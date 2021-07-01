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Женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках. ФОТОрепортаж

В военном параде, посвященном 30-летию Независимости Украины, примет участие женская "коробка", состоящая из курсанток Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Женщины-военнослужащие пройдут в парадной форме, в туфлях на каблуках и без оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Женская коробка тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках 01

Прохождения женской "коробки" по Крещатику пройдет уже во второй раз.

"На прошлой параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", - рассказал преподаватель института майор Евгений Балабушка.

Женская коробка тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках 02

Тренировки проходят дважды в день.

"Утренняя - с 7:30 до 8:30 и послеобеденная - с 15:00 до 18:00. Между тренировками девушки отдыхают. Выбрали такое время, чтобы не проводить подготовку во время наибольшей жары. По этому графику занимаются все "коробки", привлеченные к участию в параде. Есть вероятность, что ближе до 24 августа график тренировок будет становиться плотнее", - отметил офицер.

Женская коробка тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более тысячи военнослужащих и 300 единиц техники проводят на Черниговщине репетицию парада ко Дню Независимости. ФОТОрепортаж

Он добавил, что курсантки на параде будут идти новым строевым шагом:

"От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас же - на 10-15 см. Немного ниже. Девушки новый шаг освоили буквально за один день, проблем никаких не было. Среди курсанток есть те, кто впервые будет участвовать в параде, и те, кто уже шагал по Крещатику в 2018 году. Тогда на подготовку девушкам дали месяц. На этот раз у нас есть три месяца".

Женская коробка тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках 04
Женская коробка тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках 05

Одна из курсанток рассказала, что подготовка к параду идет уже больше месяца. "Сегодня впервые тренировки проходят в туфлях на каблуках. Это немного сложнее, чем в берцах, но мы стараемся".

Смотрите: 24 августа в Украине состоится большой военный парад, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

армия (8496) День Независимости (1196) оборона (5206) парад (634) курсанты (163)


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Топ комментарии
+64
он легко справиться, опыт есть! думаю это именно его идея Женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках - Цензор.НЕТ 7273
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01.07.2021 22:32
+54
Того кто это придумал самого бы заставить часок помаршировать в таких туфлях.
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01.07.2021 22:17
+47
Изучила обувь военнослужащих женщин в мире - у всех практически без каблука
А вот кацапы женщин на каблуках заставляют маршировать
Режиссёр парада в Украине случайно не из раши ?
Женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках - Цензор.НЕТ 4687
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01.07.2021 23:05
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Страница 3 из 3
Клоуны взяли пример с Северной Кореи, где на парадах женщины-военные идут в юбках и на каблуках.
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02.07.2021 08:11 Ответить
Що ви хочете від совкового дібіла?
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02.07.2021 08:12 Ответить
Вообще дебилизм эти коробки. Вспоминаю свою срочку. Где-то в мае те, у кого был высокий рост и светлые волосы (я в их числе) начинали лихорадочно искать варианты где и как откосить. Потому что неудачников ждала командировка на Виту-Почтову, где им предстояло часами маршировать под палящим солнцем. Счастливчиков потом привозили обратно в часть, когда они теряли сознание от обезвоживания или теплового удара.
И это - пацаны! А зачем же девчонок мучать? Ведь каждой из них еще рожать, а как отразится в будущем на здоровье такая муштра - никто не знает. Достаточно вспомнить последствия для того солдата, который уронил карабин перед Порошенко - ведь инвалидом по сути стал.
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02.07.2021 08:13 Ответить
По мне, парад должен выглядеть так: пусть ветераны АТО сами формируют свои коробки по родам войск, ведомствам и т. п.
Но по желанию. А им бы за это медаль какую-нибудь от президента, или часы. Уверен, что много нашлось бы тех, кто этого захотел. И обошлось бы это гораздо дешевле, чем вот эти никому не нужные коробки по образцу кндр и московии
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02.07.2021 08:16 Ответить
В тому році було класно, народ так згуртувався! а зе пісеньки слухав
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02.07.2021 10:37 Ответить
Клоунада, стидобіщщщєєє
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02.07.2021 09:12 Ответить
и ни один из воющих тут "знатоков" и "патриотов" не открыл приказ МО №606 от 20.11.2017 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями
Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв" и не посмотрел, что эти туфли на каблучке часть парадной формы, утвержденной этим приказом. зато как на гавно исходят, просто загляденье
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02.07.2021 09:15 Ответить
Дурак не может издать умный указ, как шакалиха родить тигренка - Создатель так предусмотрел.
А вот шакал занять место тигра запросто может, когда все тигры вымрут или уйдут куда подальше, где леса получше и свободы больше.
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02.07.2021 09:54 Ответить
Парадна форма для паркету а не для плацу! Для танців, нагороджень, похорон та інших урочистостей. Іншими словами щоб похизуватися. Той кому прийшла в голову ідея змусити жінок марширувати на каблуках в парадній формі закінчений ідіот. Я б на місці тих жінок відмовився приймати участь у цьому кріпостному фарсі.
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02.07.2021 14:56 Ответить
Дурня якась!!!
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02.07.2021 09:26 Ответить
зеленский будет с веркой пердючкой членом на рояле играть ?
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02.07.2021 09:30 Ответить
Какой идиот мог заставить девчат в такой обуви маршировать . Эта какая то редкостная скотина , при чем большой любитель садизма. При том , что в ВСУ есть летние ботинки ,вполне приличная обувь.
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02.07.2021 09:39 Ответить
а че за крень??

