёных ,нет на ЭТО СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ , ИЗ КОТОРОГО ВЫ , ублюдки миллиардами тырите !
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01.07.2021 15:33 Ответить
Шо-то я не прочитал этого в посте "уважаемого волонтера". И про наше "МинОбороны" не прочитал, которое вроде как должно отвечать за снабжение наших воинов всем необходимым. Особенно на передовой. Такие "незначительные" вопросики не в тему волонтеру?
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01.07.2021 15:34 Ответить
Уважаемій волонтер делает со своей стороны то, что может для помощи нашим защитникам, а не разглагольствует на тему того, кто за что должен отвечать.
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01.07.2021 15:47 Ответить
Так может "те кто должен" поэтому и делают все через жо...пу, потому что "а че там разглагольствовать?". Они бы тебя очень поддержали в твоей позиции. Они очень не любят когда их в их дерьмо носом тыкают.
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01.07.2021 16:35 Ответить
Так а чому волонтер це робить не в міністерстві оборони, не в ВР, не в ОП а через соцмережі??
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01.07.2021 17:00 Ответить
Тому, що вона - волонтер, а не працівник Міноборони.
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02.07.2021 03:17 Ответить
Ще раз питання. Знаючи проблеми які є в шпиталі, причому ці проблеми виникають не раптово, а носять сестиматичний характер, чому волонтер Юсупова постійно звертається до громадян про допомогу, а не до конкретних міністерств??? На якого біса створилось міністерство ветеранів???
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02.07.2021 09:28 Ответить
А з чого ви взяли, що вона не звертається також і до міністерств?
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02.07.2021 11:21 Ответить
З того що звертається до громадян!
А взяла б фото поранених, і пішла по цих всіх вище названих установах ведучи стрім! І напевно це б дало кращий результат! Всі б бачили хто і скільки дає.
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02.07.2021 11:28 Ответить
Вона звертається до всіх. Міністерства - структури бюрократичні і нічого не дають на щось - бюджети розписані і розписані паркетними генералами не на користь солдатів.
Тому Наталія або може весь свій час витрачати на боротьбу з міністерством, або на адресну допомогу військовим. Вона обрала другий шлях, ви можете обрати для себе перший.
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02.07.2021 12:22 Ответить
Розмова йде про чиновників з цих міністерств. Вона відомий волонтер і веде стрім як ця вся издобратія і скільки дає. І це б напевно дало більшу ефективність ніж коли їх не чіпати. І так кожного разу!
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02.07.2021 12:50 Ответить
Она об этом говорит постоянно. Если вы не слышали, то это ваши проблемы.
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01.07.2021 16:33 Ответить
Я комментирую статью, а не "слухи".
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01.07.2021 16:41 Ответить
Там , ниже , зрадовцы на большую реставрацию выделили 1 млрд . гр .
Они чё , квадрокоптер не могут купить ???
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01.07.2021 15:25 Ответить
Пораненим бійцям гроші на ліки волонтери збирають, а ці зебіли лише на прапорах збираються 170 лімонів розпиляти!
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01.07.2021 21:50 Ответить
зеленый мародер никогда от себя не оторвет на помощь армии
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01.07.2021 15:30 Ответить
+
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01.07.2021 15:31 Ответить
Петя - да , тот много отрывал .
Как оторвёт , бывало , так сразу на Мальдивы , раны зализывать ...
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01.07.2021 15:34 Ответить
Що ватні, ніяк не заспокоїтесь? Скільки відірвав Віслюк Оманський чи ваша мервечина? Ви особисто, скільки відірвали, за 7 років?
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01.07.2021 15:56 Ответить
Ну да так наворовал, что откатился в форбсе на 3 позиции.
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01.07.2021 23:00 Ответить
Зробив перевод. Дякую за вашу працю!
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01.07.2021 15:35 Ответить
Доброе дело делают такие волонтеры как Наталия Юсупова. Мы лишь можем им помочь в этом.
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01.07.2021 15:49 Ответить
І якраз вилізло чмо на прізвище зеленський зі словами - рассіянє не хочуть війни з нами.
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01.07.2021 15:35 Ответить
Это писец какой-то! На 7-ом году войны страна не может купить 2 квадрокоптера и лекарства солдатам? Как они собрались воевать с россией если на сраные коптеры денег нет?
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01.07.2021 15:39 Ответить
На 8-ом!
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01.07.2021 17:28 Ответить
Они и не воюют , зеленскийв в своём видосике заявлял ,что «выстрелы ушли в прошлое, сейчас слышны только раскаты грома «
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01.07.2021 15:44 Ответить
Судьям, которые нихрена не судят на заоблачные зарплаты деньги есть, депутатам - есть, министрам, налоговикам, таможенникам и прочей ненужной шушере - есть, а солдатам нету!
Стрелять всё это быдло надо, по другому, наверное, никак...
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01.07.2021 15:45 Ответить
люди забувають що війна іде , І для цього даже не кажуть про велику кількість поранених, не кажуть про тих хто помирає від ран, їх взагалі не рахують. А нехай хтось із депутатів сходить на кладовище , може там прозріє, що для армії потрібно віддавати все найкраще, найновіще а не тримати для парадів і показових виступів. На лікування воїнів немає грошей. На величезні зарплати, на наглядові ради є а на армію немає. ЦЕ САБОТАЖ І ЗРАДА
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01.07.2021 15:47 Ответить
Позвольте, откуда раненные, "Величайший Лидер Современности" что, зря войска отводил?
