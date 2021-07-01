Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости. ФОТОрепортаж

Более тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники тренируются на военном аэродроме "Пивци", что возле Чернигова, для участия в параде по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Север".

Сводная механизированная колонна насчитывает 24 парадных расчета (коробки). В нее входят военные, вооружение и военная техника различных видов Вооруженных Сил Украины: Сухопутных войск, морской пехоты Военно-Морских сил, зенитно-ракетные войска Воздушных сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовой войск. Кроме них, привлечены и другие силовые структуры, в частности Национальная гвардия Украины.





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В парадные расчеты входит артиллерия, автомобильная техника, в частности санитарные автомобили и "Богданы", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами и др.

ОК "Север" представлена в механизированной колонне 30-й отдельной механизированной бригадой им. князя К. Острожского и одним из разведывательных подразделений, которые представлены расчетами на специализированных бронированных автомобилях "Новатор" с противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" и бронированных разведывательных машинах.







Тренировка парадных расчетов продолжается уже неделю. В первые дни были проведены инструкторско-методические занятия, определялись с маршрутами движения техники. Сегодня - третий день практической тренировки. Тренировка личного состава происходит ежедневно по графику, до обеда и после.

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Тренировки на Черниговщине будут продолжаться до 7 августа. Далее колонна переместится в Киев, где продолжит оттачивать действия уже во время генеральных репетиций на полосе Антонова и непосредственно на Крещатике.