1. Чому без зброї??
2. Чому на подборах?? Чи ще лосини заставлять одягти...
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02.07.2021 09:58 Ответить
Блин, кто-то в детстве не наигрался оловянными солдатиками...
Эх блин, не я в Раде командую. Я бы для Главкома тоже ввел бы обязательную строевую подготовку по 4 часа ежедневно...
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02.07.2021 09:59 Ответить
специально издеваются над людьми.
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02.07.2021 10:19 Ответить
А разрез ?! Где разрез на брюках ?! 10-15 сантиметров от линии пояса !
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02.07.2021 10:41 Ответить
Зачем этот бред совковый?
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02.07.2021 10:50 Ответить
вові показушна країна поряд -приклад для наслідування, Воно хворе на РАШАПОВТОРЯША - когось це дивує після намагань заглянути в очі рашистофюрера?
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02.07.2021 11:56 Ответить
Так клоун по життю-"совок",що тут дивного ?
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02.07.2021 12:33 Ответить
Не вистачає ще спідниць щоб аж до спіднього,малороси-великодебіли.
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02.07.2021 14:21 Ответить
Треба переплюнути КНДР.
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02.07.2021 14:27 Ответить
А це ШО ???
Намагаються впіхнути хвойду міністром оборони ?
Жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах - Цензор.НЕТ 5025
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02.07.2021 14:29 Ответить
Клоунада набирает обороты.....

Боже, храни Украину!!!
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02.07.2021 15:38 Ответить
в туфлях по плацу? почему не в ботинках, как например в бундесвере?
Жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах - Цензор.НЕТ 6860
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02.07.2021 17:10 Ответить
Когда-то у меня была военка. Маршировали на плацу. У меня каблук был ниже и шире, устойчивей. Так военрук орал: "Ты шо, на дискотеке или где?!"
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02.07.2021 17:18 Ответить
Ну что за дикость, каждый раз падать мордой да в Г. Только туфли и только на низком каблуке. А если кто считает иначе милости просим коробочкой и на ходулях.
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02.07.2021 17:55 Ответить
при Порохе девочки шли в берцах и с оружием а это - клоунада 95 квартала и повод поржать....
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02.07.2021 18:12 Ответить
Ну смотрится и правда странно
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02.07.2021 18:46 Ответить
Знущання над армією, над ЇЇ жіночім складом!!!- ГАНЬБА дебільним "командувачам"!!! На цих підборах, усіх СЛУГ і мандеєк 95 прогнати Хрещатиком, парадним кроком на чолі ЛЕДІ - ото відік буде, на весь світ!
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02.07.2021 20:24 Ответить
На кой ляд, держать у руля МО, генералов с советской протухшей закваской?
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02.07.2021 20:41 Ответить
похоже "Таворы" у нас чисто для парадов прикупили
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02.07.2021 22:08 Ответить
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