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Без света и воды могла остаться часть Черниговщины: СБУ разоблачила деятельность криптофермы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленники подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, таким образом они не только похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона.

От этой подстанции получают электропитание такие объекты как: КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и другие.

За два месяца "работы" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн.

Установлено, что организаторы создали мощную майнинг-ферму, разместив оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.

Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергией населения и предприятий.

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В ходе обыска правоохранители изъяли:

- более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты;
- специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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Без света и воды могла остаться часть Черниговщины: СБУ разоблачила деятельность криптофермы 01
Без света и воды могла остаться часть Черниговщины: СБУ разоблачила деятельность криптофермы 02
Без света и воды могла остаться часть Черниговщины: СБУ разоблачила деятельность криптофермы 03
Без света и воды могла остаться часть Черниговщины: СБУ разоблачила деятельность криптофермы 04

Автор: 

СБУ (19934) Черниговщина (1485) криптовалюта (93)


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Топ комментарии
+9
Что же это за страна такая , если одна криптоферма регион обесточить может ...
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01.07.2021 16:01
+9
платить надо, а не воровать
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01.07.2021 16:04
+7
Майнеры, вот настоящая угроза государству во время войны и разгула преступности! А потом удивляемся, почему мы не в НАТО, ЕС и вообще не в цивилизованном мире
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01.07.2021 16:02
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Что же это за страна такая , если одна криптоферма регион обесточить может ...
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01.07.2021 16:01 Ответить
Та то брєд повний, вони зупиняли лічильник просто, яким чином це могло знеструмити регіон, то до брехливої мусорні яка ферми собі віджати вирішила питання .
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01.07.2021 16:33 Ответить
а в срср за таке вишку дали б...
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01.07.2021 17:14 Ответить
Х*їшку, по-перше причому тут СРСР, по-друге при союзі також лічильники опускали і нікого не розстрілювали.
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01.07.2021 18:08 Ответить
хищение госсобственности в особо крупных...
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01.07.2021 19:00 Ответить
То СБУ пробує показувати , яка вона потрібна
Бо інакше - то зовсім не сфера СБУ , а інших правоохоронних органів
Реально - читаємо : Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net/ru/p3274551
ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) - бо незаконно підключитися до підстанції та впливати на облік , без своєї людини з керівництва - неможливо !

ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) - ну жадність фрайерів згубила - крали ...

А , якщо написати : таким образом они не только похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона - то вже можна очікувати на
нагороди ....
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01.07.2021 17:13 Ответить
подстанция расчитана на определенную нагрузку , потребляемая мощность данной "фермы " была судя по кооличеству оборудования была приличная
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01.07.2021 17:21 Ответить
Майнеры, вот настоящая угроза государству во время войны и разгула преступности! А потом удивляемся, почему мы не в НАТО, ЕС и вообще не в цивилизованном мире
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01.07.2021 16:02 Ответить
платить надо, а не воровать
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01.07.2021 16:04 Ответить
никто не знает, что в этот момент майнится ....какие расчеты проводятся! Может расчитывают новую формулу на этой невероятно мощной системе распределенных вычислений или генерируют новую формулу вируса.. мало кто знает что реально оно считает...
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01.07.2021 16:09 Ответить
Да ну ерунду не говорите. Код блокчейна открытый - берите и смотрите
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01.07.2021 16:36 Ответить
Так получается они фальшивую криптовалюту делают? Насколько я понимаю настоящую должен выпускать только инициатор этой валюты?
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01.07.2021 16:42 Ответить
если эти расчеты не приносят пользы - это мыльный пузырь!
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01.07.2021 17:08 Ответить
плати если тебе надо а заодно попробуй добейся у генерирующих компаний структуру их себестоимости и заложенную норму прибыли ( >300%), а то они ее чего то секретят и не отдают даже по суду! но тебе ж главное платить, правильно?
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01.07.2021 16:32 Ответить
Ну значит пока оборудование.
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01.07.2021 16:36 Ответить
Майнеры и низкие пенсии судейских , прокурорских и тадепутов .
Да ,это настоящая угроза ...
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01.07.2021 16:04 Ответить
что за бред расходовать єлектроєнергию для "печатанья" денег минуя реальное производство необходимых товаров

