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Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости. ФОТОрепортаж

Более тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники тренируются на военном аэродроме "Пивци", что возле Чернигова, для участия в параде по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Север".

Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости 01

Сводная механизированная колонна насчитывает 24 парадных расчета (коробки). В нее входят военные, вооружение и военная техника различных видов Вооруженных Сил Украины: Сухопутных войск, морской пехоты Военно-Морских сил, зенитно-ракетные войска Воздушных сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовой войск. Кроме них, привлечены и другие силовые структуры, в частности Национальная гвардия Украины.

Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости 02
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 24 августа в Украине состоится большой военный парад, - Зеленский. ВИДЕО

Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости 04

В парадные расчеты входит артиллерия, автомобильная техника, в частности санитарные автомобили и "Богданы", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами и др.

ОК "Север" представлена в механизированной колонне 30-й отдельной механизированной бригадой им. князя К. Острожского и одним из разведывательных подразделений, которые представлены расчетами на специализированных бронированных автомобилях "Новатор" с противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" и бронированных разведывательных машинах.

Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости 05
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости 06
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости 07

Тренировка парадных расчетов продолжается уже неделю. В первые дни были проведены инструкторско-методические занятия, определялись с маршрутами движения техники. Сегодня - третий день практической тренировки. Тренировка личного состава происходит ежедневно по графику, до обеда и после.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом

Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости 08
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости 09

Тренировки на Черниговщине будут продолжаться до 7 августа. Далее колонна переместится в Киев, где продолжит оттачивать действия уже во время генеральных репетиций на полосе Антонова и непосредственно на Крещатике.

Автор: 

армия (8496) День Независимости (1196) оборона (5206) парад (634) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+35
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 2217
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01.07.2021 20:22
+14
Удачи в этом мероприятии, хлопцы. Помните, не для говнокомандующего будете проходить Хрещатиком, а для нашего Украинского Народа. Так вам будет легче и тренироваться и маршем пройти.
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01.07.2021 20:23
+13
А де сердючка и повалий? Или это старые фотки?
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01.07.2021 20:20
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А де сердючка и повалий? Или это старые фотки?
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01.07.2021 20:20 Ответить
сердючка - то основной вариант празднования!
"эти с танками" - это если у сердючки, вдруг, будут критические дни
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01.07.2021 20:46 Ответить
зеленый окурок--ты же говорил ,что парад будет после победы ? обосрался ?
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01.07.2021 21:03 Ответить
Хе-хе. katsapa popierdolilo
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01.07.2021 21:12 Ответить
мені одному здається, що з бронеавтомобілів познімали кулемети ?

але ж на БТР гармата залишилась!
хлопці, не підведіть.....
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01.07.2021 22:03 Ответить
Конечно поснимали. Иначе потерпевший сцится. Главная интрига - поснимают ли с танков пушки...
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01.07.2021 23:01 Ответить
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 2217
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01.07.2021 20:22 Ответить
ти бухий чи нанюханий?
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01.07.2021 20:45 Ответить
Ти здатен відповісти на запитання ?
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01.07.2021 20:58 Ответить
Котли, говоришь, падаль мордовская, переводчик ***** подогнал? Мразь
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01.07.2021 20:58 Ответить
Ты падаль говном мордовским воняешь мразь
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01.07.2021 21:05 Ответить
этот богдан с психушки ! нахрен на него время тратить,ну лечится,подстилка,пусть воет.
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01.07.2021 21:06 Ответить
скоріше контужене путлеровскою пропагандою, ну і тупе звісно
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01.07.2021 21:02 Ответить
Воно дурне.
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01.07.2021 21:25 Ответить
А зеля, як її руйнівник...
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01.07.2021 21:02 Ответить
Удачи в этом мероприятии, хлопцы. Помните, не для говнокомандующего будете проходить Хрещатиком, а для нашего Украинского Народа. Так вам будет легче и тренироваться и маршем пройти.
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01.07.2021 20:23 Ответить
я не піду на парад на чолі з зеленою соплею. а Український Народ це оті 73%?
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01.07.2021 20:26 Ответить
оті 73% - насєлєніе.
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01.07.2021 20:33 Ответить
Где служишь?
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01.07.2021 20:33 Ответить
отакі от...інших немає...так ще й тебе не буде
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01.07.2021 20:38 Ответить
Нужно обязательно пригласить американских братьев с пролетом F-35 в парах с украинскими СУ-27 над Киевом.
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01.07.2021 20:23 Ответить
СУ-27 - Слава Україні 27.
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01.07.2021 20:26 Ответить
наша Зелупень може тільки Кіркорова з Бастою запросити.
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01.07.2021 20:26 Ответить
Если их обох провезут над Крещатиком верхом (як ото Мюнгхаузена на ядре) на Су-27, я б тоже посмотрел...
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01.07.2021 20:35 Ответить
репетицию парада/ Парад и кодлан Коломойского. Парад хорош для России, у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, Шефир.- в армии (Украины) все нехорошо: У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, Шефир.
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01.07.2021 20:31 Ответить
Государства нет. Парад совершенно бесполезный и даже вредный, поскольку позволяет клоуну утвердиться еще раз в роли главнокомандующего, что плохо. Очень напоминает показуху для передачи "Служу Советскому Союзу". Зебобики, смотрели эту телепередачу по воскресеньям в 10 утра(перед "Утренней почтой")?
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01.07.2021 20:34 Ответить
Какого государства нет? Расиськаго? Кацапские фашисты уже истерят, это хорошо
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01.07.2021 21:02 Ответить
когда дело доходить до показухи на фоне тотального воровства власти, это значит одно - жоп@. и чем бОльшая жоп@, тем большая показуха(вроде флага за 24 млн). Это аксиома, достаточно глянуть на африканских папуасов: чем безумнее ситуация, тем дороже представления. Я так понимаю, передачу "Служу Советскому Союзу" тебя смотреть на заставляли. А жаль...
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01.07.2021 21:11 Ответить
Шо петушки, подгорает?
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01.07.2021 21:18 Ответить
Що це таке?! Це - міноборони виклав фото підготовки до Параду на День Незалежності. На параді братиме участь коробка жінок-військовослужбовців. Не знаю який Алан Бадоєв цього разу командує парадом, але жікнок-військових вирішили взути в туфлі на підборах. Певно - для гламуру.

