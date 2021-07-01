Борьба с коррупцией, терроризмом и киберпреступностью: Украина и Эстония подписали меморандум. ФОТОрепортаж
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора и Государственной прокуратурой Эстонской Республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, меморандум направлен на сотрудничество и консультации в сферах борьбы: с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом и киберпреступностью.
Согласно документу участники, в соответствии со своей компетенцией и законодательством своих государств, объединяют усилия для поиска практических решений в области противодействия этим правонарушениям.
Стороны также договорились об обмене информацией и документами, в частности, текстами законодательных и других нормативных актов, материалами национальной судебной практики, аналитическими материалами, статистическими данными и сообщениями, касающихся борьбы с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом и киберпреступностью.
Также генпрокуроры обсудили вопросы углубление международно-правового сотрудничества между институтами: сотрудничество в рамках совместных следственных групп, в вопросах экстрадиции и международной правовой помощи.
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"Я б назвав це одним словом - корупція. Я не думаю, що питання навіть в тому, що Зеленський хоче побудувати багато якісних доріг. На приклад, історія з Окружною чи Кільцевою дорогою навколо Києва, ми ж прекрасно розуміємо, що це проєкт на багато-багато років. Тобто той, заявлений сценарій , який я також бачив - це сотні кілометрів насправді, це величезний проєк, грандіозний. І, в принципі, я думаю що він буде реалізований не менше аніж через декілька років", - зазначив Смолій.
Він також наголосив на тому, що на його думку, усі "процедурні моменти" не настільки довготривалі, аби оминати їх. І якби усі міністерства, зокрема Мінінфраструктури, ефективно працювали, то необхідна документація була б підготовлена вже до кінця поточного року.
"До кінця року можна було б цю документацію зробити і можна було б вже починати тендери проводити. Тому якщо говорити про такі проєкти, які працюють на роки, то вже ці пів року, чи вісім місяців вони не зіграють якоїсь великої ролі. І тому я бачу в цьому виключно одну річ - це просто бажання нажитися", - зауважив експерт.
Окрім цього він нагадав, що йдеться про чималі бюджетні кошти, наприклад, у проєкт "Великого будівництва" Зеленський планує вкласти близько 100 мільярдів гривень.
"Ви просто вдумайтесь в цю цифру. Фактично нам знову будуть пропонувати один кілометр дороги за декілька сотень мільйонів гривень. Тому насправді ми бачимо велику корупцію, це не «Велике будівництво» - це велика корупція і велике крадівництво", - заявив Смолій.
Він зазначив, що мова йде не лише про Велику окружну дорогу в Києві, а й, на приклад, про аеропорти. Це також, на думку Смолія, великий "клондайк корупції" Зеленського і така стратегія чинної влади, з поміж іншого, може призвести до погіршення стосунків України з ЄС.
"У будь-якому разі це не відповідає ані законам України, ані взагалі нашому руху до Європейського Союзу. І коли наші міжнародні партнери будуть розглядати можливість надання якихось коштів для нашої держави, вони також будуть на це дивитись. Корупція, корупція і ще раз корупція!", додав Смолій.