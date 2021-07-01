В киевский госпиталь доставили тяжелораненых воинов. Нужно много лекарств и обезболивающих, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
В киевский госпиталь бортом доставили раненых воинов, которые нуждаются в лекарствах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила волонтер Наталия Юсупова.
"Бойцов привезли тяжёлых. Молодому офицеру 22 года, оторвало руку, другая рука перебита, ноги в осколочных ранениях, лицо, глаз, живого места нет, он весь перемотан бинтами. Терпит страшную боль. Коля, 24 года, ранение в ногу, железо стоит, нога распухшая. Ещё один боец 24 года, пулевое ранение, загноение, отправили в гнойку. Три бойца в нейрохирургии, ещё один в реанимации и по другим отделениям. Принесли ребятам соки, футболки, перекусы, фрукты. Вчера вся страна ликовала от футбола, а сегодня надо вспомнить, что война забирает лучших и что наши бойцы дают нам возможность спокойно наслаждаться жизнью", - рассказала волонтер.
Юсупова сообщила, что купила украинским воинам квадрокоптер за 44 тыс. грн, передатчик за 12 тыс. грн, планшет за 6 499 тыс. грн и обезболивающее за 3900 грн.
"Машина едет на фронт в пятницу, еще нужно купить много лекарства, кофе и надо на июль купить два квадрокоптера. Люди, присоединяйтесь к помощи. Я понимаю, что лето, но помните, что такие же дети как Ваши, рискуют своими жизнями защищая нашу страну и всех нас", - добавила Юсупова.
Карта для помощи 4441111447002464
или
5375411500427369 Монобанк.
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А взяла б фото поранених, і пішла по цих всіх вище названих установах ведучи стрім! І напевно це б дало кращий результат! Всі б бачили хто і скільки дає.
Тому Наталія або може весь свій час витрачати на боротьбу з міністерством, або на адресну допомогу військовим. Вона обрала другий шлях, ви можете обрати для себе перший.
Они чё , квадрокоптер не могут купить ???
Как оторвёт , бывало , так сразу на Мальдивы , раны зализывать ...
Стрелять всё это быдло надо, по другому, наверное, никак...
На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch
https://images.cnscdn.com/images/9/a/6/1/9a6181032be71013d01f9e5d386614fc/original.jpgОгромные флаги хотят установить как минимум в 17 областях Украины.
Об этом сообщает общественная организация https://statewatch.org.ua/publications/ponad-170-mln-hrn-khochut-vytratyty-na-hihants-ki-prapory-z-nahody-nezalezhnosti/ StateWatch , информирует https://censor.net/. Соответствующие данные размещены в системе электронных закупок Prozorro.
Обеспечить каждую область ко дню независимости огромным флагом Украины руководителям облгосадминистраций поручили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе Президента. Ожидаемая стоимость проекта - 170,7 млн гривен.
Этих лампасников паркетных обороноспособность страны не интересует - только собственные удобства.