Без света и воды могла остаться часть Черниговщины: СБУ разоблачила деятельность криптофермы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленники подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, таким образом они не только похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона.

От этой подстанции получают электропитание такие объекты как: КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и другие.

За два месяца "работы" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн.

Установлено, что организаторы создали мощную майнинг-ферму, разместив оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.

Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергией населения и предприятий.

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В ходе обыска правоохранители изъяли:



- более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты;

- специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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