эту криптовалюту нужно просто запретить за вредительскую трату электрики !
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01.07.2021 16:29 Ответить
а зачем расходовать электроэнергию на печатание денег например, не задумывался?
тут чистое производство - производство денег! "реально производство необходимых товаров" оставь кетайцам, пусть они свою экологию засерают!
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01.07.2021 16:34 Ответить
Нуда, а обычные бабки и их обслуживание - не тратят электроэнергии
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01.07.2021 16:37 Ответить
Странно, странно:
"несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку."
"Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии,"
Что то не клеится тут, подключились и занижали не может быть в одном деле. Хотя, смотря сколько намайнили сибиушнки которые уже и счётчики учёта проверяют...
Источник: https://censor.net/ru/p3274551
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01.07.2021 16:05 Ответить
Не, не ...
Власти тут не причём !
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01.07.2021 16:07 Ответить
Даешь каждому сибиушнику по биткоину!(желательно в неделю раз).
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01.07.2021 16:18 Ответить
Почемуне может быть? Вполне может быть одновременно.
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01.07.2021 16:25 Ответить
3млн грн убытков...
а сколько биткоинов хоть намайнили?
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01.07.2021 16:15 Ответить
То говнецо на фотках не намайнит битков
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01.07.2021 16:39 Ответить
А если перевести бабки на кВт в сутки, то около 30тыс кВт - это анриал с тем, что там нашли
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01.07.2021 16:43 Ответить
СБУ-шники уже не шифруются, занимаются элементврным рэкетом, даже не трудятся какие-то легенды придумывать. Что дальше? " Предотвратили падение котировки национальной валюты с помощью незаконных крипто-серверов" или "Конгломерат ФОПов с забубёновского базара намеревался уклониться от уплаты налогов на сумму государственного бюджета Украины", "Банда продавцов семечек намеревалась обвалить рынок подсолнечного масла опасным занижением цены"?
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01.07.2021 16:26 Ответить
Сбушник смотрит на видеокарты с вентилляторами как на 8 чудо света! Видали чудеса техники, но такого!!!
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01.07.2021 16:37 Ответить
Криптопитары
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01.07.2021 16:38 Ответить
сбу занимается янтарем, криптой, ИТ , таможней....Только не прямыми своими обязанностями, защитой территориальной целостности страны , потому в 14 кацапы и делали что хотели, а сбушники дряпали с Донецка, Луганска не оглядываясь , так как оказалось могут подстрелить, и стало страшно(((((((((( Зачем тогда полиция, гбр, набу... и сотни силовых бесполезных организаций, если всем заправляет сбу???((((((((
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01.07.2021 16:52 Ответить
Ненавижу майнеров. Из-за них ПК собрать в 2021 году стоит в два-три раза дороже, чем четыре года тому назад.
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01.07.2021 18:10 Ответить
3 млн гривен сегодня это 3 биткоина, а 10 лет назад 3 биткоина - 3 доллара и это уже после стремительного роста с каких-то сотых или тысячных доллара за один биток
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01.07.2021 18:15 Ответить
1. Мильна бульбашка.
2. При чому 3 млн ?? Це вартість витраченої ел. енергії. А стільки намайнили, не відомо.
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01.07.2021 18:31 Ответить
СБУ Бакланова займається дрібними злодіями, що крадуть електрику?!.. Служба Безпеки України..?!
зелена шмаркля зі своїм фаворитом внаглу здають позиції України оптом і вроздіб на всіх фронтах, а СБУ ловить "олігархів" з трансформаторних підстанцій.. хоча ця примітивна робота під силу одному технарю-енергетику та одному участковому.. фсьО!
73%, понавибирали аніматорів - жеріть, не обляпайтесь
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01.07.2021 23:11 Ответить
 
 