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01.07.2021 15:49 Ответить
штаб ООС каждый день сообщает, чт потерь нет. Откуда же эти тяжело раненные воины? Выходит, штаб врет? Как в лучших традициях совка.
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01.07.2021 15:50 Ответить
У Тарана с Хомчаком много других интересных занятий, устали люди от войны...
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01.07.2021 15:55 Ответить
Их лично назначил ЗЕИУДА И БЕЗ ЕГО ПРИКАЗА ОНИ НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ ШАГ В СТОРОНУ ! Благодарите лично -ПОРНОШУТА
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01.07.2021 16:30 Ответить
Звідки поранені ? Адже вже перестали стріляти , а в очах Пуйла з'явився мир.
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01.07.2021 15:55 Ответить
+. Одужуйте, рідненькі.
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01.07.2021 15:57 Ответить
Родина свое дело сделала - избрала на царство зеленую мразь . " Кошка бросила котят - пусть ....ься как хотят " .
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01.07.2021 16:09 Ответить
А Выше текст
На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch
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01.07.2021 16:47 Ответить
.07.21 16:42 На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch
https://images.cnscdn.com/images/9/a/6/1/9a6181032be71013d01f9e5d386614fc/original.jpgОгромные флаги хотят установить как минимум в 17 областях Украины.

Об этом сообщает общественная организация https://statewatch.org.ua/publications/ponad-170-mln-hrn-khochut-vytratyty-na-hihants-ki-prapory-z-nahody-nezalezhnosti/ StateWatch , информирует https://censor.net/. Соответствующие данные размещены в системе электронных закупок Prozorro.
Обеспечить каждую область ко дню независимости огромным флагом Украины руководителям облгосадминистраций поручили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе Президента. Ожидаемая стоимость проекта - 170,7 млн гривен.
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01.07.2021 16:55 Ответить
Раненых и больных доставили вчера самолётом из Днепра где они проходили лечение несколько дней. В Днепре нет волонтёра Юсуповой, но есть лекарства для раненых. А в центральном военном госпитале в Киеве есть волонтёр Юсупова и почему-то всегда нужно собирать деньги на лекарства для раненых.
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01.07.2021 17:14 Ответить
Иногда , быть волонтером выгодно.
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01.07.2021 17:48 Ответить
Блин, так у нас ведь "перемиряние". Откуда раненые?
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01.07.2021 17:54 Ответить
планшет и роутер по любому впарит на олх
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01.07.2021 18:22 Ответить
по Закону за такие травмы компенсация полагается , выписку с больницы запись в журналах .. причем тут волонтер ? куда он лезит этот волонтер ? У меня 2 знакомых погибло в 2014 и 2015 годах семьи тогда получили по 600 000 грн ..За ранения до 200 000 грн если с инвалидностью то до 300 000 грн ..Но никто не забыт или волонтер забыл что он не во Франции и не в Зимбабве живет , а в Украине
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01.07.2021 19:01 Ответить
Подожите, я уплатил налоги, а мне говорят давай в общак по новой, всё фигня. Это коррупция или как? Когда мы перестанем жить па панятиям?На шторы и лампочки не надо скидываться?
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01.07.2021 20:17 Ответить
Я преклоняюсь перед нашими защитниками. Но почему, в наших ВРУ и ОП Украины не знают какой еще очередной "Лексус" купить или самолет и нет денег на лечение защитников Украины. Почему мы уже семь лет собираем на защиту Украины со своего кармана со своих куцых зарплат, платим налоги в казну и считаем деньги от зарплаты до зарплаты, а эти твари в высоких кабинетах деребанят деньги на оборону из этой казны? Да так, что не хватает на лечение воинам.
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01.07.2021 20:33 Ответить
Если не можете не воровать, то хотя бы отмените этот ненужный парад (когда жопа в дерьме), а деньги - на лечение воинов.
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01.07.2021 20:42 Ответить
В пролом году отменили - и что? Военные были возмущены, общество негодовало. В этом решили провести - тем более - круглая дата - опять возмущены...
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02.07.2021 03:20 Ответить
А где Главный Командующий! Видосики снимает... Чем бы дитя не игралось, пока взрослые дяди народ обкрадывают. А воины тем временем в госпиталях в муках стают инвалидами, а то и умирают. Я бы таких зебилов-чиновников по законам военного времени - расстреливал без суда и следствия...
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01.07.2021 22:35 Ответить
А в это время для парада на день независимости Министерство обороны Украины в воюющей стране закупает Мерседесы в люксовом исполнении ДЛЯ ВОЕННОГО ПАРАДА!!! Они бледть не танки и бронемашины покупают, а люксовые Мерсы для паркетных генералов, что бы тех на парад водить!!! Это победа господа! Это победа!!! Да здравствует ЗЕ-говнокомандующий!
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01.07.2021 22:44 Ответить
Пока всех этих совковых говно-генералов из армии не выметут - дела не будет
Этих лампасников паркетных обороноспособность страны не интересует - только собственные удобства.
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02.07.2021 03:21 Ответить
 
 