Борьба с коррупцией, терроризмом и киберпреступностью: Украина и Эстония подписали меморандум. ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора и Государственной прокуратурой Эстонской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, меморандум направлен на сотрудничество и консультации в сферах борьбы: с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом и киберпреступностью.

Согласно документу участники, в соответствии со своей компетенцией и законодательством своих государств, объединяют усилия для поиска практических решений в области противодействия этим правонарушениям.

Стороны также договорились об обмене информацией и документами, в частности, текстами законодательных и других нормативных актов, материалами национальной судебной практики, аналитическими материалами, статистическими данными и сообщениями, касающихся борьбы с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом и киберпреступностью.

Также генпрокуроры обсудили вопросы углубление международно-правового сотрудничества между институтами: сотрудничество в рамках совместных следственных групп, в вопросах экстрадиции и международной правовой помощи.

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