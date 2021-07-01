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Законопроект о деолигархизации, "по ходу, ГБР дело открыло" - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля. ФОТОрепортаж

1 июля народные депутаты проголосовали ряд законов, в том числе о коренных народах и деолигархизации. Кроме того народные избранники играли дискутировали, играли в шахматы и решали деловые вопросы.

Парламентский день 1 июля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 01

В ложе Кабмина  министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко  


Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 02

Голосование средним пальцем от нардепа Бакунца из "Довіри"

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 03

Переписка Бакунца: "Игорь Андреевич Грабо.. Файно То поговори с бо о каком-то месте просто чтобы было для страховки и со Славчик – или туда даже испытательное на давать? Может к Олегу, тому из отдела, что ты работал с ним когда-то Хорошо … садок походу ГБР дело открыло Мысль такая Ностер Лойко Балтцкий Та наверное блять Тогда давай письмо на меня, что препятствуют строительству и я пойду говорить"

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 04

Внефракционный нардеп Новинский со спины 

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 05

У депутата Кучера из "Довіри" на планшете шахматы


Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 06

Скандальный Пономарев  рассматривает листовку про "аграрных Робин гудов"


Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 07

Новоизбранный Вирастюк жестикулирует руками

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 08

и демонстрирует тату

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 09

Тимошенко и Палица

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 10

Нардеп от "Батькивщины" Кожемякин с коллегой из "СН" Радуцким 

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 11

Яременко с коллегами и гаджетами

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 12

Руководство ВР

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 13

Руководство "ЕС" и "Голоса" -  Порошенко и Рудык

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 14

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 15

Депутатскеи жесты

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 16
Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 17

Жаркая дискуссия между Арахамией с коллегой по фракции Буймистер 

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 18

Сопредесдатель фракции "СН" Корниенко 

Законопроект о деолигархизации, по ходу, ГБР дело открыло - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля 19

Фракция "Слуга народа"

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29247) депутат (3316)


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Топ комментарии
+15
Ніби з маршрутки їх виперли...
Де ви бачили парламентарів, які би так зневажали державу навіть своїм дрескодом ???
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01.07.2021 20:24
+8
Оце стоїть в парламенті непристойно одягнута тьола... збіговисько рогулів..
Законопроект о деолигархизации, "по ходу, ГБР дело открыло" - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля - Цензор.НЕТ 7120
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01.07.2021 20:23
+6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4159041690800268&id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Тепер повна узурпація влади.

Зеленський перетворює країну на Білорусь-2. Закон про пвсевдоолігархізацію прийнятий в першому читанні. 272 «за».

Симптоматично, що прозелений законопроект підтримали депутати Коломойського та Ахметова: групи «За Майбах» та «Довіра». Це означає, що маємо не боротьбу з олігархами, а узурпаційний олігархічних консенсус.

Це антиконституційно, це незаконно, це просто кидає країну в прірву зеленої диктатури. Це нагадує мені розстрільні трійки у часи більшовицького терору, коли один орган, без суду і слідства може відібрати ЗМІ, позбачити когось майна чи просто призначити неугодного.

Ми продовжуємо пробивати дно незаконнеості. Україна впевнено рухається до путунізму та лукашенізму.

