Законопроект о деолигархизации, "по ходу, ГБР дело открыло" - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля. ФОТОрепортаж
1 июля народные депутаты проголосовали ряд законов, в том числе о коренных народах и деолигархизации. Кроме того народные избранники играли дискутировали, играли в шахматы и решали деловые вопросы.
Парламентский день 1 июля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
В ложе Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко
Голосование средним пальцем от нардепа Бакунца из "Довіри"
Переписка Бакунца: "Игорь Андреевич Грабо.. Файно То поговори с бо о каком-то месте просто чтобы было для страховки и со Славчик – или туда даже испытательное на давать? Может к Олегу, тому из отдела, что ты работал с ним когда-то Хорошо … садок походу ГБР дело открыло Мысль такая Ностер Лойко Балтцкий Та наверное блять Тогда давай письмо на меня, что препятствуют строительству и я пойду говорить"
Внефракционный нардеп Новинский со спины
У депутата Кучера из "Довіри" на планшете шахматы
Скандальный Пономарев рассматривает листовку про "аграрных Робин гудов"
Новоизбранный Вирастюк жестикулирует руками
и демонстрирует тату
Тимошенко и Палица
Нардеп от "Батькивщины" Кожемякин с коллегой из "СН" Радуцким
Яременко с коллегами и гаджетами
Руководство ВР
Руководство "ЕС" и "Голоса" - Порошенко и Рудык
Депутатскеи жесты
Жаркая дискуссия между Арахамией с коллегой по фракции Буймистер
Сопредесдатель фракции "СН" Корниенко
Фракция "Слуга народа"
Фото - Цензор.НЕТ
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Де ви бачили парламентарів, які би так зневажали державу навіть своїм дрескодом ???
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4159041690800268&id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Тепер повна узурпація влади.
Зеленський перетворює країну на Білорусь-2. Закон про пвсевдоолігархізацію прийнятий в першому читанні. 272 «за».
Симптоматично, що прозелений законопроект підтримали депутати Коломойського та Ахметова: групи «За Майбах» та «Довіра». Це означає, що маємо не боротьбу з олігархами, а узурпаційний олігархічних консенсус.
Це антиконституційно, це незаконно, це просто кидає країну в прірву зеленої диктатури. Це нагадує мені розстрільні трійки у часи більшовицького терору, коли один орган, без суду і слідства може відібрати ЗМІ, позбачити когось майна чи просто призначити неугодного.
Ми продовжуємо пробивати дно незаконнеості. Україна впевнено рухається до путунізму та лукашенізму.
І керувати всіх цим буде «головний олігарх країни». Головний узурпатор...
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5610187452388620?__cft__[0]=AZV3oumbq9_HinQUAo9VaILjGIjcx6B-ZYZto4DJSjk1JIeq7CypOSlOVCx2KKPJbYveyLU77EPX-JYWzRxYJ5vTnVO2bqxtEgd1QHCTcjEWwk6nugptlCq-h97vZNbJqLQ&__tn__=%2CO%2CP-R 8 мин. ·
Так называемый «закон против олигархов» - это дешёвая пиар-клоунада Зеленского. Точнее - просто плевок в лицо каждому украинцу.
Почему? Потому что если даже кто-то из олигархов и попадёт в «список олигархов», то наказанием им будет...запрет финансировать партии и принимать участие в приватизации.
Во-первых, никто из олигархов итак не финансирует официально партии. Поэтому плевать на запреты.
Во-вторых, олигархи давно уже скупили в стране все, что им нужно.
Именно поэтому Зеленский на каналах олигархов рассказывает, как будет с ними «бороться». Это фарс, который должен отвлечь внимание от продажи земли, повышения тарифов, тотальной бедности и дерибана сотен миллиардов на «Большой стройке».