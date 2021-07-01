Липы, предназначенные для будущего мемориала Небесной Сотни, цветут в рассаднике под Киевом. ФОТО

Музей Майдана показал, как цветут липы, закупленные для мемориала в нидерландском рассаднике и вынужденно высаженные в одном из рассадников Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, липы были высажены в рассаднике из-за ареста земельного участка на Аллее Героев Небесной Сотни, на котором должен быть построен мемориал.

В Музее отмечают, что время цветения этих лип - возможность напомнить о проблемах со строительством мемориала и о сложной ситуации, в которой оказался Музей, имея одновременно обязанность построить мемориал до ноября 2021 и запрет совершать любые действия на территории, отведенной под мемориал.

Был проведен открытый конкурс, и проект-победитель Мемориала Героев Небесной Сотни был определен 20 февраля 2018 года.

"Правительство одобрило результаты и определило Национальный музей Революции Достоинства исполнять функции службы заказчика. Это прецедент для Украины, поскольку для украинских музеев не характеро строительство музеев или мемориалов, хотя это распространенная практика за границей. Мы довольно быстро выполнили свои функции, так как в 2018 году были приняты все необходимые процедуры, разработана проектно-сметная документация, и на осень музей был готов сооружать мемориал, - рассказал директор Национального Музея Революции Дсоинства-Мемориала Героев Небесной Сотни Игорь Пошивайло.

Однако в июле 2018 года возникла ситуация, когда уже после обнародования результатов конкурса появилась информация, что следственные действия на этой территории еще продолжаются. И тогда Следственное управление СБУ, возглавляемое Сергеем Горбатюком, дало нам объяснение. Мы провели совместный брифинг, на котором шла речь о координации усилий по поводу расследования на Аллее Героев Небесной Сотни и строительства мемориала. Еще тогда мы задекларировали, что для нас как для музея важно полное и объективное правосудие, но параллельно важно достойно почтить память погибших героев. И Генпрокуратура сообщила нам письмом, что ей необходимо еще до 3 месяцев на завершение всех расследований. Этот срок постоянно отодвигался. В результате когда мы провели все тендеры на определение генподрядчика строительства, подписание договоров, утверждение графика выполнения работ, то оказалось, что участок арестован. Арест был снят, но мы от ГПУ получили уведомление о том, что им снова необходим короткий период в месяц-два...

Были закуплены все материалы генподрядчиком, поскольку музей согласно договору перечислил ему 111,5 млн грн авансовой проплаты (72% всей суммы), чтобы в конце 2018 открыть первую очередь (стелы), а к годовщине в 2019 году - вторую очередь в виде липовой аллеи".

Пошивайло уверил, что коммуникация с ГПУ была постоянной, музей получал уведомления о том, что следственные эксперименты завершены в нижней части улицы. В мае 2019 года музей был готов начать строительство:

"Но внезапно Генпрокуратура издала предупреждение о том, что ей дл расследования нужен более длительный период - до конца года, а потом этот период продлили. То есть, мы оказались заложниками ситуации, когда сроки расследования откладывались до бесконечности. Летом 2019 года Окружной апелляционный суд наложил повторный арест на неопределенный срок. Это заблокировало сооружение мемориала и сделало заложником и музей, и генподрядчика".

Все это время закупленные в Нидерландах липы голландский рассадник поддерживал за собственный счет больше года. Потом было принято решение о перевозке деревьев в Украине. Однако из-за ареста они высажены не на месте мемориала, а в рассаднике в Киевской области.

Архитекторы выбрали для мемориала редкий сорт липы, который ранее в Украине не рос. Это было заложено в проект и авторы мемориала отстояли необходимость покупки именно этого сорта, который цветет белым цветом, - определенного роста и диаметра ствола. Государственная экспертиза это подтвердила. Эти деревья растут до 18 метров, очень хорошо адаптируются к городской среде.

"Есть большая опаска по поводу судьб этих уникальных деревьев. Мы говорим о вариантах решения этого кризиса. Два года мы обращались к Кабинету министров, Минрегионстроя, Госказначейства, Президента Украины. Мемориал можно либо строить, либо решение о его сооружении нужно отменить. Ведь эта ситуация стала причиной манипуляций, разгоревшихся на 7-ю годовщину Революции Достоинства, когда к нам в музей пришли с обысками и обвинили в том, что мы разокрали средства. Но они не раскрадены, проведена инвентаризация, все материалы закуплены в соответствии с проектно-сметной документацией... Сейчас продолжаются следственные действия. Оригиналы изъятых документов переданы на экономическую экспертизу Буквально на днях спикер киевской местной прокуратуры сказал, что обвинение не объявлено ни одной строне. Поэтому мы надеемся на быстрое расследование этого дела", - подытожыил директор Музея Майдана.

Он опроверг все спекуляции о том, что якобы строительство мемориала имеет целью помешать расследованию. Дирекция музея подчеркнула, что согласовывает с прокуратурой установку каждого стенда и постоянно ведет коммуникацию.

Главный юрист музея Дмитрий Цвитненко добавил, что любые обвинения по поводу выбора генподрядчика также не обоснованы, поскольку он был выбран на открытых торгах. Юрист подчеркнул. что генподрядчик и субподрядчики несут убытки из-за необходимости хранения материалов, в частности уже закупленных гранита для памятных стел и лип для памятной аллеи. Так, на содержание лип в рассаднике в год требуется около 800 тысяч гривен. Эта сумма не предусмотрена в бюджете Национального музея Революции Достоинства.

Директор рассадника "Биосфера Л" Сергей Довгопол уверил.что деревья получают самый лучший уход согласно инструкции нидерландских специалистов.

Однако остается открытым вопрос по поводу будущего деревьев, поскольку неизвестно, когда начнется сооружение мемориала. Липы постоянно растут и уже скоро их необходимо рассаживать, что с каждым годом составляет все большую трудность из-за разрастания корневой системы деревьев.