І керувати всіх цим буде «головний олігарх країни». Головний узурпатор...
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01.07.2021 21:50
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Мысль такая Ностер Лойко Балтцкий Та наверное *****) С первого раза не поняли про табу, теперь еще раз рассматривают вопрос. А Радуцкому впору играть чужого. Совпадение?
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01.07.2021 20:20 Ответить
Оце стоїть в парламенті непристойно одягнута тьола... збіговисько рогулів..
Законопроект о деолигархизации, "по ходу, ГБР дело открыло" - в переписке Бакунца и размах рук Вирастюка, - день работы Рады 1 июля - Цензор.НЕТ 7120
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01.07.2021 20:23 Ответить
Она безвкусно одета, ибо фигуру нужно учитывать, а по сему да - непристойно и неэстетично
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02.07.2021 09:49 Ответить
Ніби з маршрутки їх виперли...
Де ви бачили парламентарів, які би так зневажали державу навіть своїм дрескодом ???
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01.07.2021 20:24 Ответить
Олигархат сменили Клоунокроаты Зели Совок есть Совок...
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01.07.2021 20:32 Ответить
Вагони розвантажують.
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01.07.2021 21:00 Ответить
Их лица не обезображены печатью интеллекта !
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01.07.2021 21:08 Ответить
не всі слуги уродів хотіли голосувати в першому читанні... довелось переконувати... обіцяти конвертацію...
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01.07.2021 21:45 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4159041690800268&id=100000834337338&__cft__[0]=AZW-TrF20y6WywhsP8SX9MiFbALiyRYnbHQL7Zw_n-zTZVqf5RpbsFBBrwUqP1RVNpc2XhmMJ0w0UIRnK5Vc3hTzmLiftLHGzl0KrchnbJmcxIRFm5pxDmodkxvqH51x4ks&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Тепер повна узурпація влади.

Зеленський перетворює країну на Білорусь-2. Закон про пвсевдоолігархізацію прийнятий в першому читанні. 272 «за».

Симптоматично, що прозелений законопроект підтримали депутати Коломойського та Ахметова: групи «За Майбах» та «Довіра». Це означає, що маємо не боротьбу з олігархами, а узурпаційний олігархічних консенсус.

Це антиконституційно, це незаконно, це просто кидає країну в прірву зеленої диктатури. Це нагадує мені розстрільні трійки у часи більшовицького терору, коли один орган, без суду і слідства може відібрати ЗМІ, позбачити когось майна чи просто призначити неугодного.

Ми продовжуємо пробивати дно незаконнеості. Україна впевнено рухається до путунізму та лукашенізму.

І керувати всіх цим буде «головний олігарх країни». Головний узурпатор...
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01.07.2021 21:50 Ответить
Ну, вже був попередній "головний олігарх країни". І перед ним теж хотів свого сина зробити "головним олігархом країни". І тут результат буде також плачевний.
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01.07.2021 22:00 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV3oumbq9_HinQUAo9VaILjGIjcx6B-ZYZto4DJSjk1JIeq7CypOSlOVCx2KKPJbYveyLU77EPX-JYWzRxYJ5vTnVO2bqxtEgd1QHCTcjEWwk6nugptlCq-h97vZNbJqLQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV3oumbq9_HinQUAo9VaILjGIjcx6B-ZYZto4DJSjk1JIeq7CypOSlOVCx2KKPJbYveyLU77EPX-JYWzRxYJ5vTnVO2bqxtEgd1QHCTcjEWwk6nugptlCq-h97vZNbJqLQ&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5610187452388620?__cft__[0]=AZV3oumbq9_HinQUAo9VaILjGIjcx6B-ZYZto4DJSjk1JIeq7CypOSlOVCx2KKPJbYveyLU77EPX-JYWzRxYJ5vTnVO2bqxtEgd1QHCTcjEWwk6nugptlCq-h97vZNbJqLQ&__tn__=%2CO%2CP-R 8 мин. ·

Так называемый «закон против олигархов» - это дешёвая пиар-клоунада Зеленского. Точнее - просто плевок в лицо каждому украинцу.

Почему? Потому что если даже кто-то из олигархов и попадёт в «список олигархов», то наказанием им будет...запрет финансировать партии и принимать участие в приватизации.

Во-первых, никто из олигархов итак не финансирует официально партии. Поэтому плевать на запреты.

Во-вторых, олигархи давно уже скупили в стране все, что им нужно.

Именно поэтому Зеленский на каналах олигархов рассказывает, как будет с ними «бороться». Это фарс, который должен отвлечь внимание от продажи земли, повышения тарифов, тотальной бедности и дерибана сотен миллиардов на «Большой стройке».
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01.07.2021 21:51 Ответить
А можна кращу якість фото нардепа Бакунця, щоб була читабельна переписка ?
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02.07.2021 12:36 Ответить
Тушнить від цих у.обків
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03.07.2021 23:14 Ответить
 
 