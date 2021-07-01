Законопроект о деолигархизации, "по ходу, ГБР дело открыло" - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля. ФОТОрепортаж

1 июля народные депутаты проголосовали ряд законов, в том числе о коренных народах и деолигархизации. Кроме того народные избранники играли дискутировали, играли в шахматы и решали деловые вопросы.

Парламентский день 1 июля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

В ложе Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко





Голосование средним пальцем от нардепа Бакунца из "Довіри"

Переписка Бакунца: "Игорь Андреевич Грабо.. Файно То поговори с бо о каком-то месте просто чтобы было для страховки и со Славчик – или туда даже испытательное на давать? Может к Олегу, тому из отдела, что ты работал с ним когда-то Хорошо … садок походу ГБР дело открыло Мысль такая Ностер Лойко Балтцкий Та наверное блять Тогда давай письмо на меня, что препятствуют строительству и я пойду говорить"

Внефракционный нардеп Новинский со спины

У депутата Кучера из "Довіри" на планшете шахматы





Скандальный Пономарев рассматривает листовку про "аграрных Робин гудов"





Новоизбранный Вирастюк жестикулирует руками

и демонстрирует тату

Тимошенко и Палица

Нардеп от "Батькивщины" Кожемякин с коллегой из "СН" Радуцким

Яременко с коллегами и гаджетами

Руководство ВР

Руководство "ЕС" и "Голоса" - Порошенко и Рудык

Депутатскеи жесты





Жаркая дискуссия между Арахамией с коллегой по фракции Буймистер





Сопредесдатель фракции "СН" Корниенко

Фракция "Слуга народа"

Фото - Цензор.НЕТ