Після такого я просто не хочу бачити як виглядатимуть коробки ДШВ або морпіхів. Здається я зрозумів навіщо зеленим знадобився парад. Нам замислили чергове болісне приниження.

Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 6088
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01.07.2021 20:34 Ответить
хоч не в ботфордах
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01.07.2021 20:46 Ответить
Главное, что не в лаптях
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01.07.2021 21:03 Ответить
Курсантки ж не проти.Чи їх змусили так йти?
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01.07.2021 20:53 Ответить
парад 2018.
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 8666
и репетиция
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 185
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01.07.2021 20:55 Ответить
Було колись - в Україні
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю; Минулося....

Слава Українкам-Воїнам !

від проходу дівчат на параді 2018 не можна відірвати погляд!
а на чолі коробки - молодичка "горіха зерня", затята та гарна
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01.07.2021 22:14 Ответить
Форменная обувь повседневной формы одежды для военнослужащих-женщин. Ничего страшного, нечего им как при совке ножки берцами портить. В полевых условиях берцы оденут.
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01.07.2021 20:57 Ответить
Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 7587
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01.07.2021 21:05 Ответить
а где тарлека поющая из пажей которых в её родных местах на ночь к одноглазому каццапу брали
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01.07.2021 21:35 Ответить


Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 138
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01.07.2021 22:12 Ответить
эта **** во главе коробки будет маршировать
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01.07.2021 22:40 Ответить
Мерзость ! Це реально мезость... !
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01.07.2021 23:46 Ответить
рулон помоев опять на форму свои руки заточенные под чей то уд поднял
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01.07.2021 21:27 Ответить
там их по пардно выходной оденут не в пикселе а в юбках оказывается есть и такая
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01.07.2021 21:52 Ответить
Счетчик расходов начал тикать. Вот просто интересно сколько одного только топлива уйдет на это мероприятие.
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01.07.2021 20:40 Ответить
Путленфюрер сероводородом в своем подвале компенсирует все затраты на топливо с лихвой.
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01.07.2021 20:53 Ответить
Так твоё ***** через бульбофюрера ещё подгонит
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01.07.2021 21:04 Ответить
і верховнокомандуюче сцикло прийматиме парад...ото буде...шоу...
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01.07.2021 20:42 Ответить
Святкування коштуватиме 200 мільйонів доларів.Що гроші немає куди подіти? А військові будуть честь віддавати Зеленському. Це взагалі зашквар.
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01.07.2021 20:44 Ответить
Просто нагадаю, що 200 мільйонів, це більше 40 танків БМ Оплот. Тобто цілий танковий батальйон.
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02.07.2021 03:26 Ответить
Парад будет принимать ортодоксальный уклонист !!!
Это просто ...капец !!!
По аналогии: аттестацию работников зоны проводит вор в законе.......
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01.07.2021 21:04 Ответить
Чет про Киву вспомнил
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01.07.2021 21:08 Ответить
І зайчика в білих колготках з вушками, щоб він здох
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01.07.2021 21:05 Ответить
а где баивая фура от 95й кварталь и понторез юзик за рулём вместе с гротом кошевым для гнусавого зеленского фон штраба
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01.07.2021 21:32 Ответить
Шо петушок, обосралося?
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01.07.2021 21:19 Ответить
Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 890
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01.07.2021 21:24 Ответить
Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 989
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01.07.2021 21:53 Ответить
И техника, которую закупили, получили во времена Пороха. Ибо мелкому, хрипатому Шлемазлу по привычке пользовать чужое, выдавая его за свое
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01.07.2021 21:54 Ответить
Что за совковые замашки? Деньги распилить? Во время ковида самое оно. Чем ЗЕк отличается от Пукина?
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02.07.2021 01:41 Ответить
Виглядає як парад, а не як шапіто, у чому прикол ? Де будуть зайці, клоуни, Сердючка ?
Чи коли рейтинги летять на дно парад, це вже не рудемент совка ?
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02.07.2021 03:22 Ответить
а где все зелебобики с воплями "пачиму вся эта техника ни в акопах!!!"
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02.07.2021 07:46 Ответить
Та ви що, це та техніка, що "барига" с фронту відвів для параду в Києві? То передайте Зелі, ******** і іншим "патріотам", які своїми вонючими і брудними язиками виливали лавину бруду на Порошенко, щоб негайно відправили техніку і тисячу бійців на фронт.
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02.07.2021 10:04 Ответить
Та жодної цієї скотини не видно, щоб їй у вухо передати.
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05.08.2021 09:00 Ответить
Знову оця ганьба буде...
Замість пісень за Україну нас розважатиме Смердючка, труси Могилевської, груди Кароль і зайчик- гей.
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05.08.2021 08:59 Ответить
 
 