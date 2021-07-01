Женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках. ФОТОрепортаж

В военном параде, посвященном 30-летию Независимости Украины, примет участие женская "коробка", состоящая из курсанток Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Женщины-военнослужащие пройдут в парадной форме, в туфлях на каблуках и без оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Прохождения женской "коробки" по Крещатику пройдет уже во второй раз.

"На прошлой параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", - рассказал преподаватель института майор Евгений Балабушка.

Тренировки проходят дважды в день.

"Утренняя - с 7:30 до 8:30 и послеобеденная - с 15:00 до 18:00. Между тренировками девушки отдыхают. Выбрали такое время, чтобы не проводить подготовку во время наибольшей жары. По этому графику занимаются все "коробки", привлеченные к участию в параде. Есть вероятность, что ближе до 24 августа график тренировок будет становиться плотнее", - отметил офицер.

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Он добавил, что курсантки на параде будут идти новым строевым шагом:

"От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас же - на 10-15 см. Немного ниже. Девушки новый шаг освоили буквально за один день, проблем никаких не было. Среди курсанток есть те, кто впервые будет участвовать в параде, и те, кто уже шагал по Крещатику в 2018 году. Тогда на подготовку девушкам дали месяц. На этот раз у нас есть три месяца".





Одна из курсанток рассказала, что подготовка к параду идет уже больше месяца. "Сегодня впервые тренировки проходят в туфлях на каблуках. Это немного сложнее, чем в берцах, но мы стараемся".

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