Без света и воды могла остаться часть Черниговщины: СБУ разоблачила деятельность криптофермы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Злоумышленники подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, таким образом они не только похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона.
От этой подстанции получают электропитание такие объекты как: КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и другие.
За два месяца "работы" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн.
Установлено, что организаторы создали мощную майнинг-ферму, разместив оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.
Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергией населения и предприятий.
В ходе обыска правоохранители изъяли:
- более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты;
- специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.
Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо інакше - то зовсім не сфера СБУ , а інших правоохоронних органів
Реально - читаємо : Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net/ru/p3274551
ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) - бо незаконно підключитися до підстанції та впливати на облік , без своєї людини з керівництва - неможливо !
ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) - ну жадність фрайерів згубила - крали ...
А , якщо написати : таким образом они не только похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона - то вже можна очікувати на
нагороди ....
Да ,это настоящая угроза ...
эту криптовалюту нужно просто запретить за вредительскую трату электрики !
тут чистое производство - производство денег! "реально производство необходимых товаров" оставь кетайцам, пусть они свою экологию засерают!
"несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку."
"Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии,"
Что то не клеится тут, подключились и занижали не может быть в одном деле. Хотя, смотря сколько намайнили сибиушнки которые уже и счётчики учёта проверяют...
Источник: https://censor.net/ru/p3274551
Власти тут не причём !
а сколько биткоинов хоть намайнили?
2. При чому 3 млн ?? Це вартість витраченої ел. енергії. А стільки намайнили, не відомо.
зелена шмаркля зі своїм фаворитом внаглу здають позиції України оптом і вроздіб на всіх фронтах, а СБУ ловить "олігархів" з трансформаторних підстанцій.. хоча ця примітивна робота під силу одному технарю-енергетику та одному участковому.. фсьО!
73%, понавибирали аніматорів - жеріть, не обляпайтесь