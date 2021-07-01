Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости. ФОТОрепортаж
Более тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники тренируются на военном аэродроме "Пивци", что возле Чернигова, для участия в параде по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Север".
Сводная механизированная колонна насчитывает 24 парадных расчета (коробки). В нее входят военные, вооружение и военная техника различных видов Вооруженных Сил Украины: Сухопутных войск, морской пехоты Военно-Морских сил, зенитно-ракетные войска Воздушных сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовой войск. Кроме них, привлечены и другие силовые структуры, в частности Национальная гвардия Украины.
В парадные расчеты входит артиллерия, автомобильная техника, в частности санитарные автомобили и "Богданы", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами и др.
ОК "Север" представлена в механизированной колонне 30-й отдельной механизированной бригадой им. князя К. Острожского и одним из разведывательных подразделений, которые представлены расчетами на специализированных бронированных автомобилях "Новатор" с противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" и бронированных разведывательных машинах.
Тренировка парадных расчетов продолжается уже неделю. В первые дни были проведены инструкторско-методические занятия, определялись с маршрутами движения техники. Сегодня - третий день практической тренировки. Тренировка личного состава происходит ежедневно по графику, до обеда и после.
Тренировки на Черниговщине будут продолжаться до 7 августа. Далее колонна переместится в Киев, где продолжит оттачивать действия уже во время генеральных репетиций на полосе Антонова и непосредственно на Крещатике.
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"эти с танками" - это если у сердючки, вдруг, будут критические дни
але ж на БТР гармата залишилась!
хлопці, не підведіть.....
Після такого я просто не хочу бачити як виглядатимуть коробки ДШВ або морпіхів. Здається я зрозумів навіщо зеленим знадобився парад. Нам замислили чергове болісне приниження.
и репетиция
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю; Минулося....
Слава Українкам-Воїнам !
від проходу дівчат на параді 2018 не можна відірвати погляд!
а на чолі коробки - молодичка "горіха зерня", затята та гарна
Это просто ...капец !!!
По аналогии: аттестацию работников зоны проводит вор в законе.......
Чи коли рейтинги летять на дно парад, це вже не рудемент совка ?
Замість пісень за Україну нас розважатиме Смердючка, труси Могилевської, груди Кароль і зайчик- гей.